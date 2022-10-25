Как в три раза ускорить документооборот с курьерами: кейс компании-партнера «Самокат»

История вопроса: с чем компания обратилась к нам

Сервис «Самокат» занимается экспресс-доставкой продуктов и товаров для дома в крупных городах России. Ежедневно тысячи курьеров из привлеченных аутстафинговых компаний, привозят десятки тысяч заказов из дарксторов клиентам.

До подключения к сервису «Мои самозанятые» кадровое делопроизводство аутстаф-компания вела вручную на бумаге.

Подписание договоров, актов с каждым из 2000 подключенных к доставке заказов курьеров занимало существенное время. С ростом заказов росла и база самозанятых исполнителей.

Компания была вынуждена взять в штат дополнительных сотрудников делопроизводства и бухгалтерии. С каждым из тысяч самозанятых на каждый выход должны оформляться документы, в неделю выходов может быть до 5-7.

Подписывать на бумаге такое количество документов, проверять статус самозанятого, проводить оплату и собирать с каждого исполнителя чеки для компании стало слишком долго и затратно. К тому же, если какой-то из этапов ручного процесса даст сбой, это может повлечь санкции со стороны регулирующих органов.

Компания обратилась за помощью в автоматизации работы к нашему сервису.

Какую задачу поставила перед «Моими самозанятыми» компания-аутстаффер

Таким образом, перед сервисом и аутстаффером стала задача — ускорить документооборот и выплаты курьерам, увеличить производительность, не потеряв в безопасности.

Для этого:

Автоматизировать процесс ежедневного подписания с самозанятыми курьерами документов через электронный документооборот.

Автоматизировать процесс выплат самозанятым после подписания документов.

Автоматизировать сбор чеков после выплат.

Какое решение предложено

Мы изучили ситуацию и предложили использовать стандартный функционал сервиса, который на 100% покрывал запрос клиента, а также дал возможность дальнейшей автоматизации:

Легкое подключение (онбординг) самозанятых в сервисе, простой выпуск электронной подписи для документооборота. Организация максимально простого подписание документов исполнителями. В «Моих самозанятых» исполнители подписывают документы в Телеграм, устанавливать дополнительные приложения не требуется. Автоматизированная проверка статуса самозанятого перед оплатой. Проведение выплат автоматически после подписания самозанятым документов через ЭДО. Получение чеков через сервис сразу после выплаты.

Особенности ЭДО в «Моих самозанятых»

Электронный документооборот в «Моих самозанятых» позволяет компаниям с большим количеством исполнителей легко автоматизировать процессы оплаты.

Клиенты могут «пачками» отправлять документы на подпись, а выплату исполнитель получит сразу же после подписания документов без дополнительных действий со стороны клиента сервиса.

Каждый раз сервис проверяет статусы, лимиты и реквизиты самозанятых. Заплатить тому, кто потерял статус, не получится. Если что-то пошло не так (например, неправильные реквизиты), сервис подробно покажет, где ошибка.

Результат подключения к «Моим самозанятым»

Итого после подключения к сервису:

Компания легко контролирует все процессы.

В личном кабинете «Моих самозанятых» в любой момент доступны все закрывающие документы и их текущий статус.

Компания автоматизировала массовые выплаты исполнителям.

Сервис" автоматически проверяет статус исполнителей и проводит выплаты «пачками» сразу после подписания электронных документов без дополнительных действий.

Компания оптимизировала работу штатного персонала.

Сотрудники кадровой службы сосредоточены на поиске новых исполнителей (которых также можно искать в «Моих самозанятых»). И не тратят время на бумажный документооборот, а бухгалтерия — на сбор закрывающих документов и контроль проведение выплат.

Это позволило освободить время штатных сотрудников и, таким образом, снизить издержки на администрирование процесса работы с самозанятыми на 50%.

В результате компании-аутстафферу удалось: Оптимизировать процессы оформления отношений с самозанятыми и втрое сократить время на работу с ними.

Перейти на электронный документооборот.

Увеличить базу подключенных и выполняющих заказы исполнителей, не увеличивая штат аутстаф-компании.

Автоматизировать проверки и выплаты исполнителям без потерь в надежности и и безопасности проверок.

Хотите автоматизировать рутину при работе с курьерами, подключайтесь к сервису «Мои самозанятые».