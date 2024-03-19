Исполнители вне штата в строительных компаниях: как определить нелегальные схемы для ФНС и обезопасить себя от них

Самозанятые в строительной отрасли — распространенное явление: сегодня почти каждая третья компания обращается за услугами к внештатным исполнителям. Но как избежать потенциальных нелегальных схем, которые могут привести к неприятным последствиям с точки зрения ФНС? В этой статье мы разбираем основные признаки таких механик и делимся практическими рекомендациями для безопасности строительных компаний.

Кадровый дефицит в строительстве

В 2023 году в России в строительной отрасли работало 6 миллионов человек, что на 10% меньше, чем в 2019 году. Эксперты говорят о необходимых 8 миллионах строительных кадров. Этот дефицит влияет на качество, сроки и стоимость строительства.

Многие компании нашли решение в привлечении внештатных работников — самозанятых. Зачастую, это мастера, выполняющие конкретные виды работ (например, штукатурка, покраска, укладка плитки) и специалисты, предоставляющие различные услуги в области строительства.

Самозанятые на стройке могут работать как на постоянной, так и на временной основе, в зависимости от объема и характера работы.

Самозанятые на стройке: преимущества и недостатки

Плюсы для исполнителей:

Привлекательность — выбор заказов, графика и места работы.

Достойная оплата, экономия на налогах.

Минимизация бюрократии.

Но есть и нюансы:

Риск нестабильных доходов.

Отсутствие социальных гарантий.

Ответственность за качество и соблюдение сроков.

Необходимость в постоянном повышении квалификации.

Плюсы для компаний:

Оптимизация трудовых ресурсов.

Снижение издержек на персонал.

Гибкость и мобильность рабочей силы.

Привлечение квалифицированных специалистов.

Однако есть и минусы:

Сложности в контроле и координации работы самозанятых.

Риск нарушения законодательства.

Обеспечение безопасности и защиты прав самозанятых.

Тем не менее многие компании уже внедрили эту практику и получили первые положительные результаты: снизили затраты, увеличили скорость и качество работ, повысили удовлетворенность клиентов.

Пример: сотрудничая с сервисом «Мои самозанятые», одна известная строительная компания передала отделочные работы внешним исполнителям. В результате удалось на 15% снизить затраты на штатный персонал, увеличить скорость сдачи объектов и повысить качество услуг.

Ловушки внештатного сотрудничества в строительстве

Причиной проверки ФНС может стать внештатный сотрудник, который работает только с одной строительной компанией, придерживается пятидневки и приходит за зарплатой каждый месяц.

Эти и другие признаки трудовых отношений под маской внештатной подработки ФНС зафиксировала в своем официальном письме от 15.04.2022 №ЕА-4-15/4674.

Также была разработана ведомственная скоринговая система, а с 1 марта действует и межведомственная комиссия, которая получает от налоговой сведения о взаимодействии юрлиц и самозанятых.

Система «Мобильное автоматизированное рабочее место» (МАРМ НПД) предоставляет скоринговую оценку для выявления признаков подмены трудовых отношений с самозанятыми в режиме реального времени. Она сравнивает данные о выданных исполнителями чеках с информацией о тех, кто их получил.

Важными факторами для анализа являются частота и сумма выдачи чеков, продолжительность сотрудничества с определенными компаниями, количество заказчиков и другие критерии.

МАРМ НПД осуществляет анализ более чем 20 параметров, которые могут указывать на возможные нарушения. За каждый выявленный системный риск компания получает риск-баллы. Если количество этих баллов превышает установленное контрольное значение, то ФНС отправляет предупреждение о выявленных признаках маскировки трудовых отношений.

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Что анализирует МАРМ НПД

Среди системных рисков, которые анализирует скоринг система главным образом рассматриваются признаки постоянства отношений:

Длительные связи с организациями.

Связи текущих заказчиков самозанятых с их предыдущими работодателями.

Признаки централизованного учета выручки самозанятых.

С 1 марта ФНС особенно мониторит работу компаний, у которых:

Есть более 10 самозанятых.

Выплаты каждому из них превышают 20 000 рублей в месяц.

Остальные показатели:

Продолжительность работы : труд самозанятого используется более трех месяцев подряд.

Единственный источник дохода : долгосрочное сотрудничество только с одной строительной компанией.

Признаки зарплаты : на основе чеков самозанятых, выданных одной и той же компании, на протяжении всего времени работы самозанятого.

Массовая постановка на учет и массовые регистрации дохода : компания проводит массовую регистрацию работников как самозанятых, используя один общий адрес электронной почты и формируя чеки с одного устройства.

Наличие групповых переходов : массовый переход работников из одной организации в другую, но уже в качестве самозанятых.

Периодичность выплат : если выплаты происходят ежемесячно, то заказчик должен подтвердить их соответствующими актами выполненных работ. Иначе идет подмена трудовых отношений.

Прямые нарушения: нарушение прямой нормы закона, такое как оказание услуг бывшим работодателям плательщиками НПД менее чем за два года.

Правильно оформленный договор с самозанятым может снизить риски перед ФНС. В сервисе «Мои самозанятые» компании могут получить помощь с оформлением договоров и актов, а также проверить статус самозанятого перед каждой выплатой. Получите бесплатный доступ к ЭДО и выплатам на специальных условиях. Проведем демо и подключим к сервису за 1 день.

Камеральная проверка ФНС: куда смотрит налоговая

В процессе камеральных проверок налоговые инспекторы тщательно анализируют соглашения с исполнителями.

Мы собрали факты, которые могут не только вызвать вопросы со стороны ФНС, но и послужить доказательствами в суде:

Договор рассчитан на продолжительный срок (год или регулярно продлевается). В договоре прописаны трудовые обязанности, а не просто разовые задания. Установлено ежемесячное вознаграждение в фиксированном размере. Самозанятый подчинен внутреннему трудовому распорядку. Оплата его услуг соответствует зарплате сотрудников фирмы и не изменяется в течение продолжительного времени. Самозанятый использует имущество компании. Документы (например, долгосрочный пропуск на территорию заказчика, журнал инструктажа на рабочем месте и другие) свидетельствуют о трудовых отношениях между компанией и внештатным исполнителем.

Как правильно заключить договор с самозанятым работником в строительной компании

Наиболее простой способ — использовать сервис «Мои самозанятые» с готовым шаблоном договора, разработанным совместно с юристами сервиса.

А если вы еще на этапе самостоятельной работы с внештатными исполнителями, воспользуйтесь нашими рекомендациями для проверки договора с самозанятыми на потенциальные риски:

Пропишите конкретные услуги/виды работ самозанятого и сроки: например, «покраска стен» или «укладка плитки». Не прописывайте обязательным условием необходимость получения внештатным работником статуса НПД при заключении договора. Это должно остаться личным выбором исполнителя. Используйте слова «заказчик» и «исполнитель». Не прописывайте график и место работы — лучше укажите срок выполнения работ/услуг и место его выполнения. Не указывайте фиксированную сумму ежемесячных выплат. Если вы предоставляете исполнителю строительную технику или инструменты, заполните акт приема-передачи на время проведения работ/оказания услуг. Пропишите в договоре пункт об акте выполненных работ/оказанных услуг и проводите оплату со ссылкой на него. Акт подписывается в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Предупредите самозанятого о важности хранения акта: ФНС при проведении встречной проверки в отношении предприятия-заказчика может запросить документы по сделке и у самозанятого. Отсутствие актов у исполнителя ненаказуемо, но может посеять сомнение у проверяющих.

Как сервис «Мои самозанятые» снижает риски при управлении внештатными работниками в строительстве

Используйте сервис «Мои самозанятые» для сокращения количества операций, уменьшения бюрократической нагрузки и минимизации рисков при работе с таким персоналом.

Он упрощает такие задачи, как:

Проверка статуса и законопослушности ваших внештатных исполнителей.

Использование готовых образцов договоров и актов с возможностью онлайн подписания.

Управление массовыми выплатами через реестр без риска блокировки счета.

Возможность проводить оплаты по реквизитам счета, карте или даже по номеру телефона (СБП).

Автоматическое получение чеков от ваших внештатных исполнителей и хранение всех документов в сервисе.

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