«Мои самозанятые»
Самозанятые

Исполнители вне штата в строительных компаниях: как определить нелегальные схемы для ФНС и обезопасить себя от них

Самозанятые в строительной отрасли — распространенное явление: сегодня почти каждая третья компания обращается за услугами к внештатным исполнителям. Но как избежать потенциальных нелегальных схем, которые могут привести к неприятным последствиям с точки зрения ФНС? В этой статье мы разбираем основные признаки таких механик и делимся практическими рекомендациями для безопасности строительных компаний.
20 7
Исполнители вне штата в строительных компаниях: как определить нелегальные схемы для ФНС и обезопасить себя от них
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кадровый дефицит в строительстве

В 2023 году в России в строительной отрасли работало 6 миллионов человек, что на 10% меньше, чем в 2019 году. Эксперты говорят о необходимых 8 миллионах строительных кадров. Этот дефицит влияет на качество, сроки и стоимость строительства.

Многие компании нашли решение в привлечении внештатных работников — самозанятых. Зачастую, это мастера, выполняющие конкретные виды работ (например, штукатурка, покраска, укладка плитки) и специалисты, предоставляющие различные услуги в области строительства.

Самозанятые на стройке могут работать как на постоянной, так и на временной основе, в зависимости от объема и характера работы.

Самозанятые на стройке: преимущества и недостатки

Плюсы для исполнителей:

  • Привлекательность — выбор заказов, графика и места работы.

  • Достойная оплата, экономия на налогах.

  • Минимизация бюрократии.

Но есть и нюансы:

  • Риск нестабильных доходов.

  • Отсутствие социальных гарантий.

  • Ответственность за качество и соблюдение сроков.

  • Необходимость в постоянном повышении квалификации.

Плюсы для компаний:

  • Оптимизация трудовых ресурсов.

  • Снижение издержек на персонал.

  • Гибкость и мобильность рабочей силы.

  • Привлечение квалифицированных специалистов.

Однако есть и минусы:

  • Сложности в контроле и координации работы самозанятых.

  • Риск нарушения законодательства.

  • Обеспечение безопасности и защиты прав самозанятых.

Тем не менее многие компании уже внедрили эту практику и получили первые положительные результаты: снизили затраты, увеличили скорость и качество работ, повысили удовлетворенность клиентов.

Пример: сотрудничая с сервисом «Мои самозанятые», одна известная строительная компания передала отделочные работы внешним исполнителям. В результате удалось на 15% снизить затраты на штатный персонал, увеличить скорость сдачи объектов и повысить качество услуг.

Ловушки внештатного сотрудничества в строительстве

Причиной проверки ФНС может стать внештатный сотрудник, который работает только с одной строительной компанией, придерживается пятидневки и приходит за зарплатой каждый месяц.

Эти и другие признаки трудовых отношений под маской внештатной подработки ФНС зафиксировала в своем официальном письме от 15.04.2022 №ЕА-4-15/4674.

Также была разработана ведомственная скоринговая система, а с 1 марта действует и межведомственная комиссия, которая получает от налоговой сведения о взаимодействии юрлиц и самозанятых.

Система «Мобильное автоматизированное рабочее место» (МАРМ НПД) предоставляет скоринговую оценку для выявления признаков подмены трудовых отношений с самозанятыми в режиме реального времени. Она сравнивает данные о выданных исполнителями чеках с информацией о тех, кто их получил.

Важными факторами для анализа являются частота и сумма выдачи чеков, продолжительность сотрудничества с определенными компаниями, количество заказчиков и другие критерии.

МАРМ НПД осуществляет анализ более чем 20 параметров, которые могут указывать на возможные нарушения. За каждый выявленный системный риск компания получает риск-баллы. Если количество этих баллов превышает установленное контрольное значение, то ФНС отправляет предупреждение о выявленных признаках маскировки трудовых отношений.

Сервис для работы с массовым внештатным персоналом

Автоматизируем работы с ИП, самозанятыми и физлицами: моментальные выплаты и ЭДО

Что анализирует МАРМ НПД

Среди системных рисков, которые анализирует скоринг система главным образом рассматриваются признаки постоянства отношений:

  • Длительные связи с организациями.

  • Связи текущих заказчиков самозанятых с их предыдущими работодателями.

  • Признаки централизованного учета выручки самозанятых.

С 1 марта ФНС особенно мониторит работу компаний, у которых:

  • Есть более 10 самозанятых.

  • Выплаты каждому из них превышают 20 000 рублей в месяц.

Остальные показатели:

  • Продолжительность работы: труд самозанятого используется более трех месяцев подряд.

  • Единственный источник дохода: долгосрочное сотрудничество только с одной строительной компанией.

  • Признаки зарплаты: на основе чеков самозанятых, выданных одной и той же компании, на протяжении всего времени работы самозанятого.

  • Массовая постановка на учет и массовые регистрации дохода: компания проводит массовую регистрацию работников как самозанятых, используя один общий адрес электронной почты и формируя чеки с одного устройства.

  • Наличие групповых переходов: массовый переход работников из одной организации в другую, но уже в качестве самозанятых.

  • Периодичность выплат: если выплаты происходят ежемесячно, то заказчик должен подтвердить их соответствующими актами выполненных работ. Иначе идет подмена трудовых отношений.

  • Прямые нарушения: нарушение прямой нормы закона, такое как оказание услуг бывшим работодателям плательщиками НПД менее чем за два года.

Правильно оформленный договор с самозанятым может снизить риски перед ФНС. В сервисе «Мои самозанятые» компании могут получить помощь с оформлением договоров и актов, а также проверить статус самозанятого перед каждой выплатой.

Получите бесплатный доступ к ЭДО и выплатам на специальных условиях. Проведем демо и подключим к сервису за 1 день.

Камеральная проверка ФНС: куда смотрит налоговая

В процессе камеральных проверок налоговые инспекторы тщательно анализируют соглашения с исполнителями.

Мы собрали факты, которые могут не только вызвать вопросы со стороны ФНС, но и послужить доказательствами в суде:

  1. Договор рассчитан на продолжительный срок (год или регулярно продлевается).

  2. В договоре прописаны трудовые обязанности, а не просто разовые задания.

  3. Установлено ежемесячное вознаграждение в фиксированном размере.

  4. Самозанятый подчинен внутреннему трудовому распорядку.

  5. Оплата его услуг соответствует зарплате сотрудников фирмы и не изменяется в течение продолжительного времени.

  6. Самозанятый использует имущество компании.

  7. Документы (например, долгосрочный пропуск на территорию заказчика, журнал инструктажа на рабочем месте и другие) свидетельствуют о трудовых отношениях между компанией и внештатным исполнителем.

Как правильно заключить договор с самозанятым работником в строительной компании

Наиболее простой способ — использовать сервис «Мои самозанятые» с готовым шаблоном договора, разработанным совместно с юристами сервиса.

А если вы еще на этапе самостоятельной работы с внештатными исполнителями, воспользуйтесь нашими рекомендациями для проверки договора с самозанятыми на потенциальные риски:

  1. Пропишите конкретные услуги/виды работ самозанятого и сроки: например, «покраска стен» или «укладка плитки».

  2. Не прописывайте обязательным условием необходимость получения внештатным работником статуса НПД при заключении договора. Это должно остаться личным выбором исполнителя.

  3. Используйте слова «заказчик» и «исполнитель».

  4. Не прописывайте график и место работы — лучше укажите срок выполнения работ/услуг и место его выполнения.

  5. Не указывайте фиксированную сумму ежемесячных выплат.

  6. Если вы предоставляете исполнителю строительную технику или инструменты, заполните акт приема-передачи на время проведения работ/оказания услуг.

  7. Пропишите в договоре пункт об акте выполненных работ/оказанных услуг и проводите оплату со ссылкой на него.

  8. Акт подписывается в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Предупредите самозанятого о важности хранения акта: ФНС при проведении встречной проверки в отношении предприятия-заказчика может запросить документы по сделке и у самозанятого. Отсутствие актов у исполнителя ненаказуемо, но может посеять сомнение у проверяющих.

Как сервис «Мои самозанятые» снижает риски при управлении внештатными работниками в строительстве

Используйте сервис «Мои самозанятые» для сокращения количества операций, уменьшения бюрократической нагрузки и минимизации рисков при работе с таким персоналом.

Он упрощает такие задачи, как:

  • Проверка статуса и законопослушности ваших внештатных исполнителей.

  • Использование готовых образцов договоров и актов с возможностью онлайн подписания.

  • Управление массовыми выплатами через реестр без риска блокировки счета.

  • Возможность проводить оплаты по реквизитам счета, карте или даже по номеру телефона (СБП).

  • Автоматическое получение чеков от ваших внештатных исполнителей и хранение всех документов в сервисе.

Удостоверьтесь, что ваше взаимодействие с самозанятыми не вызывает вопросов у налоговых органов. Оставьте заявку — и наш менеджер проконсультирует, как легально работать с самозанятыми в строительстве, избегая рисков и доначислений.

Сервис для работы с массовым внештатным персоналом

Автоматизируем работы с ИП, самозанятыми и физлицами: моментальные выплаты и ЭДО

Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: LjN8KJRZs

Начать дискуссию

УК РФ

Будут судить ИП за кражу земельных участков на 530+ млн рублей

В Московской области перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в организации преступного сообщества для хищения земельных участков.

3

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Иван Мараховка
Управление персоналом

Метод GTD: как делать дела сделанными

Говорят, когда у человека много задач, он лучше работает. Да ладно?!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
11
Projecto.pro
Менеджмент

Метод «помидора» для повышения эффективности продуктовых команд. Преимущества и недостатки

Одной из самых необычных методик с точки зрения названия в управлении проектами является метод Pomodoro.

Метод «помидора» для повышения эффективности продуктовых команд. Преимущества и недостатки
8

Календарь вебинаров

17
Лучшие спикеры, новый каждый день
Маркировка товаров

Ювелиры будут добровольно маркировать изделия при экспорте вне ЕАЭС

Чтобы иностранные покупатели не воспринимали ювелирное изделие с физической маркировкой как дефект, Минфин разрешит производителям наносить такое клеймо по желанию.

12
«Мои самозанятые»
Самозанятые

Исполнители вне штата в строительных компаниях: как определить нелегальные схемы для ФНС и обезопасить себя от них

Самозанятые в строительной отрасли — распространенное явление: сегодня почти каждая третья компания обращается за услугами к внештатным исполнителям. Но как избежать потенциальных нелегальных схем, которые могут привести к неприятным последствиям с точки зрения ФНС? В этой статье мы разбираем основные признаки таких механик и делимся практическими рекомендациями для безопасности строительных компаний.

Исполнители вне штата в строительных компаниях: как определить нелегальные схемы для ФНС и обезопасить себя от них
20
Отпуска

Роструд: делить отпуск на части можно только сообща. Работодатель не указ

Онлайнинспекция.рф при Роструде разъяснила, может ли работодатель установить правила деления отпуска на части, сколько дней и с какой периодичностью можно брать.

69

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с УСН

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию. 

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец
1,5 тыс.
Зарплата

Цифра дня. Про трудоголиков

Больше половины россиян готовы работать без отпуска в течение 3-х лет, лишь бы заработать побольше.

Цифра дня. Про трудоголиков
12
Иван Мараховка
Управление персоналом

Как снизить расход ресурсов в команде и избежать конфликтов. 13 правил совместной работы

Разногласия в коллективе способны похоронить проект еще до начала работы. Сейчас расскажем простые правила, которые помогут снизить расход ресурсов в команде, избежать конфликтов, демотивации и перекладывания ответственности. А в результате — добиться цели без жертв.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
18
Налог на прибыль

Учет доходов и расходов в виде присужденных иностранных санкций пропишут в НК + мнение эксперта

18 марта 2024 года в Госдуму поступил правительственный законопроект с масштабными изменениями и новшествами в НК, в том числе по налогу на прибыль организаций.

121
Уведомление по ЕНП

Что делать, если подали уведомление по НДФЛ с ошибкой

Бухгалтер подала уведомление по НДФЛ и ошиблась суммой. В тот же день в налоговую отправили второе уведомление с правильной суммой, но в личном кабинете ИП осталась сумма из первого уведомления.

80
Telega.in
Личный бренд

Какие налоги платят блогеры в 2024 году 

Прошедший год запомнился рядом громких уголовных дел, фигурантами которых стали известные блогеры. Государство не досчиталось порядка 2 млрд руб. неуплаченных налогов. 

Какие налоги платят блогеры в 2024 году 
27

Разборы законов

1 207
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговые проверки

Налоговики больше не будут присылать повестки о вызове на допрос

Вместо повестки утвердили новую форму документа, который теперь называется уведомление. Его суть остается прежней.

2
213
Социальные пособия

Путин вводит новую большую стипендию для студентов

Президент дал поручение Правительству и АП до 1 июня 2024 года разработать проект указа об этом.

4
224
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли восстанавливать НДС при списании товара?

Добрый день! Комиссионер (Озон) компенсирует нам стоимость испорченного товара. Надо ли восстанавливать НДС при списании товара? Спасибо

2
39
Банки

Что будет с ключевой ставкой 22 марта: прогноз аналитиков

Совет директоров Банка России по итогам ближайшего заседания 22 марта должен принять решение о значении ключевой ставки.

192
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

Топ–15 лучших онлайн-курсов по 1С-аналитике

Эксперты по 1С-аналитике востребованы на российском рынке: более 1,5 миллионов компаний используют этот инструмент в работе. Кроме профессиональных перспектив вы получаете помощь от государства, как IT-специалист: льготные условия ипотеки и отсрочку от армии.

Топ–15 лучших онлайн-курсов по 1С-аналитике
39
Павел Патрикеев
Самозанятые

С 1 марта все изменилось: налоговая и трудовая инспекция объединили силы. Как теперь безопасно работать с самозанятыми?

Меня зовут Павел Патрикеев, я практикующий юрист, расскажу, зачем трудовой инспекции доступ к налоговой тайне, и почему это опасно для малого и среднего бизнеса.

С 1 марта все изменилось: налоговая и трудовая инспекция объединили силы. Как теперь безопасно работать с самозанятыми?
164

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Правовой эксперт
Судебная практика по налоговым спорам

Обзор главных судебных решений 2023 года о применении статьи 54.1 НК

13 декабря 2023 года Президиум ВС утвердил Обзор практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды. 

Обзор главных судебных решений 2023 года о применении статьи 54.1 НК
67

Интересные материалы

Бухгалтеры

Исследование: искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года

Профессии сотрудников бухгалтерии и отдела кадров под угрозой исчезновения. Специалистов заменят автоматизированные технологии, которые научились успешно управлять активами.

15
383