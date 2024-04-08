«Мои самозанятые»
Трудовые отношения

Как крупным торговым сетям находить сотни внештатных исполнителей с опытом в ритейле

Привлечение внештатного персонала для задач ритейла — очевидная тенденция последних лет. Такое решение позволяет крупным торговым сетям находить сотни исполнителей в периоды высокого спроса или на время поиска штатных единиц. Однако, несмотря на явный тренд, бизнес все еще остро сталкивается с проблемой персонала без опыта — теми, кто впервые откликается на подработки в ритейле. Это несет определенные риски и требует время на подготовку и обучение исполнителей. 
23 7
Как крупным торговым сетям находить сотни внештатных исполнителей с опытом в ритейле
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В этой статье разбираемся как бизнесу улучшить процесс поиска и находить сотни внештатных исполнителей с опытом работы в ритейле. 

На какие задачи массово привлекают внештатных исполнителей в ритейл

Среди наиболее частых запросов бизнеса — периодические разовые задачи в сезонные пики: например, выкладка товара, разгрузка, замена ценников или доставка. Гораздо выгоднее на эту роль привлечь сторонних исполнителей, чем тратить время на поиски штатного персонала — в этом случае временный работник помогает избежать простоев и достигнуть прогнозируемых затрат, которые легко адаптируются под запросы торговой сети.

Наличие базы лояльных временных исполнителей значительно сокращает время подбора, а возможность привлекать опытный в ритейле персонал позволяет избежать возможных ошибок в процессе работы и сэкономить время на обучении работника.

Например, директор супермаркета может использовать внештатных исполнителей для разгрузки товара во время участившихся поставок, таким образом, сокращая перерасход ресурсов и увеличивая эффективность процессов.

Если вам знакома проблема поиска временного персонала, используйте наш проверенный алгоритм. Он поможет находить тысячи исполнителей внутри торговой сети, не требует технического внедрения и рекламных расходов. Запустим за 1 день. Узнайте подробности

Какую стратегию поиска исполнителей выбрать

Сервис «Мои самозанятые» значительно упрощает процесс поиска и подбора внештатного персонала. Например, можно собрать свою базу исполнителей с опытом работы в ритейле и обращаться к ним в случае необходимости. 

Ниже разбираем возможные стратегии и рассказываем подробнее о поиске опытного персонала.  

1. Работа с исполнителями напрямую

Этот метод позволяет крупным торговым сетям сэкономить на комиссиях аутсорсинговых компаний и сохранить контроль над процессом подбора временных работников. Однако здесь есть риск столкнуться с низким трафиком желающих и неэффективным поиском в нужный момент.

Для улучшения подбора можно использовать бесплатные ресурсы торговой сети. Например, сотрудники магазина могут размещать объявления с вакансиями и предложениями о подработке, привлекая кандидатов из числа постоянных посетителей. 

2. Привлечение исполнителей через аутсорсинговые компании

Этот способ гарантирует стабильный поток временных сотрудников, но не всегда обеспечивает высокое качество работы, так как большинство исполнителей не готовы работать и не имеют релевантного опыта. 

Также зачастую процесс усложняется лишними согласованиями и бюрократией, что замедляет выплаты до одного раза в неделю и снижает интерес исполнителей к повторным заданиям. 

Лучшая мотивация для исполнителей в этом случае — отсутствие бюрократии и быстрые платежи: практически сразу после завершения задания. Правда, при этом придется отказаться от лишних посредников в цепочке оплат и делать выплаты напрямую.

3. Оформление кандидатов временными исполнителями на испытательный срок с последующим зачислением в штат

Этот подход не очень популярен среди ритейлеров, однако некоторые используют его для формирования пула успешных исполнителей, которых после прохождения испытательного срока можно перевести в штат. Здесь, на первый взгляд, нет минусов, однако, выбирая этот вариант, необходимо заранее предусмотреть и согласовать точное количество будущих штатных единиц, что несет свои трудности и затраты. 

4. Использование сервиса «Мои самозанятые»

Сервис «Мои самозанятые» помогает закрыть сразу несколько задач: предоставляет упрощенный документооборот, позволяет осуществлять быстрые выплаты, а самое главное — дает возможность выбирать среди сотен исполнителей с опытом работы в ритейле

Благодаря сервису можно решить проблему сезонной нехватки персонала и собрать базу опытных исполнителей без ущерба для качества и лишних временных затрат на обучение новых работников.

Например, в рамках сервиса можно использовать маркетплейс для поиска внештатного персонала «Я-сам». Он позволяет за пару часов найти сотни исполнителей с опытом работы в ритейле, а также проверить законопослушность всех кандидатов разом в базах МВД и ФНС. Также сервис помогает автоматизировать документооборот, проверки и массовые выплаты через сервис. 

Хотите узнать, как маркетплейс исполнителей сервиса «Мои самозанятые» закроет ваши потребности? Оставьте заявку — и наш менеджер ответит на все вопросы, покажет наглядно работу сервиса и подберет индивидуальные условия.

Помимо этого, есть возможность подключить личного аккаунт-менеджера для помощи в размещении заявок, HR-анкеты и сбора списков откликнувшихся. Также сервис позволяет дистанционно заключать договоры с новыми исполнителями и подписать их электронно в два клика.

Использование маркетплейса помогает крупным сетевым магазинам решать проблему массового подбора временных исполнителей с опытом в ритейле и примерно на 30% сокращать трудозатраты на обучение штатных работников складов и торговых залов.  

«Я-сам» — маркетплейс сервиса «Мои самозанятые» для поиска помощников и временного персонала рядом с домом на срок от одного дня до нескольких недель. Он позволяет найти сотни и даже тысячи исполнителей с учетом навыков, опыта и места жительства.

Сервис для работы с массовым внештатным персоналом

Автоматизируем работы с ИП, самозанятыми и физлицами: моментальные выплаты и ЭДО

Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: LjN8K42J9

Начать дискуссию

Константин Чупырь
Налоговые требования

Снова про них — про требования. Как на них реагировать?

О них уже было написано много публикаций, постов, статей и заметок, но тема все еще остра, и актуальна, и широка, поэтому давайте напомним или вспомним, как отвечать адекватно и когда можно, отвечая, не отвечать.

Снова про них — про требования. Как на них реагировать?
26

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоговые штрафы

В Налоговом кодексе появилось 2 новых штрафа

Изменения в НК в части налоговой ответственности затрагивают налоговых агентов по налогу на прибыль и социальные вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке.

1
45
Glabix
Менеджмент

Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны

Привет! Мы делаем систему для управления проектами и командами на каждый день, будем делиться своим опытом и практиками.

Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны
2
27

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бизнес-психология

Как защитить личные границы на работе

На часах 11 вечера, а вы в очередной раз не успели вернуться домой с офиса вовремя. Начальник попросил «по-дружески» доделать задачи вашего коллеги, который сегодня отпросился пораньше. Подобные ситуации повторяются из раза в раз, вы не можете отказать никому, но и вопрос о финансовой компенсации вы не открываете.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
21
План счетов

План счетов бухгалтерского учета на 2024 год

Все российские организации обязаны использовать План счетов бухгалтерского учета. Нормативные документы и таблицу с планом счетов найдёте внутри.

233
97,8 тыс.
УСН

Порядок уплаты ЕНП при УСН

С 2023 года перечислять в бюджет налог и авансовые платежи при УСН необходимо с помощью единого налогового платежа. Как уплачивать налоговые платежи в составе ЕНП и как отразить их в учете — читайте в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
431

Онлайн-курсы

51
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Зарплата

Настройка счета отражения расходов на зарплату сотрудника в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Раскрываем секреты 1С:Бухгалтерии предприятия! Очень часто нам задают вопрос: «Почему не удается изменить счет затрат по зарплате? Например, мы раньше учитывали расходы по зарплате сотрудника на 26 счете, а теперь хотим на 20 счете их собирать, изменили способ отражения зарплаты в карточке сотрудника на 20 счет, а программа все равно подставляет 26 счет в начислении зарплаты». В этом лайфхаке расскажем, чем руководствуется 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 при выборе способа отражения зарплаты сотрудника.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
408
Обзоры для бухгалтера

👀 ФНС не принимает правильные уведомления и находит плохих контрагентов в декларации по налогу на прибыль. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

82
Налоговый мониторинг

Обновлены документы налогового мониторинга

С 19 апреля 2024 года ФНС утвердила новые формы и форматы документов при составлении мотивированного мнения налогового органа, а также мотивированного мнения и требования к его составлению.

44
Фиксированные взносы ИП

🔥🔥🔥 УФНС: налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год. Эксперт: местные налоговые не правы

Налоговики на местах считают, что прошлогодняя индульгенция от ФНС по уменьшению налога на взносы ИП 1% действует и в этом году.

9
724
«Мои самозанятые»
Трудовые отношения

Как крупным торговым сетям находить сотни внештатных исполнителей с опытом в ритейле

Привлечение внештатного персонала для задач ритейла — очевидная тенденция последних лет. Такое решение позволяет крупным торговым сетям находить сотни исполнителей в периоды высокого спроса или на время поиска штатных единиц. Однако, несмотря на явный тренд, бизнес все еще остро сталкивается с проблемой персонала без опыта — теми, кто впервые откликается на подработки в ритейле. Это несет определенные риски и требует время на подготовку и обучение исполнителей. 

Как крупным торговым сетям находить сотни внештатных исполнителей с опытом в ритейле
23
Клерк
Финансовый анализ

Как составить финансовый дашборд для руководителя за пять шагов

Одно дело отправлять собственнику сложные текстовые отчеты и запутанные таблицы и совсем другое — показывать результаты анализа в виде графиков и диаграмм. Если вы хотите подняться по карьерной лестнице и занять должность финансового директора, то навык по работе с большими данными и созданию дашбордов будет вам точно необходим.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
58

Разборы законов

1 238
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

327
Астрал
Регистрация ООО

Может ли ООО стать учредителем нового ООО

В статье мы разберём, каким образом ООО создаёт новое ООО, и кто может стать учредителем в этом случае, как проходит регистрация новой компании и чем отличаются дочернее и зависимое общества.

Может ли ООО стать учредителем нового ООО
22
НДС

Больше товаров стало облагаться НДС по ставке 10%

Правительство внесло изменения в перечни кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов.

56
Оптимизация налогообложения

Единичный случай прощения займа сотруднику не приведет к доначислению страховых взносов

ФНС пристально следит за схемами минимизации налоговых отчислений в бюджет. Многие компании, пытаясь снизить налоговую нагрузку, часто используют способы оптимизации зарплатных налогов.

76
НДПИ

В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании сегодня одобрил поправку в Налоговый кодекс, по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 года вводится дополнительный коэффициент к НДПИ при добыче золота.

35
НДС

Начали действовать новые налоговые правила при перепродаже авто и мотоциклов

В Налоговом кодексе установили особый порядок расчета базы по НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов.

85

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Наталия Лукина
Индивидуальный предприниматель

💥Личный кабинет налогоплательщика ИП. Самый-самый полезный выпуск БухСтрима для ИП

Решили сделать обзор по нашему Ютуб-каналу — БухСтриму. Самый востребованный на данный момент ролик у предпринимателей про личный кабинет ИП. Ваш экскурсовод — прекрасная Елена Ярушкина, рассказывает, как бухгалтерам и предпринимателям в нем работать.

67

Интересные материалы

Самозанятые

🔨 Хотят запретить заемный труд и дать трудовые права самозанятым. Эксперт: нужны не запретительные меры, а наоборот еще варианты занятости

Приоритетное развитие самозанятости и платформенной занятости не соответствует интересам страны, подрывает такие базовые общественные ценности как труд, коллективизм и солидарность.

14
375