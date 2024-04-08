Как крупным торговым сетям находить сотни внештатных исполнителей с опытом в ритейле

Привлечение внештатного персонала для задач ритейла — очевидная тенденция последних лет. Такое решение позволяет крупным торговым сетям находить сотни исполнителей в периоды высокого спроса или на время поиска штатных единиц. Однако, несмотря на явный тренд, бизнес все еще остро сталкивается с проблемой персонала без опыта — теми, кто впервые откликается на подработки в ритейле. Это несет определенные риски и требует время на подготовку и обучение исполнителей.

В этой статье разбираемся как бизнесу улучшить процесс поиска и находить сотни внештатных исполнителей с опытом работы в ритейле.

На какие задачи массово привлекают внештатных исполнителей в ритейл

Среди наиболее частых запросов бизнеса — периодические разовые задачи в сезонные пики: например, выкладка товара, разгрузка, замена ценников или доставка. Гораздо выгоднее на эту роль привлечь сторонних исполнителей, чем тратить время на поиски штатного персонала — в этом случае временный работник помогает избежать простоев и достигнуть прогнозируемых затрат, которые легко адаптируются под запросы торговой сети.

Наличие базы лояльных временных исполнителей значительно сокращает время подбора, а возможность привлекать опытный в ритейле персонал позволяет избежать возможных ошибок в процессе работы и сэкономить время на обучении работника.

Например, директор супермаркета может использовать внештатных исполнителей для разгрузки товара во время участившихся поставок, таким образом, сокращая перерасход ресурсов и увеличивая эффективность процессов.

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Какую стратегию поиска исполнителей выбрать

Сервис «Мои самозанятые» значительно упрощает процесс поиска и подбора внештатного персонала. Например, можно собрать свою базу исполнителей с опытом работы в ритейле и обращаться к ним в случае необходимости.

Ниже разбираем возможные стратегии и рассказываем подробнее о поиске опытного персонала.

1. Работа с исполнителями напрямую

Этот метод позволяет крупным торговым сетям сэкономить на комиссиях аутсорсинговых компаний и сохранить контроль над процессом подбора временных работников. Однако здесь есть риск столкнуться с низким трафиком желающих и неэффективным поиском в нужный момент.

Для улучшения подбора можно использовать бесплатные ресурсы торговой сети. Например, сотрудники магазина могут размещать объявления с вакансиями и предложениями о подработке, привлекая кандидатов из числа постоянных посетителей.

2. Привлечение исполнителей через аутсорсинговые компании

Этот способ гарантирует стабильный поток временных сотрудников, но не всегда обеспечивает высокое качество работы, так как большинство исполнителей не готовы работать и не имеют релевантного опыта.

Также зачастую процесс усложняется лишними согласованиями и бюрократией, что замедляет выплаты до одного раза в неделю и снижает интерес исполнителей к повторным заданиям.

Лучшая мотивация для исполнителей в этом случае — отсутствие бюрократии и быстрые платежи: практически сразу после завершения задания. Правда, при этом придется отказаться от лишних посредников в цепочке оплат и делать выплаты напрямую.

3. Оформление кандидатов временными исполнителями на испытательный срок с последующим зачислением в штат

Этот подход не очень популярен среди ритейлеров, однако некоторые используют его для формирования пула успешных исполнителей, которых после прохождения испытательного срока можно перевести в штат. Здесь, на первый взгляд, нет минусов, однако, выбирая этот вариант, необходимо заранее предусмотреть и согласовать точное количество будущих штатных единиц, что несет свои трудности и затраты.

4. Использование сервиса «Мои самозанятые»

Сервис «Мои самозанятые» помогает закрыть сразу несколько задач: предоставляет упрощенный документооборот, позволяет осуществлять быстрые выплаты, а самое главное — дает возможность выбирать среди сотен исполнителей с опытом работы в ритейле.

Благодаря сервису можно решить проблему сезонной нехватки персонала и собрать базу опытных исполнителей без ущерба для качества и лишних временных затрат на обучение новых работников.

Например, в рамках сервиса можно использовать маркетплейс для поиска внештатного персонала «Я-сам». Он позволяет за пару часов найти сотни исполнителей с опытом работы в ритейле, а также проверить законопослушность всех кандидатов разом в базах МВД и ФНС. Также сервис помогает автоматизировать документооборот, проверки и массовые выплаты через сервис.

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Помимо этого, есть возможность подключить личного аккаунт-менеджера для помощи в размещении заявок, HR-анкеты и сбора списков откликнувшихся. Также сервис позволяет дистанционно заключать договоры с новыми исполнителями и подписать их электронно в два клика.

Использование маркетплейса помогает крупным сетевым магазинам решать проблему массового подбора временных исполнителей с опытом в ритейле и примерно на 30% сокращать трудозатраты на обучение штатных работников складов и торговых залов.

«Я-сам» — маркетплейс сервиса «Мои самозанятые» для поиска помощников и временного персонала рядом с домом на срок от одного дня до нескольких недель. Он позволяет найти сотни и даже тысячи исполнителей с учетом навыков, опыта и места жительства.

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