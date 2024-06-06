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«Мои самозанятые»
Самозанятые

Как избежать проверок от ФНС бизнесу и самозанятым

Договоры с самозанятыми могут содержать пункты, которые ФНС расценит как подмену трудовых отношений. Эксперты «Мои самозанятые» проанализировали рискованные формулировки в договорах ГПХ.
Как избежать проверок от ФНС бизнесу и самозанятым
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Не так давно вступили в силу новые нормы по борьбе с нелегальной занятостью, предложенные Федеральной налоговой службой — об этом мы рассказывали в этом материале. Область пристального внимания — компании с более чем десятью самозанятыми, получающими регулярные гонорары от 50 000 рублей.

С внештатниками даже ради одного заказа необходимо заключать договор ГПХ — это уже аксиома. Но как раз такие договора могут содержать рискованные пункты, которые ФНС расценит как подмену трудовых отношений. 

Как действует налоговая служба: система мониторинга

ФНС выделила признаки нелегальных схем в письме от 15.04.2022 №ЕА-4-15/4674. Важно отметить, что подмена трудовых отношений выявляется не только с самозанятыми, но и с индивидуальными предпринимателями.

Если в договоре с исполнителем есть требование о том, чтобы он зарегистрировался как ИП, это может стать явным признаком для налоговой службы. Особенно, если после окончания сотрудничества исполнитель сразу прекратит свою деятельность ИП.

В ведомстве разработана специальная скоринговая система «Мобильное автоматизированное рабочее место» (МАРМ НПД). Система в режиме реального времени анализирует более 20 параметров, включая выдачу чеков, сроки сотрудничества и количество заказчиков.

Затем присваивает риск-баллы и, если они превышают установленный порог, ФНС направляет предупреждение о выявленных признаках маскировки трудовых отношений.

Для снижения рисков переквалификации и оптимизации работы с самозанятыми, рекомендуется использовать сервис «Мои самозанятые» с массовым оформлением договоров. Он предоставляет юридически выверенные шаблоны, автоматическую проверку налогового статуса самозанятого и онлайн-подписание актов.

Проверьте свои договоры ГПХ на рискованные формулировки. Если обнаружено хотя бы одно совпадение, рекомендуется поручить заключение договоров профессионалам.

«Мои самозанятые» — сервис для работы с внештатниками

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Какие условия в договоре самозанятого могут привести к принятию решения ФНС, что работодатель маскирует трудовые отношения

  • Закрепление работ определенного вида, а не разовых заданий.

  • Указание длительного срока договора или систематического продления.

  • Фиксированные даты и суммы выплат.

  • Определение выходных дней или графика отпуска.

  • Сравнение оплаты с зарплатой штатного персонала.

  • Установление внутреннего трудового распорядка.

Для налоговой службы все эти факты вместе могут говорить о том, что работодатель маскирует трудовые отношения.

Рекомендации для предотвращения нарушений: что следует учесть в договорах ГПХ

  1. Указание конкретного вида услуг самозанятого и сроков их выполнения. Такие же услуги должны быть прописаны и в чеке.

  2. Избегание обязательного условия при заключении договора — получение статуса НПД.

  3. Использование четких терминов «заказчик» и «исполнитель».

  4. Отсутствие фиксированного графика работы в договоре.

  5. Разнообразие форм оплаты в договоре: она может быть фиксированной за заказ или зависящей от результата.

  6. Передача движимого имущества (при необходимости) должна быть по акту приема-передачи на время проведения работ.

  7. Составление акта выполненных работ и его хранение в течение 5 лет.

  8. Указать сервис, через который заключена сделка с самозанятым.

Чтобы избежать ошибок при оформлении множества договоров с исполнителями, используйте сервис «Мои самозанятые». Здесь документы подписываются онлайн, и все необходимые данные берутся автоматически из анкет исполнителей. Анкеты загружаются в закрытом формате, что предотвращает возможность конкурентам «похитить» базу данных.

Весь процесс обработки документов происходит в удобной онлайн форме как для компании, так и для исполнителей. Официальное сотрудничество с ФНС позволяет автоматически отслеживать статус самозанятых и выплачивать всем исполнителям сразу после выполненной работы

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Комментарии

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  • napaf

    Заплати налоги и спи спокойно

    • Ирина

      Дорогой друг. И годы жизни строчкой ниже.

Наталья Горячая
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