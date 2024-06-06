Как избежать проверок от ФНС бизнесу и самозанятым

Не так давно вступили в силу новые нормы по борьбе с нелегальной занятостью, предложенные Федеральной налоговой службой — об этом мы рассказывали в этом материале. Область пристального внимания — компании с более чем десятью самозанятыми, получающими регулярные гонорары от 50 000 рублей.
С внештатниками даже ради одного заказа необходимо заключать договор ГПХ — это уже аксиома. Но как раз такие договора могут содержать рискованные пункты, которые ФНС расценит как подмену трудовых отношений.
Как действует налоговая служба: система мониторинга
ФНС выделила признаки нелегальных схем в письме от 15.04.2022 №ЕА-4-15/4674. Важно отметить, что подмена трудовых отношений выявляется не только с самозанятыми, но и с индивидуальными предпринимателями.
Если в договоре с исполнителем есть требование о том, чтобы он зарегистрировался как ИП, это может стать явным признаком для налоговой службы. Особенно, если после окончания сотрудничества исполнитель сразу прекратит свою деятельность ИП.
В ведомстве разработана специальная скоринговая система «Мобильное автоматизированное рабочее место» (МАРМ НПД). Система в режиме реального времени анализирует более 20 параметров, включая выдачу чеков, сроки сотрудничества и количество заказчиков.
Затем присваивает риск-баллы и, если они превышают установленный порог, ФНС направляет предупреждение о выявленных признаках маскировки трудовых отношений.
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Проверьте свои договоры ГПХ на рискованные формулировки. Если обнаружено хотя бы одно совпадение, рекомендуется поручить заключение договоров профессионалам.
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Какие условия в договоре самозанятого могут привести к принятию решения ФНС, что работодатель маскирует трудовые отношения
Закрепление работ определенного вида, а не разовых заданий.
Указание длительного срока договора или систематического продления.
Фиксированные даты и суммы выплат.
Определение выходных дней или графика отпуска.
Сравнение оплаты с зарплатой штатного персонала.
Установление внутреннего трудового распорядка.
Для налоговой службы все эти факты вместе могут говорить о том, что работодатель маскирует трудовые отношения.
Рекомендации для предотвращения нарушений: что следует учесть в договорах ГПХ
Указание конкретного вида услуг самозанятого и сроков их выполнения. Такие же услуги должны быть прописаны и в чеке.
Избегание обязательного условия при заключении договора — получение статуса НПД.
Использование четких терминов «заказчик» и «исполнитель».
Отсутствие фиксированного графика работы в договоре.
Разнообразие форм оплаты в договоре: она может быть фиксированной за заказ или зависящей от результата.
Передача движимого имущества (при необходимости) должна быть по акту приема-передачи на время проведения работ.
Составление акта выполненных работ и его хранение в течение 5 лет.
Указать сервис, через который заключена сделка с самозанятым.
Чтобы избежать ошибок при оформлении множества договоров с исполнителями, используйте сервис «Мои самозанятые». Здесь документы подписываются онлайн, и все необходимые данные берутся автоматически из анкет исполнителей. Анкеты загружаются в закрытом формате, что предотвращает возможность конкурентам «похитить» базу данных.
Весь процесс обработки документов происходит в удобной онлайн форме как для компании, так и для исполнителей. Официальное сотрудничество с ФНС позволяет автоматически отслеживать статус самозанятых и выплачивать всем исполнителям сразу после выполненной работы
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Комментарии2
Заплати налоги и спи спокойно
Дорогой друг. И годы жизни строчкой ниже.