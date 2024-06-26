Самозанятые. Разбор судебной практики о переквалификации

Налоговики часто переквалифицируют отношения с самозанятыми в трудовые и пополняют бюджет на суммы доначислений и штрафов. Судебная практика складывается противоречиво. Рассмотрим, какие доводы и меры помогают заказчикам выигрывать дела, и по каким причинам их обычно проигрывают.

Суды вынесли решения в пользу заказчиков

Общие рекомендации тем, кто сотрудничает с самозанятыми:

не закрепляйте в договоре трудовые функции;

указывайте в договоре конкретный объем требуемых услуг;

не платите фиксированную оплату;

избегайте упоминаний о подчиненности и соблюдении правил внутреннего распорядка.

Рассмотрим другие советы при сотрудничестве с самозанятыми.

Тщательная проработка документов

Хлебокомбинат привлек к развозу продукции самозанятых водителей на подмогу штатным, так как увеличился объем поставок. Претензии налоговиков в маскировке трудовых отношений были стандартны:

оговаривалась необходимость регистрации как плательщика НПД;

самозанятые оказывали услуги лишь одному заказчику;

перевозки осуществлялись регулярно, а в договоре не был указан результат труда — только процесс (услуги по перевозке);

длительные отношения;

на машинах установлены GPS-трекеры (они разглядели в этом контроль оперативной деятельности);

в договоре было условие о материальной ответственности.

От доначислений спасло внимательное отношение к договору и закрепление условий:

оплата за километраж;

топливо, ТО, ремонт оплачивал самозанятый;

предрейсовые осмотры и инструктажи не проводились;

на авто не оформлялся пропуск;

в договоре не было условия о руководстве и контроле (определение нужного заказчику маршрута — обычная практика, для этого и нанимают водителей);

порядок оплаты услуг самозанятого отличался от порядка, который установлен для штатных водителей.

Именно грамотное оформление сотрудничества позволило отбиться от переквалификации и доначислений. Причем дело дошло до кассации — и там было оставлено без изменения (постановление АС Северо-Западного округа от 20.03.2024, кейс АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат», № А66-4126/2023).

Аналогичный пример того, как проработка документов, в особенности договоров, помогла налогоплательщику отбиться от доначислений — постановление 18 ААС от 28.12.2023 по делу № А76-19694/2023.

Подробнее о том, как составить правильный договор с самозанятым, чтобы налоговая не придиралась.

Доказанная экономическая цель

Фирма ежемесячно платила вознаграждение самозанятым программистам в рамках заключенных договоров. Также:

некоторые самозанятые использовали оборудование заказчика;

заказчик контролировал выполнение работ — требовал ежедневный отчет.

На основании этого ИФНС оштрафовала фирму, доначислила НДФЛ и пени. Но компания выиграла дело в суде, доказав экономическую цель такой организации процесса.

Организация не собиралась получать прибыль от результатов труда программистов, то есть зарабатывать на создании ПО на постоянной основе. Планировалось собрать от самозанятых результаты в один продукт. Что до использования оборудования заказчика, то это не запрещено ГК (ст. 704, 783).

Ежемесячная оплата складывалась из объема выполненных работ, которые зафиксированы в договоре. Ежедневные отчеты были нужны не для того, чтобы контролировать самостоятельных программистов, а для контроля над проектом в целом. Суд встал на сторону заказчика, это решение устояло в апелляционной инстанции.

В другом деле суд не просто согласился с законностью использования оборудования заказчика (даже транспортных средств), но и не увидел ничего «трудового» в предрейсовых медосмотрах. Это посчитали созданием условий для оказания услуг (решение АС Челябинской области от 22.12.2023, дело № А76-18712/2023).

Не оформлять в принципе ничего

Оставим за скобками этичность и легальность этого подхода.

Самозанятая гражданка считала, что она работает по трудовому договору, потому что:

ее называли «директором по персоналу»;

она участвовала в планерках;

ей дали подписать «должностную инструкцию» директора по персоналу (не утвержденную руководителем);

выдали доступ к кадровому сайту и дали задание — выстроить кадровую политику.

В суде представитель фирмы настаивал, что трудовых отношений между компанией и истицей не было:

компания не нуждалась в услугах директора по персоналу и эта должность вообще не была предусмотрена в штатном расписании;

на самом деле истицу привлекли к разовой работе по кадровому аудиту;

заявительница откликалась совершенно на другую вакансию, должность директора по персоналу ей не предлагали;

никаких действий со стороны работодателя по привлечению ее для выполнения трудовых функций не было установлено;

на истицу не подавались сведения ни в СФР, ни в ИФНС.

Суд пришел к выводу, что истица не была допущена к работе и никаких трудовых правоотношений не было (решение Октябрьского райсуда г. Самары от 21.10.2020, дело № 2-3609/2020). Правда, есть сомнения, что исход дела был бы таким же, если бы на стороне заявительницы выступали ИФНС, ГИТ, СФР.

О том, как добросовестному заказчику правильно организовать документооборот с самозанятыми — читайте здесь.

Работа через специализированную платформу

Применение для работы с самозанятыми специализированных интернет-платформ практически исключает переквалификацию отношений в трудовые.

Например, Мосгорсуд отклонил требования самозанятого по такой переквалификации. Аргумент был следующим: подключаясь к интернет-сервису, самозанятый подтвердил, что осуществляет свою деятельность без работодателя. А также намерен и далее этим заниматься, в том числе подыскивая заказчиков с использованием этого интернет-сервиса (апелляционное определение Мосгорсуда от 22.11.2019, дело № 33-53437/2019).

В противном случае (если организация не использует сервис и напрямую обращается к специалисту) суд может найти признаки трудовых отношений.

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Когда суд встанет на сторону налоговиков

В большинстве случаев, когда переквалификации требуют чиновники — они ее добиваются. Поэтому лучше просто не допускать признаков трудовых отношений, описанных в документах ФНС (в особенности — в письмах от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183, от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674), и помнить об их алгоритмах поиска подмены трудовых отношений (письмо от 27.07.2020 № 10-17/051757).

Если у вас мизерный штат и все ключевые задачи решают самозанятые, то ИФНС может заподозрить маскировку трудовых отношений с целью занижения налогооблагаемой базы. Скорее всего, суд согласится с налоговой. Особенно если договоры с самозанятыми:

заключены на длительный срок с возможностью пролонгации;

указывают на стабильные отношения;

содержат указания на трудовую функцию (а не на желаемый результат) или на тарифную ставку (особенно если была указана должность);

свидетельствуют о том, что оплата производится фиксированная, вне зависимости от результатов, пусть и один раз в месяц.

Подробнее: решения АС Челябинской области от 07.05.2021, по делу № А76-7667/2021, Ульяновской области от 01.06.2020 № А72-769/2020, определение ВС от 08.11.2021 № 18-КГ21-100-К4.

Также стоит помнить, что даже в мизерном штате кроме самозанятых должны быть и штатные сотрудники. Причем их должно быть достаточно, чтобы обеспечивать работу организации.

Налоговая относительно легко добилась переквалификации отношений в трудовые, поскольку в металлургической фирме был только один штатный сотрудник — генеральный директор. Интересно, что дело дошло до Верховного суда, но и он поддержал налоговиков (определение по делу № 302-КГ17-382).

Из-за ошибок в оформлении даже министерство (пусть и региональное) проиграло суд (во всех трех инстанциях!) чиновникам. Обстоятельства были следующие:

в течение двух лет министерство заключало договоры подряда с одними и теми же гражданами;

указывало в договорах дату начала работы (это признак трудовых договоров);

отношения имели длящийся характер — именно потому, что заказчик постоянно нуждался в них.

Суд решил, что это явно свидетельствовало о трудовых отношениях (дело № А72-1264/2018).

Суд также может признать отношения трудовыми, если вдобавок ко всему вы обязываете своих самозанятых:

проходить медосмотры;

находиться на вашей территории, даже если нет заданий;

фактически соблюдать режим работы и предоставляете выходные дни по предварительному согласованию,

пользоваться только вашими механизмами, транспортом;

соблюдать подчиненность и трудовую дисциплину.

В этом случае нельзя говорить о взаимодействии самостоятельных, независимых бизнес-субъектов (постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.02.2024 № Ф08-13833/23).

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