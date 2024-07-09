Что делать, если отношения с самозанятым переквалифицировали в трудовые

После мартовского приказа Минтруда количество судебных дел по переквалификации договоров ГПХ в трудовые выросло. Разбираемся, что делать, если суд обязал компанию заключить с самозанятым трудовой договор.

Судебный акт вступил в силу: порядок действий

Не исполнять вынесенный судебный акт рискованно. За это не исключена даже уголовная ответственность (ст. 315 УК, наказание до года заключения).

Если заказчик принял решение не обжаловать вердикт, то необходимо проверить штатное расписание — есть ли там должность, по которой работал самозанятый. Если нет, то следует ввести ее: отсутствие должности в штатном расписании не освобождает от выполнения судебного решения.

Далее порядок действий такой:

В трехдневный срок со дня вступления в силу решения суда, если иное не установлено в самом документе, заключить трудовой договор (ст. 67 ТК).

Внести запись в трудовую книжку.

Ознакомить новоиспеченного сотрудника с ЛНА, провести все инструктажи, обучить охране труда. Документы сотрудник должен подтвердить собственноручной подписью.

Обеспечить прохождение медосмотра, если это необходимо.

Создать условия для труда — оформить пропуск, предоставить рабочее место, пароли к серверам, программам и т. п. Все эти действия также нужно подтверждать документально, в том числе подписями нового работника в актах, журналах.

Рассчитать, сколько положено отпускных за весь срок работы. Неиспользованные дни надо или предоставить, или выплатить компенсацию. Если трудовые отношения продолжаются, то сотрудник не должен требовать компенсации за неиспользованный отпуск (определения Астраханского облсуда от 22 ноября 2023 г. № 33-4440/2023, Московского городского суда от 14 декабря 2021 г. № 33-41275/2021).

Подать уточненные формы отчетности.

Перечислить налоги, взносы, сразу с пенями и штрафами.

Также самозанятый, ставший работником, вправе потребовать компенсацию морального вреда в размере, который устроит обе стороны или который определит суд (определения Пермского краевого суда от 06 июля 2022 г. № 33-6542/2022, Челябинского областного суда от 11 апреля 2022 г. № 11-4237/2022, Хабаровского краевого суда от 26 августа 2019 г. № 33-5817/2019).

Далее некоторые рекомендации по практическим вопросам. Оговоримся сразу: каждая ситуация уникальна, и нельзя дать универсальный совет. Помните о том, что все неустранимые сомнения толкуются в пользу самозанятых, как более слабой стороны (ст. 19.1 ТК).

Лучше не доводить до переквалификации и сотрудничать только с проверенными, добросовестными исполнителями, которых можно найти на платформе «Мои самозанятые». Также платформа автоматически проверяет статусы самозанятых перед выплатой, лимит их дохода на НПД, формирует чеки после перечисления вознаграждения и обеспечивает подписание всех нужных документов. Сотрудничество с самозанятыми через платформу «Мои самозанятые» помогает снизить риски претензий со стороны налоговых органов и переквалификации отношений.

Как разорвать отношения

Можно договориться о прекращении сотрудничества по соглашению: заключить договор и в тот же день расторгнуть его. Или же найти повод для увольнения по основаниям, предусмотренным ТК.

В любом случае при увольнении необходимо оформить кадровые документы и выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск, долги по зарплате (если есть) и проценты по ст. 236 ТК.

Нельзя прекращать трудовой договор в связи с расторжением договора ГПХ по инициативе заказчика-работодателя. Для этого должны быть основания, предусмотренные ТК. Также необходимо соблюсти процедуру увольнения (определения 2 КСОЮ от 11 мая 2023 г. № 8Г-4209/2023, 8 КСОЮ от 21 мая 2020 г. № 8Г-4289/2020, определение Московского областного суда от 17 мая 2021 г. № 33-14198/2021, определение Ульяновского областного суда от 31 октября 2023 г. № 33-4628/2023).

Указание в договоре ГПХ срока его действия не имеет значения для трудовых отношений — трудовой договор бессрочный по умолчанию (ст. 58 ТК, определение 7 КСОЮ от 21 марта 2023 г. № 8Г-2413/2023). А значит после переквалификации будет действовать именно бессрочный трудовой договор (определения 8 КСОЮ от 17 марта 2022 г. № 8Г-1265/2022, ВС Республики Коми от 22 мая 2023 г. № 33-3219/2023, Московского городского суда от 15 мая 2023 г. № 33-20952/2023).

Когда трудовые отношения считаются возникшими

Со дня фактического допущения к работе, если иное не решил суд (ст. 11 ТК, ст. 19.1 ТК). То есть со дня допуска к работе переквалифицированный самозанятый вправе рассчитывать на все права и гарантии штатного работника (определение КС от 27 мая 2021 г. № 957-О). Сам факт допуска доказывать не нужно, если есть гражданско-правовой договор.

Подчеркнем, что значение имеет именно допуск к труду, а не дата подписания трудового договора (ст. 67 ТК).

После того как судебное решение о переквалификации вступило в силу, есть лишь 3 рабочих дня на заключение трудового договора, но он считается вступившим в силу со дня фактического допуска к труду (ст. 61 ТК). В стаж, дающий право на отпуск, включается весь период фактических трудовых отношений.

Надо ли переписывать договор

Недостаточно просто поменять название договора. Но если его переквалифицировали, то не исключено, что в нем имелись подходящие для трудовых отношений условия. Например:

наименование должности;

состав зарплаты;

сроки выплаты;

режим времени работы и отдыха и пр.

Если они не противоречат сути отношений и закону, то их можно сохранить, а все недостающие элементы добавить в виде приложения или допсоглашения (ст. 57 ТК). При этом надо учитывать уже сложившиеся отношения. Если самозанятый выполнял свои функции дистанционно, то обязать его выйти в офис, подождать отказа и уволить за прогул — повод для новых разбирательств. Лучше отразить в трудовом договоре, что трудовая функция выполняется дистанционно.

Какую должность нужно указать

Если в гражданско-правовом договоре уже указана должность и профессия, и эта работа соответствует по функционалу существующей штатной позиции — ее и нужно прописать в трудовом договоре.

Если в штатном расписании нет должности, по которой трудился самозанятый, все равно нужно оформить с ним трудовой договор для выполнения именно этой трудовой функции (это давно сформировавшаяся позиция, выраженная КС в определении от 19 мая 2009 г. № 597-О-О).

Если самозанятый потребует в суде установить факт трудовых отношений именно с этой трудовой функцией, отсутствие ее в штатном расписании не будет иметь значения (определения Астраханского облсуда от 22 ноября 2023 г. № 33-4440/2023, Самарского областного суда от 23 мая 2023 г. № 33-3047/2023, Московского городского суда от 8 июня 2021 г. № 33-22513/2021). В этом случае нужно будет изменить штатное расписание и добавить в него соответствующую должность или профессию.

Как проверить, есть ли долг по зарплате

Даже если вы честно выполняли свои обязательства, не факт, что долга перед новым работником у вас нет. Ведь на него распространялись все выплаты, положенные штатным расписанием (ст. 135 ТК).

Например, самозанятый трудился ночью, в выходные, сверхурочно или выплаты были меньше МРОТа. В судах самозанятые нередко добивались выплат таких долгов плюс компенсации за задержку зарплаты (определения 8 КСОЮ от 10 октября 2023 г. № 8Г-20817/2023, 2 КСОЮ от 22 марта 2022 г. № 8Г-5072/2022, ВС Республики Алтай от 24 августа 2022 г. № 33-630/2022).

Сведения о трудовой деятельности

Как уже было сказано, нужно внести запись в трудовую книжку, указать в качестве даты приема на работу день фактического допуска к ней. В СФР надо подать форму ЕФС-1. Если в Фонд уже отправляли сведения о деятельности на основании договора ГПХ, следует предоставить корректную форму.

А если просто расторгнуть все договоры с самозанятыми?

Расторгать договор бессмысленно — это не поможет избежать последствий. Во-первых, переквалификация возможна и после расторжения договора ГПХ (ст. 19.1 ТК). Во-вторых, само по себе прекращение гражданско-правовых отношений не равнозначно увольнению (определения Липецкого областного суда от 24 марта 2021 г. № 33-713/2021, Красноярского краевого суда от 9 февраля 2015 г. № 33-1157/2015). К тому же плюсы работы с внештатным персоналом перевешивают возможные риски.

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