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Ведение бизнеса

Масштабируем бизнес: от бизнес-плана до смены команды

Масштабирование бизнеса — логичный этап развития компании, выход ее на новый уровень. В случае удачного масштабирования все процессы будут работать эффективнее, а финансовые показатели заметно вырастут. В статье расскажем, на какие аспекты надо обращать внимание.
Масштабируем бизнес: от бизнес-плана до смены команды
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Любой бизнес нацелен на непрерывный рост. Но компании не стать успешной только благодаря увеличению объемов выпускаемой продукции или точек сбыта.

Рост всегда связан с повышением сложности и нагрузки на существующие бизнес-процессы. Например, у ремонтной компании есть 20 клиентов, но она планирует взять еще 20. Это принесет больше денег, но одновременно компания будет вынуждена расширить штат. То есть рост доходов достигается только за счет роста расходов. Поэтому наращивать объем недостаточно, нужно качественно менять систему, то есть масштабировать бизнес.

Масштабирование — это изменение структуры ведения дел: увеличение прибыли, сокращение издержек и оптимизация процессов. 

Стратегия

Глобальная перестройка невозможна без бизнес-плана. Мелкие компании зачастую создаются стихийно, без стратегии. При масштабировании подобный подход невозможен.

Нужно проанализировать рынок, определить свое уникальное торговое предложение и и отличие от конкурентов, определить цель, стратегию и тактику развития, формализовать цепочки поставок, определиться с маркетингом и рекламой.

И не забывать о тайм-менеджменте: придется распределить задачи в зависимости от их приоритетности и установить временные границы для каждой. И не ждать очень быстрых результатов: горизонт планирования стоит отодвинуть на несколько лет вперед.

Управление и кадры

В условиях кадрового дефицита это одна из самых больших проблем для развития бизнеса. Поиск новых сотрудников — сложная задача. Кроме потраченных времени и средств на поиск и адаптацию нового сотрудника, это дополнительные затраты на ФОТ (помимо зарплат это еще и соцвыплаты, больничные, компенсация).

Для оперативного увеличения числа рабочих рук без лишних затрат на ФОТ вы можете обратиться к внештатным исполнителям или в аутсорсинговую компанию.

О том, как бизнесу безопасно работать с внештатным персоналом, вы можете узнать на бесплатной онлайн-встрече с Алексеем Петровым — CEO крупнейшей платформы по автоматизации работы с внештатным персоналом.

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Оптимизация и автоматизация процессов

Необходимо провести детальный анализ всех операций, выявить слабые места и возможности для улучшения. Какие рутинные задачи, отнимающие время сотрудников и увеличивающие число ошибок, можно автоматизировать. Например, если ваш бухгалтер тратит много времени на работу с самозанятыми, можно подключиться к платформе «Мои самозанятые». Она помогает бизнесу сократить на 30% расходы, связанные с привлечением внештатного персонала. 

В сервисе «Мои самозанятые» есть все, что нужно для удобной и безопасной работы с массовым внештатным персоналом:

  • ЭДО (дистанционное подписание договоров и актов, сбор чеков с самозанятых за минуту);

  • автоматическая проверка статуса плательщика НПД;

  • моментальные массовые выплаты;

  • контроль рисков штрафов и доначислений от ФНС;

  • поддержка 24/7.

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Клиенты

Важный пункт масштабирования — привлечение новых клиентов. Для этого нужны целенаправленные рекламные и маркетинговые кампании.

При этом нужно сохранить удовлетворенность клиентов (текущих и потенциальных). Когда клиентская база растет, на службу поддержки ляжет больше задач.

При реструктуризации работа с клиентами проседает практически всегда — учитывайте это, составляя бизнес-план.

Инвестиции

Расширение бизнеса придется финансировать, и к этому нужно быть готовым. Новые расходы, кассовые разрывы, увеличение числа сотрудников и внештатного персонала, расширение линейки продуктов или услуг — это дополнительные материальные расходы

Время

Есть два ключевых риска: начать масштабироваться слишком рано или ждать своего шанса слишком долго и упустить удачную возможность.

Вот три критерия выбора подходящего момента:

  • Ситуация на рынке. Есть ли тренды или изменения в поведении потребителей, которыми вы можете воспользоваться? Как действуют ваши конкуренты?

  • Возможности. Получаете ли вы больше заказов, которые не можете выполнить вовремя?

  • Ограничения. Достаточно ли у вас средств, ресурсов, членов команды, чтобы двигаться дальше?

Заключение

Масштабирование бизнеса — возможность стать лидером в своей отрасли. Это не просто увеличение объемов, но и улучшение всех аспектов: от процессов до клиентского опыта. Обращая внимание на вышеуказанные пункты, вы сможете вывести вашу компанию на новый уровень. Подходя к реализации масштабирования грамотно и со стратегией, ваша компания сможет добиться устойчивого успеха.

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