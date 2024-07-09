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Аутсорсинг vs. фриланс. Что выбрать бизнесу, если не хватает своих сотрудников

В статье разбираем плюсы и минусы основных внештатных решений нехватки рабочих рук.
Аутсорсинг vs. фриланс. Что выбрать бизнесу, если не хватает своих сотрудников
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Острый дефицит кадров, о котором мы писали ранее, ставит перед бизнесом новые задачи. Когда на рынке труда просто физически не хватает рабочей силы, а производственная необходимость только растет, приходится обращаться к внештатным решениям.

Аутсорсинг

Компания может передать непрофильные функции сторонним организациям. Делегировать возможно практически любую задачу.

По функциям аутсорсинг бывает бухгалтерский, юридический, HR-аутсорсинг, логистический, IT-аутсорсинг, маркетинговый, аутсорсинг производства и пр.

К плюсам аутсорсинга относятся:

  • Сокращение расходов. Заказчик не является работодателем для сотрудников аутсорсингового агентства, а значит не несет расходы, связанные с содержанием штата. Ему не нужно оплачивать отпуск, больничные, обучение персонала, закупать оборудование и транспорт, выдавать выходные пособия при увольнении.

  • Оптимизация ресурсов. Благодаря аутсорсингу компания может эффективно распределить собственные ресурсы и сконцентрировать внимание своих сотрудников на стратегически важных задачах. Например, IT-компания передает ведение кадровый процессов провайдеру, что позволяет сфокусироваться на разработке новых продуктов и улучшении сервиса для клиентов.

  • Удобство перестройки бизнеса. Если спрос уменьшается, лишние рабочие места можно безболезненно сократить — достаточно прекратить отношения с провайдером. И наоборот, если нужно выйти на новый рынок, аутсорсинговая компания поможет быстро нарастить ресурсы.

К минусам аутсорсинга можно отнести следующие:

  • Риск нарваться на недобросовестного подрядчика. Компания-заказчик не может контролировать внутренние процессы провайдера, не знает критерии отбора сотрудников, квалификацию, а также условия их труда. Если аутсорсер задерживает своим работникам зарплату или перегружает проектами, это обязательно скажется на качестве услуг для заказчика.

  • Риск разглашения конфиденциальной информации. Заказчик передает бизнес-процессы сторонней компании, об этом надо помнить и учитывать при составлении договора.

  • Управление изменениями. Передача функций внешнему поставщику услуг может затруднить внедрение новых стратегий или реагирование на изменения из-за увеличения числа участников процесса согласования.

Фрилансеры

Еще один способ увеличить число рабочих рук — найти независимых специалистов. Как правило, фрилансеры регистрируются как самозанятые или ИП и работают на себя. Обычно параллельно на нескольких проектах и для разных заказчиков.

Плюсы работы с фрилансерами те же, что с любым внештатным персоналом: сокращение расходов, связанных с содержанием штата, легкое начало работы и возможность безболезненно прекратить сотрудничество.

Кроме того, есть и другие преимущества:

  • Специализированные навыки. У фрилансеров есть опыт и навыки в узкой области,  что гарантирует высокое качество услуг. Например, веб-разработчик, специализирующийся на мобильных приложениях, может иметь глубокие знания в области GameDev, превосходящие навыки полноценной веб-студии.

  • Гибкость масштабирования. Бизнес может быстро расширяться или сокращать свою деятельность в зависимости от текущих потребностей. Например, интернет-магазин цветов и подарков может временно нанять фрилансера для управления контентом в соцсетях перед 8 марта.

  • Международный доступ. Работая с клиентами по всему миру, фрилансеры расширяют свой опыт и навыки. А у бизнеса появляется возможность получить сотрудника из практически любой точки.

Главным минусом сотрудничества с фрилансерами может показаться наличие правил по грамотному оформлению сотрудничества и ведению документооборота. Риск переквалификации отношений с внештатным исполнителем в трудовые, действительно, есть. Ранее мы разбирали судебную практику по этому вопросу. Но снизить риски и автоматизировать сотрудничество можно с помощью специальных сервисов. Например, с сервисом «Мои самозанятые».

Платформа «Мои самозанятые» помогает бизнесу сократить на 30% расходы, связанные с привлечением внештатного персонала. 

В сервисе есть все, что нужно для удобной и безопасной работы с массовым внештатным персоналом:

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  • моментальные массовые выплаты;

  • контроль рисков штрафов и доначислений от ФНС;

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