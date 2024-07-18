8 способов удержать внештатных исполнителей

Найти хорошего внештатника непросто, поэтому все больше заказчиков задумываются, как сохранить ценного специалиста. В статье рассказали, какие есть способы укрепить сотрудничество с исполнителем.

Предложите перспективы роста

Опытных штатных сотрудников мотивирует карьерный рост — вертикальный или горизонтальный. Исполнители тоже могут расти, но иначе: их интересует стабильный доход, регулярность задач, а в перспективе — их увеличение. А еще многие исполнители не стремятся часто менять заказчиков: долгосрочное сотрудничество позволяет им планировать свое время и нагрузку без лишнего стресса.

На начальных этапах сотрудничества с внештатниками заказчики обычно присматриваются к ним и не поручают слишком много работы. Такой подход позволяет эффективно расходовать ресурсы и вовремя попрощаться с недобросовестным исполнителем.

Чтобы мотивировать специалиста выполнять работу качественно и укрепить сотрудничество, уже при заключении договора можно предложить ему в перспективе увеличить пул задач.

При этом важно четко определить условия, при которых вы готовы это сделать, и придерживаться их. Например, можно сообщить исполнителю, что компания готова увеличить объем задач через полгода сотрудничества, если за это время исполнитель достойно проявит себя, а у заказчика не возникнет претензий к результатам.

Такой подход замотивирует исполнителя выполнять задачи качественно с первого дня, а в перспективе приведет к стабильному и долгосрочному сотрудничеству.

Компенсируйте затраты

В гонорар исполнителя можно включить расходы на проезд, покупку материалов, оплату интернета. Можно возместить и другие затраты в зависимости от специфики деятельности. Но не стоит предлагать ему рабочее место в офисе или предоставлять оборудование для работы, поскольку это признак трудовых отношений. Тем более не стоит включать подобные пункты в договор с внештатным исполнителем.

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Самый удобный способ компенсировать затраты — включить их в стоимость услуг или работ по договору. Тогда заказчик не понесет дополнительную налоговую нагрузку.

Если возмещать расходы исполнителя отдельно, в ряде случаев придется исчислить и уплатить обязательные платежи.

Варьируйте задачи

Однотипные задачи на протяжении долгого времени утомляют любого. Сотрудничество превращается в рутину, возрастают риски выгорания и ошибок из-за невнимательности. Чтобы внештатный исполнитель не задумался о поисках заказчика с более интересными задачами, предложите их сами.

Подумайте, чем может быть полезен ваш исполнитель, или поинтересуйтесь у него, чем дополнительно он хотел бы заниматься. Например, если вы привлекли копирайтера для написания статей на сайт компании, предложите ему вести профили организации в соцсетях.

Сотрудничество будет вдвойне полезным, если до этого компания не развивала свои соцсети, а у копирайтера был опыт работы с такими задачами.

Для исполнителя это будет шанс развить компетенции, наработать портфолио и получить дополнительный доход, а для заказчика — наполнить профили качественным контентом и укрепить сотрудничество с внештатником.

Минимизируйте бюрократию

Интересные задачи — это важно, но главная цель сотрудничества для исполнителя, все-таки, деньги. И в этой части стоит отнестись с вниманием к самому процессу выплаты: он должен быть максимально быстрый, понятный и без лишних проволочек.

Если ваш бухгалтер каждый раз запрашивает справку о налоговом статусе у плательщика НПД или исполнителю приходится постоянно распечатывать, подписывать документы и отправлять сканы, это может оставить неприятное впечатление.

Совсем плохо, если вы работаете с большим количеством внештатников и периодически случаются ошибки. Например, бухгалтер не внес данные о каком-то исполнителе и тот не получил оплату вовремя. Один случай вряд ли приведет к решению разорвать сотрудничество, но совокупность таких оплошностей наверняка повлияет на энтузиазм исполнителя.

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Позвольте планировать самостоятельно

Одно из преимуществ фриланса — гибкое планирование рабочего времени.

По статистике большинство специалистов уходят из найма из-за гиперконтроля и невозможности установить адекватный график работы. Не стоит лишать внештатника этих преимуществ, иначе он вскоре задумается о новых заказчиках.

Если исполнитель уже зарекомендовал себя и компания им дорожит, попробуйте дать ему больше свободы. Это не значит, что теперь не нужно контролировать, как внештатник выполняет задачи. Достаточно просто сократить количество промежуточных точек контроля или отчетов, которые предоставляет специалист, и установить конкретные дни и время для плановых созвонов. Помните, что самое главное для заказчика — не процесс, а результат.

Отправьте на учебу

Обучение за счет компании — это уже стандартная привилегия для штатных сотрудников многих работодателей. А сейчас появилась тенденция, когда заказчики предлагают такое обучение и внештатным исполнителям.

Ни один специалист не упустит возможности прокачать навыки, получить новые знания и компетенции, если они помогут на профессиональном пути. Тематика учебы может быть не связана с деятельностью исполнителя, но курсы по повышению квалификации он оценит гораздо больше.

Предложите исполнителю пройти внутренние курсы компании или отправьте его на учебу в стороннюю организацию.

Если стоимость обучения слишком велика для компании, можно компенсировать ее не полностью: хорошая скидка на обучение тоже замотивирует внештатника.

Организуйте обмен опытом

Если у компании нет возможности прокачивать знания и навыки внештатников на обучении, можно сделать это иначе. Пригласите исполнителя на встречу с коллективом или организуйте чат, где сотрудники смогут обмениваться опытом.

Такой вариант подойдет компаниям, которые ведут проектную работы: все, кто задействован в проекте, смогут находиться в едином пространстве, задавать друг другу вопросы и обсуждать проблемы.

Вовлечение внештатника в общение с командой поможет ему приобщиться к общему делу, познакомиться с новыми людьми и не испытывать стресс от взаимодействия с ними.

Благодарите

Несмотря на то, что сотрудничество с исполнителем предполагает взаимную выгоду, каждый человек ждет оценки результатов своей работы. Похвала, уважение и признательность — это основа доверительных взаимоотношений.

Можно просто поблагодарить внештатника за очередную качественно выполненную задачу или подарить ему корпоративный сувенир. Не так важен способ, которым вы выражаете свою признательность, как само стремление сохранить и укрепить сотрудничество. Исполнитель будет дорожить заказчиком, который видит в нем не только профессионала, но и человека.

Если удержать специалиста, все-таки, не удалось, воспользуйтесь маркетплейсом платформы «Мои самозанятые». Вам нужно только создать заказ — исполнители откликнутся сами.

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