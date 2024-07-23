Тренды на рынке труда в 2024 году

Пандемия и другие внешние обстоятельства последних четырех лет сильно изменили рынок труда. О кадровых тенденциях и как бизнесу учитывать их в своей работе, поговорим в статье.

Современный рынок труда — рынок работников. В условиях жесткого кадрового дефицита именно специалисты задают тенденции, а каждому HR-специалисту и топ-менеджеру нужно учитывать их в своей работе. Недостаточная гибкость может плохо сказаться на бизнесе.

Рост удаленного и гибридного формата работы

2020 год показал, что целому ряду специалистов не нужно присутствовать в офисе: ноутбук и стабильный интернет позволяют выполнять свои функции вне офиса.

У дистанционной работы есть ряд преимуществ: работодатель может сэкономить на аренде офиса, а работник не тратит время на то, чтобы на него добраться. При этом есть у этого формата и свои недостатки: удаленка зачастую размывает границу между работой и личной жизнью.

Неорганизованные или недостаточно ответственные работники могут злоупотреблять отсутствием контроля со стороны работодателя, заниматься своими делами, а не рабочими процессами. Ведь в отличие от фриланса (о котором поговорим чуть позже) штатные сотрудники получают зарплату за выполнение своей трудовой функции, а не за результат.

Альтернативой этому формату может стать гибрид, который сочетает в себе удобство удаленки и обязательного посещения офиса.

Сейчас уже сложно представить компанию, которая не предоставляет белым воротничкам один из этих вариантов работы при найме. Ведь скорее всего, при прочих равных, специалист выберет место работы, где не требуется каждый день ходить в офис. Рекрутерам и кадровым специалистам, а также владельцам бизнеса, стоит это учитывать.

Слеш-карьеризм (Slash Career)

Термин «слеш-карьера» появился в 2007 году, когда журналистка Марси Альбохер рассказала в своей книге «Один человек / Много карьер» историю женщины, работающей одновременно прокурором и баптистской священницей.

Сам термин, обозначающий совмещение двух работ, называется так, потому что между профессиями ставят слеш — косую черту.

В последнее время слеш-карьеризм стал очень популярным. Этому способствует развитие gig-экономики — системы, когда бизнес привлекает к сотрудничеству фрилансеров, самозанятых и подрядчиков.

Специалисты могут сами планировать рабочее время и нагрузку так, как им комфортно, выбирать интересные для себя проекты. Заказчику надо только юридически грамотно оформить такие отношения, чтобы избежать рисков.

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К тому же, выбирать одну профессию на всю жизнь стало бессмысленно: технологии так сильно меняются, что на смену одним специальностям приходят другие. Слеш-карьеризм позволяет работникам диверсифицировать свои доходы и быть уверенным в финансовой стабильности.

Фриланс как полноценная карьера

Еще одна тенденция связана со сменой парадигмы: фриланс теперь не воспринимается как временная работа. Многие свободные художники оценили преимущества фриланса, и сами не хотят работать у одного работодателя. Фрилансеров привлекает гибкость в выборе интересных проектов, возможность работать глобально, то есть из любой точки мира и с любым заказчиком, а также неограниченность дохода окладом.

Тренду способствует, в том числе, автоматизация сотрудничества с внештатными исполнителями. Фрилансерам стало гораздо проще искать клиентов, а для заказчиков появились инструменты по оптимизации работы с исполнителями.

Например, платформа «Мои самозанятые». Сервис помогает бизнесу сократить на 30% расходы, связанные с привлечением внештатного персонала. В платформе есть все, что нужно для удобной и безопасной работы с массовым внештатным персоналом: ЭДО (дистанционное подписание договоров и актов, сбор чеков с самозанятых за минуту);

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Заключение

Все эти тенденции вряд ли полностью заменят традиционные формы занятости в ближайшем будущем, хотя их влияние на рынок труда будет значительным. Технологические изменения сильно влияют на восприятие работы и карьерного роста. Они предлагают гибкость, разнообразие и возможности для самореализации, чего многие специалисты и хотят получить.

Изменений не стоит бояться. Владельцам бизнесов и HR-специалистам просто стоит учитывать это в своей деятельности, успевать адаптироваться и оптимизировать свою работу с учетом внешних факторов.

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