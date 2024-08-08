Как в 1С отражать операции по расчетам с самозанятыми: подробная инструкция

Операции по расчетам с самозанятым: пошаговая инструкция
Шаг 1. Когда бухгалтеру в руки попадает договор, исполнителем по которому выступает самозанятый, он должен внести в учетную базу сведения о подрядчике и договоре с ним. Для этого зайдите в справочник контрагентов, как показано на рисунке ниже.
Далее введите все данные из договора, указав вид контрагента «Самозанятый», и сохраните карточку.
Шаг 2. Во вкладке «Банковские счета» карточки контрагента внесите реквизиты банковского счета исполнителя, для этого нажмите «Создать», в поле «Банк» введите БИК: наименование банка подтянется автоматически.
Шаг 3. Во вкладке «Договор» карточки контрагента впишите реквизиты договора с самозанятым, а именно номер, дату и вид договора. Наименование 1С сформирует автоматически, но для удобства его можно изменить.
Шаг 4. Когда самозанятый исполнил свои обязательства по договору, и в бухгалтерию поступили подписанный акт или накладная — время отразить это в учете.
Зайдите «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)».
Создайте новый документ в зависимости от того, что именно делал фрилансер.
Для услуг и работ выберите «Поступление услуг» и заполните все поля документа:
контрагент (можно провалиться справочник и найти исполнителя там или вбить ИНН или фамилию для поиска без открытия справочника);
договор;
номенклатуру (наименование услуги);
количество;
цену;
счет учета.
Шаг 5. Заказчик может оплатить услуги самозанятого как безналичным способом, так и наличными.
Безналичный расчет:
В разделе «Банк и касса» выберите «Платежное поручение» и нажмите «Создать».
В поле «Вид операции» выберите «Оплата поставщику» и укажите самозанятого из справочника. Его реквизиты автоматически заполнятся.
Если самозанятый имеет несколько счетов, выберите тот, который указан в договоре.
Введите сумму платежа и ставку НДС.
Дополните автоматически сгенерированное назначение платежа, указав конкретно, за что производится оплата.
Наличный расчет:
Оформите документ «Выдача наличных» и укажите самозанятого в качестве получателя, паспортные данные подтянутся автоматически.
Получите от самозанятого подпись в расходном ордере или ином подтверждающем документе.
При оплате наличными самозанятый обязан выдать чек в момент расчета. Прикрепите чек, нажав на скрепку в верхней части РКО.
Шаг 6. Когда исполнитель пришлет заказчику чек после получения вознаграждения на счет, прикрепите его к платежному поручению, чтобы не потерять, так как без чека компания не сможет принять расходы в налоговом учете. Так же, как и в РКО, используйте скрепку.
Операции по расчетам с группой самозанятых: пошаговая инструкция
Чтобы ускорить обработку первички при сотрудничестве с большим числом фрилансеров на НПД, используйте:
онлайн-платформу «Мои самозанятые» с возможностью интеграции по API;
полный интерфейс 1С с его возможностями группового проведения документов.
Шаг 1. Убедитесь, что используете полный интерфейс и все возможности 1С: зайдите в «Администрирование» — «Настройки программы» — «Функциональность» — «Расчеты». Галочка «Выплаты самозанятым» должна стоять.
Шаг 2. В справочнике «Контрагенты» создайте группу «Самозанятые».
Переместите туда карточки всех исполнителей, которые применяют НПД. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на ФИО самозанятого и в открывшемся меню выберите «Переместить в группу». Далее выберите нужную папку.
При интеграции с сервисом «Мои самозанятые» автоматически заполняются справочники по исполнителям на НПД в 1С и подтягиваются ссылки на первичные документы — договоры, акты и чеки. Даже при работе с сотней самозанятых процесс расчетов с исполнителями не будет трудоемким и рутинным, а за счет автоматического переноса справочников ошибки будут минимизированы.
Шаг 3. Зайдите в «Покупки» — «Выплаты самозанятым» и создайте новую операцию.
При добавлении самозанятых в реестр важно учесть, какую работу они выполняют. Если исполнители выполняют одинаковые работы, выберите в поле «Услуга» значение «Единая». Если же работы разные, то выберите «В списке». В этом случае нужно указать конкретный вид работы, который выполняет каждый самозанятый.
Укажите счет исполнителя, указанный в договоре. Деньги должны уйти на него.
Шаг 4. Чтобы отразить выплату вознаграждения самозанятым, необходимо создать документ «Списание с расчетного счета» в разделе «Банковские выписки». Этот процесс аналогичен шагу 5 предыдущего раздела, но с двумя изменениями:
Вместо самозанятого в качестве получателя укажите посреднический сервис.
В поле «Тип операции» выберите «Выплаты самозанятым по реестру».
В соответствующем поле выберите реестр самозанятых, который был создан ранее.
Шаг 5. С помощью скрепки прикрепите чеки в документе «Списание с расчетного счета».
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