Как в 1С отражать операции по расчетам с самозанятыми: подробная инструкция

Учет расчетов с самозанятыми практически не отличается от учета расчетов с другими подрядчиками. Но массовость исполнителей на НПД усложняет работу и привносит рутину, что приводит к ошибкам. В этой статье мы пошагово расскажем, как отражать самозанятых в 1С и автоматизировать учет при большом числе подрядчиков.

Операции по расчетам с самозанятым: пошаговая инструкция

Шаг 1. Когда бухгалтеру в руки попадает договор, исполнителем по которому выступает самозанятый, он должен внести в учетную базу сведения о подрядчике и договоре с ним. Для этого зайдите в справочник контрагентов, как показано на рисунке ниже.

Далее введите все данные из договора, указав вид контрагента «Самозанятый», и сохраните карточку.

Шаг 2. Во вкладке «Банковские счета» карточки контрагента внесите реквизиты банковского счета исполнителя, для этого нажмите «Создать», в поле «Банк» введите БИК: наименование банка подтянется автоматически.

Шаг 3. Во вкладке «Договор» карточки контрагента впишите реквизиты договора с самозанятым, а именно номер, дату и вид договора. Наименование 1С сформирует автоматически, но для удобства его можно изменить.

Шаг 4. Когда самозанятый исполнил свои обязательства по договору, и в бухгалтерию поступили подписанный акт или накладная — время отразить это в учете.

Зайдите «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)».

Создайте новый документ в зависимости от того, что именно делал фрилансер.

Для услуг и работ выберите «Поступление услуг» и заполните все поля документа:

контрагент (можно провалиться справочник и найти исполнителя там или вбить ИНН или фамилию для поиска без открытия справочника);

договор;

номенклатуру (наименование услуги);

количество;

цену;

счет учета.

Шаг 5. Заказчик может оплатить услуги самозанятого как безналичным способом, так и наличными.

Безналичный расчет:

В разделе «Банк и касса» выберите «Платежное поручение» и нажмите «Создать». В поле «Вид операции» выберите «Оплата поставщику» и укажите самозанятого из справочника. Его реквизиты автоматически заполнятся. Если самозанятый имеет несколько счетов, выберите тот, который указан в договоре. Введите сумму платежа и ставку НДС. Дополните автоматически сгенерированное назначение платежа, указав конкретно, за что производится оплата.

Наличный расчет:

Оформите документ «Выдача наличных» и укажите самозанятого в качестве получателя, паспортные данные подтянутся автоматически. Получите от самозанятого подпись в расходном ордере или ином подтверждающем документе. При оплате наличными самозанятый обязан выдать чек в момент расчета. Прикрепите чек, нажав на скрепку в верхней части РКО.

Шаг 6. Когда исполнитель пришлет заказчику чек после получения вознаграждения на счет, прикрепите его к платежному поручению, чтобы не потерять, так как без чека компания не сможет принять расходы в налоговом учете. Так же, как и в РКО, используйте скрепку.

Операции по расчетам с группой самозанятых: пошаговая инструкция

Чтобы ускорить обработку первички при сотрудничестве с большим числом фрилансеров на НПД, используйте:

онлайн-платформу «Мои самозанятые» с возможностью интеграции по API;

полный интерфейс 1С с его возможностями группового проведения документов.

Шаг 1. Убедитесь, что используете полный интерфейс и все возможности 1С: зайдите в «Администрирование» — «Настройки программы» — «Функциональность» — «Расчеты». Галочка «Выплаты самозанятым» должна стоять.

Шаг 2. В справочнике «Контрагенты» создайте группу «Самозанятые».

Переместите туда карточки всех исполнителей, которые применяют НПД. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на ФИО самозанятого и в открывшемся меню выберите «Переместить в группу». Далее выберите нужную папку.

При интеграции с сервисом «Мои самозанятые» автоматически заполняются справочники по исполнителям на НПД в 1С и подтягиваются ссылки на первичные документы — договоры, акты и чеки. Даже при работе с сотней самозанятых процесс расчетов с исполнителями не будет трудоемким и рутинным, а за счет автоматического переноса справочников ошибки будут минимизированы.

Шаг 3. Зайдите в «Покупки» — «Выплаты самозанятым» и создайте новую операцию.

При добавлении самозанятых в реестр важно учесть, какую работу они выполняют. Если исполнители выполняют одинаковые работы, выберите в поле «Услуга» значение «Единая». Если же работы разные, то выберите «В списке». В этом случае нужно указать конкретный вид работы, который выполняет каждый самозанятый.

Укажите счет исполнителя, указанный в договоре. Деньги должны уйти на него.

Шаг 4. Чтобы отразить выплату вознаграждения самозанятым, необходимо создать документ «Списание с расчетного счета» в разделе «Банковские выписки». Этот процесс аналогичен шагу 5 предыдущего раздела, но с двумя изменениями:

Вместо самозанятого в качестве получателя укажите посреднический сервис. В поле «Тип операции» выберите «Выплаты самозанятым по реестру».

В соответствующем поле выберите реестр самозанятых, который был создан ранее.

Шаг 5. С помощью скрепки прикрепите чеки в документе «Списание с расчетного счета».

С API выгружайте любый отчеты из личного кабинета платформы «Мои самозанятые», обменивайтесь документами между 1С и сервисом, а также проводите выплаты фрилансерам 24/7. Риск не получить чек исключен: платформа проверяет исполнителей автоматически перед каждой выплатой и заблокирует ее, если проверка будет отрицательной.

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