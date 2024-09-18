Как подписать договор с самозанятым дистанционно

Согласно статье 159 ГК РФ, заключить договор в устной форме можно, если сумма сделки не превышает 10 тыс. рублей и только если это договор самозанятого с физическим лицом.

Но для юридических лиц правило не действует: компания обязана заключать договор с самозанятым на выполнение работ или оказание услуг в письменной форме, как на разовые услуги, так и на объемные задачи при любой сумме сделки. Это позволяет не только соблюсти требования, указанные в письме ФНС от 30.10.2020 г. № АБ-4-20/17902@, но и иметь документальные доказательства на случай спорных ситуаций.

Если исполнитель не получит оплату за выполненную работу, он сможет потребовать от заказчика оплату через суд. Аналогично, если работа не будет сделана в срок, заказчик имеет право взыскать с исполнителя неустойку. В таких ситуациях устных договоренностей будет недостаточно — в суде потребуется предъявить договор самозанятого с организацией и подписанные акты о выполнении работ.