Как подписать договор с самозанятым дистанционно

Получите памятку «Различия трудового договора и ГПД с внештатным сотрудником»,
чтобы правильно составить договор оказания услуг с самозанятым и защититься от штрафов
Можно ли заключить договор устно?
Согласно статье 159 ГК РФ, заключить договор в устной форме можно, если сумма сделки не превышает 10 тыс. рублей и только если это договор самозанятого с физическим лицом.
Но для юридических лиц правило не действует: компания обязана заключать договор с самозанятым на выполнение работ или оказание услуг в письменной форме, как на разовые услуги, так и на объемные задачи при любой сумме сделки. Это позволяет не только соблюсти требования, указанные в письме ФНС от 30.10.2020 г. № АБ-4-20/17902@, но и иметь документальные доказательства на случай спорных ситуаций.
Если исполнитель не получит оплату за выполненную работу, он сможет потребовать от заказчика оплату через суд. Аналогично, если работа не будет сделана в срок, заказчик имеет право взыскать с исполнителя неустойку. В таких ситуациях устных договоренностей будет недостаточно — в суде потребуется предъявить договор самозанятого с организацией и подписанные акты о выполнении работ.
Когда договор считается заключенным?
Для работы с внештатными сотрудниками обычно составляется один из видов ГПД: договор подряда с самозанятым, договор оказания услуг с самозанятым лицом, авторского заказа и так далее, но только в пределах разрешенной деятельности для самозанятых.
ГПХ с самозанятым можно заключить как на разовые услуги — например, установку оборудования в офисе, — так и на выполнение более крупных задач, таких как организация нескольких мероприятий.
Договор с самозанятым считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами. Важно, чтобы документ содержал следующие ключевые пункты:
Описание услуг или работ, которые должен выполнить исполнитель.
Сроки выполнения задачи.
Вознаграждение и порядок оплаты — например, поэтапная или после сдачи всей работы.
Условия сдачи-приемки результата и ответственность сторон в случае нарушения договора.
Важно также предусмотреть в обязанностях исполнителя предоставление чеков за оказанные услуги после их оплаты и обязательство сообщать заказчику об утрате статуса самозанятого.
Особое внимание стоит уделить тому, чтобы договор четко описывал конечный результат, так как отсутствие такого пункта может привести к его переквалификации в трудовой.
Что делать, если нельзя встретиться лично?
Если вы хотите подписать договор оказания услуг с самозанятым лицом и сразу начать сотрудничество, не обязательно дожидаться обмена оригиналами документов. Договор можно подписать удаленно, обменявшись отсканированными подписанными документами по электронной почте.
Чтобы подтвердить юридическую силу таких документов, как и бумажных, рекомендуется включить в договор дополнительный пункт об этом. Также следует указать адреса электронных почтовых ящиков и номера телефонов, которые будут использоваться для обмена документацией.
Более современный и надежный способ — использование системы электронного документооборота. ЭДО позволяет подписывать документы с помощью электронной подписи, и договор сразу вступает в силу. Использование ЭДО обеспечивает дополнительную защиту и юридическую силу документации. Все документы и расчеты обрабатываются внутри сервиса. Кроме того, сервис автоматически проследит за тем, чтобы заказчик получил все чеки в установленные сроки.
Заключение договора с самозанятым может быть быстрым и удобным процессом, если правильно подготовить все документы. Платформы «Мои самозанятые» помогает не только упростить подписание договоров, но и легко управлять всеми аспектами сотрудничества — от создания чеков до проверки статуса исполнения и проведения выплат.
В сервисе есть всё, что нужно для удобной и безопасной работы с массовым внештатным персоналом:
ЭДО (дистанционное подписание договоров и актов, сбор чеков с самозанятых за минуту);
автоматическая проверка статуса плательщика НПД;
моментальные массовые выплаты;
контроль рисков штрафов и доначислений от ФНС;
поддержка 24/7.
Для новых клиентов действуют специальные условия.
Подключитесь до 30 сентября и получите скидку 50% на ЭДО и выплаты.
Записаться на демонстрацию сервиса
Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: LjN8KCNqR
Комментарии1
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, договор заключать под каждую услугу или можно один на 3-6 месяцев? С учетом того, что работа оплачивается сдельно, в зависимости от ее наличия