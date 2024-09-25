Отчетность при работе с самозанятыми

Но ошибки в отчетности за самозанятых и оформлении договоров с ними могут привести к переквалификации договоров в трудовые, а значит, и к дополнительным налоговым обязательствам. Как работать с самозанятыми в 2024 году и правильно оформлять отчетность, расскажем в статье.
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Практические советы и рекомендации по отчетности при работе с самозанятыми
Отчетность о работе с внештатными сотрудниками зависит от того, кто платит страховые взносы за самозанятых. Рассмотрим основные виды отчетности.
Персонифицированные сведения
Согласно статье ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования», ИП и организации (кроме АУСН) обязаны ежемесячно подавать в ФНС сведения о физлицах, работающих по договорам ГПХ.
Но на самозанятых специалистов это требования не распространяется.
Независимо от того, платит ли самозанятый страховые взносы за себя или нет, компания их не выплачивает. Следовательно, подавать отчет по самозанятым не нужно.
ЕФС-1
Компании, сотрудничающей с самозанятым, не требуется подавать форму ЕФС-1 как при заключении, так и при прекращении договора с ним. Причина та же — они не являются застрахованными лицами, а страховые взносы за самозанятого каждый плательщик НПД выплачивает за себя.
Также внештатные специалисты на НПД не учитываются в среднесписочной численности и численности работающих застрахованных лиц раздела 2 ЕФС-1.
Расчет по страховым взносам
В расчете по страховым взносам сведения о самозанятых не отражаются, так как самозанятый платит страховые взносы за себя, а выплаты ему не облагаются страховыми взносами. Это исключает их из разделов, где указаны застрахованные лица, и снижает объем отчетности для работодателей.
6-НДФЛ
В форме 6-НДФЛ выплаты самозанятым не отражаются, так как они сами оплачивают НПД и заказчик не выступает налоговым агентом. Это подтверждает статья 2 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход”».
Обычно заказчик платит налог за самозанятого работника только одним способом — включает сумму налога в стоимость работ по акту. Соответственно, компании не нужно указывать самозанятых в отчетности.
Декларация по доходам
Заказчик может включить расходы на услуги самозанятых в декларации по налогу на прибыль ЕСХН, 3-НДФЛ или УСН. Для этого необходимо, чтобы расходы подтверждали договор, акт выполненных работ и чек самозанятого.
Для ЕСХН и УСН есть еще одно условие — расходы на оплату услуг самозанятого должны быть указаны в закрытом перечне затрат плательщиков УСН.
Когда самозанятого нужно отражать в отчетности заказчика
Если внештатный сотрудник превышает лимит дохода самозанятого и теряет статус или не выдает чек за выполненные работы, у заказчика возникает обязанность отразить его в персонифицированных сведениях. Также нужно включить выплаты ему в 6-НДФЛ и другие формы отчетности, как если бы это был обычный договор ГПХ с физическим лицом.
Как учитывать самозанятых в численности сотрудников
Самозанятые не входят в штатное расписание и общую численность сотрудников компании, так как работают самозанятые с юрлицами по ГПД. Это означает, что их не нужно включать в такие документы, как форма СЗВ-ТД или другие отчеты по персоналу. Самозанятые считаются внешними подрядчиками, что позволяет гибко привлекать их к работе без изменения структуры компании.
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