Отчетность при работе с самозанятыми

Но ошибки в отчетности за самозанятых и оформлении договоров с ними могут привести к переквалификации договоров в трудовые, а значит, и к дополнительным налоговым обязательствам. Как работать с самозанятыми в 2024 году и правильно оформлять отчетность, расскажем в статье.

А чтобы правильно оформить договор с внештатным исполнителем, скачивайте нашу памятку «Отличия трудового договора от ГПД с внештатным сотрудником».