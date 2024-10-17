Как работать с бывшим сотрудником, если он стал самозанятым

Сотрудничество с сотрудником, который уволился и зарегистрировался как самозанятые, может оказаться выгодным для бизнеса.

Он уже работал в вашей компании, знает процессы и нюансы работы. Не надо тратить время на обучение и онбординг — он сразу приступит к выполнению задач и быстрее достигнет результата.

При найме нового сотрудника приходится выделять время и ресурсы на обучение. Особенно это невыгодно, если человек нужен на отдельный проект и трудовой договор ограничен определенным сроком. Даже внештатному исполнителю понадобится некоторое время на то, чтобы разобраться в задачах.

С самозанятым бывшим работником этого не потребуется: он уже знаком со спецификой деятельности и технологиями компании. Это не только экономит время и деньги, но и снижает риск возможных ошибок.