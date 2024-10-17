Как работать с бывшим сотрудником, если он стал самозанятым

В статье разберем, чем хороша работа с бывшими сотрудниками, которые стали самозанятыми, и на что важно обратить внимание, чтобы избежать проблем.
Плюсы работы с бывшими работниками
Сотрудничество с сотрудником, который уволился и зарегистрировался как самозанятые, может оказаться выгодным для бизнеса.
Он уже работал в вашей компании, знает процессы и нюансы работы. Не надо тратить время на обучение и онбординг — он сразу приступит к выполнению задач и быстрее достигнет результата.
При найме нового сотрудника приходится выделять время и ресурсы на обучение. Особенно это невыгодно, если человек нужен на отдельный проект и трудовой договор ограничен определенным сроком. Даже внештатному исполнителю понадобится некоторое время на то, чтобы разобраться в задачах.
С самозанятым бывшим работником этого не потребуется: он уже знаком со спецификой деятельности и технологиями компании. Это не только экономит время и деньги, но и снижает риск возможных ошибок.
Нюансы сотрудничества с бывшим работником самозанятым
Несмотря на преимущества от такого сотрудничества для бизнеса, стоит помнить о законодательных ограничениях.
Главный запрет: нельзя заключать договор с самозанятым в первые два года после увольнения.
Запрет установлен п. 8 ч. 2 с. 6 закона № 422-ФЗ и направлен на то, чтобы недобросовестные работодатели не переводили своих штатных работников в самозанятые.
Нарушение этой нормы влечет доначисление НДФЛ и страховых взносов за весь период незаконного сотрудничества. За несвоевременную уплату начисляются пени и штрафы.
Если с момента увольнения прошло больше двух лет, ограничений нет. Но нужно помнить о лимитах по доходам для самозанятых. Годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей, иначе самозанятый потеряет право на льготный налоговый режим, а компания-заказчик должна будет выступать в роли налогового агента исполнителя.
Второй вариант — заключить гражданско-правовой договор с физлицом (бывшим работником). В этом случае компании придется уплачивать НДФЛ, ведь специальный налоговый режим не будет применяться.
Важно не только соблюдать сроки и лимиты, но и правильно оформлять документы. Если отношения с самозанятым признают трудовыми, налоговая может оштрафовать компанию и доначислить налоги. Чтобы избежать таких проблем, воспользуйтесь нашей памяткой «Различия трудового договора и ГПД с внештатным сотрудником».
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Как компании себя обезопасить
Избежать нарушений и штрафов поможет тщательная проверка исполнителей. В том числе на предмет того, не является ли самозанятый вашим бывшим сотрудником.
Можно проверять каждого самозанятого перед заключением договора вручную. Способ подойдет для небольшого бизнеса,, который сотрудничает с 1–10 самозанятых: ведь это трудозатратно и требует постоянного обновления баз данных.
Для более крупных компаний рациональнее автоматизация. У WinWork появился новый функционал — проверка на штатное трудоустройство исполнителей. Инструмент автоматически проверяет, был ли самозанятый работником компании в последние два года. Сервис уведомит вас, если кто-то из исполнителей еще числится в штате или недавно уволился, а по истечении двух лет автоматически удалит таких сотрудников из списка.
Если вам нужно интегрировать проверку самозанятых с вашими внутренними системами, WinWork предлагают удобное API-решение. С его помощью можно проверять статус каждого самозанятого в реальном времени и быть уверенным, что все правила соблюдены. API автоматически проверяет статус самозанятого, собирает чеки и сводит к минимуму риски такого сотрудничества.
Работа с самозанятыми, в том числе с бывшими сотрудниками, выгодна и эффективна, если соблюдать законодательные требования. Главное — вовремя проверять и грамотно оформлять документы. А с помощью решения от WinWork вы защитите свой бизнес от штрафов и доначислений.
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