Сотрудничаем с самозанятыми: 10 главных правил

Кадровый голод — не новость для большинства работодателей. Мы уже собрали для вас несколько способов борьбы с кадровым голодом.

Чтобы узнать о них, скачивайте нашу памятку «5 эффективных способов борьбы с кадровым голодом». В ней подробно рассказали о том, как закрывать вакантные места в условиях рекордно низкой безработицы.

А если вы уже определились с методом и выбрали работу с внештатными специалистами, то эта статья — для вас. В ней мы раскроем 10 самых важных рекомендаций, которые помогут вам наладить продуктивное и безопасное сотрудничество с самозанятыми.