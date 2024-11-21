Сотрудничаем с самозанятыми: 10 главных правил

Кадровый голод — не новость для большинства работодателей. Мы уже собрали для вас несколько способов борьбы с кадровым голодом.
Чтобы узнать о них, скачивайте нашу памятку «5 эффективных способов борьбы с кадровым голодом». В ней подробно рассказали о том, как закрывать вакантные места в условиях рекордно низкой безработицы.
А если вы уже определились с методом и выбрали работу с внештатными специалистами, то эта статья — для вас. В ней мы раскроем 10 самых важных рекомендаций, которые помогут вам наладить продуктивное и безопасное сотрудничество с самозанятыми.
№ 1. Привлекайте самозанятых для конкретных задач
Самозанятых можно использовать для выполнения разовых работ, таких как создание сайтов, ремонт техники или проведение мероприятий. Они не могут работать по постоянному графику, как штатные сотрудники.
№ 2. Следите за доходом самозанятого
Самозанятый не может зарабатывать больше 2,4 млн рублей в год. Если этот лимит превышен, он теряет статус плательщика НПД, и заказчик будет обязан платить все обычные налоги и взносы.
В WinWork процесс отслеживания доходов самозанятых автоматизирован. Платформа автоматически контролирует, не превысил ли исполнитель лимит, и предупреждает вас, если он теряет статус.
№ 3. Убедитесь, что деятельность самозанятого законна
Не все виды деятельности подходят для самозанятых. Например, они не могут продавать подакцизные товары или работать по агентским договорам. Если вам нужно выполнить такие работы, заключите договор ГПХ с физическим лицом, а не с самозанятым. Правда в этом случае изменится размер налога и уже на заказчика ляжет роль налогового агента.
№ 4. Проверьте, не был ли самозанятый вашим сотрудником
Самозанятый не может работать с вами, если он был вашим сотрудником менее двух лет назад. Налоговая служба может расценить такое сотрудничество как попытку скрыть трудовые отношения и избежать уплаты части налогов и взносов.
Функционал WinWork позволяет проверять все риски, в том числе и наличие трудовых отношений с самозанятым в последние два года. Платформа поможет автоматизировать процесс сотрудничества и гарантировать, что вы не нарушаете закон.
Больше о рисках сотрудничества с бывшими работниками рассказывали в статье.
5 эффективных способов борьбы с кадровым голодом
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№ 5. Проверьте статус самозанятого перед сотрудничеством
Важно удостовериться, что исполнитель сохраняет статус самозанятого. Перед каждым началом работы или оплатой можно проверить статус самозанятого в приложении «Мой налог» или на сайте ФНС.
В WinWork эта проверка происходит автоматически, и вы всегда будете в курсе актуальной информации.
№ 6. Подписывайте правильный договор
Заключите с самозанятым договор, чтобы избежать подозрений в трудовых отношениях. Договор должен быть на выполнение конкретной работы с результатом, а не на выполнение регулярных обязанностей. Важно прописать все условия работы и оплаты.
Как не допустить ошибок, рассказали в памятке «Различия трудового договора и ГПД с внештатным сотрудником». Она поможет вам избежать проверок со стороны налоговой службы и переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые.
№ 7. Оговаривайте ответственность за утрату статуса
Пропишите в договоре, что самозанятый должен сообщить вам о потере статуса и выдать чек. Также добавьте ответственность за неисполнение этих обязательств, например, штраф за несвоевременное уведомление.
№ 8. Правильно переводите деньги
При безналичном расчете обязательно указывайте правильные коды в платежках, чтобы избежать подозрений со стороны банка. Платежи должны быть прозрачными и документированными.
№ 9. Требуйте чек от самозанятого
Самозанятый обязан выдать вам чек при оплате. Это обязательный документ, который подтверждает выполнение работы или оказание услуги, а также факт получения оплаты. Важно не только получить чек, но и проверить его на соответствие условиям договора.
В WinWork процесс формирования и хранения чеков автоматизирован, и вы всегда сможете проверить их актуальность, не беспокоясь о возможных ошибках.
№ 10. Проверяйте чеки на аннулирование
Если самозанятый аннулирует чек после получения оплаты, это может вызвать у вас проблемы. Доказать, что все расходы были учтены правильно, будет сложно. Придется корректировать налоговую базу, а также доплачивать налог и пени. В случае ошибки самозанятый должен сразу выдать новый чек, аннулировав старый.
Соблюдение этих правил обеспечит легальность сотрудничества с самозанятыми и снизит риски для вашего бизнеса. А с WinWork процесс становится еще проще и безопаснее — мы автоматизируем все проверки и документацию, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии бизнеса.
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