Как изменится лимит дохода самозанятого: подробности нового законопроекта

С 2019 года в России действует специальный налоговый режим для самозанятых. Этот эксперимент позволил миллионам граждан легализовать свою деятельность с минимальными налоговыми затратами. За 5 лет правила успели поменяться. Например, с 2025 года некоторым категориям самозанятых придется сдавать отчеты в Росстат.

Подробно новые требования к самозанятым рассмотрели в статье.

А сейчас обсуждается другая инициатива: депутаты предложили увеличить лимит доходов, при которых можно оставаться в статусе плательщика НПД. Что это значит для бизнеса? Разбираемся вместе!

Как работает лимит дохода для самозанятых

Лимит дохода — это максимальная сумма, которую самозанятый может заработать за календарный год, сохраняя свой статус. Сейчас этот предел составляет 2,4 млн рублей. Если доход превысит эту сумму, человек теряет статус самозанятого. Это означает, что он больше не сможет декларировать свой доход как плательщик НПД. В этом случае человек обязан перейти на иной налоговый режим — например, платить НДФЛ или оформить ИП и выбрать любую доступную систему налогообложения.

Налоги, конечно, придется платить по совсем другим ставкам. А кроме того — пересмотреть формат сотрудничества с заказчиками. Ведь если самозанятый не оформит ИП и будет работать в статусе физлица, компания-заказчик станет для него налоговым агентом и будет обязана:

уплачивать НДФЛ, страховые взносы в СФР и ОМС;

подавать отчетность о сотруднике в качестве застрахованного лица.

Несоблюдение этих требований грозит штрафами — от 20% до 40% от суммы налогов и взносов.

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Что предлагают депутаты

В рамках нового законопроекта депутаты Госдумы предлагают поэтапно увеличить предельный лимит дохода для самозанятых, чтобы адаптировать налоговый режим к современным реалиям.

Согласно законопроекту, лимиты доходов, при которых самозанятые могут продолжать работать в рамках налога на профессиональный доход (НПД), будут повышены:

в 2025 году — до 3,6 млн рублей;

в 2026 году — до 3,8 млн рублей;

в 2027 году — до 4,0 млн рублей;

в 2028 году — до 4,2 млн рублей.

В пояснительной записке инициативная группа приводит несколько аргументов, почему увеличение лимита необходимо:

1. Инфляция.

За последние 5 лет цены выросли более чем на 50%, но текущий лимит дохода для самозанятых не менялся. Многие предприниматели вынуждены либо сокращать активность, чтобы не превышать предел, либо переходить на более сложные и дорогие налоговые режимы.

2. Рост доходов в ряде сфер.

Например, самозанятые таксисты часто достигают текущего лимита в 2,4 млн рублей уже за полгода, что ставит их перед выбором: искусственно сдерживать заработки или терять право на упрощенный налоговый режим.

3. Борьба с теневой экономикой.

Увеличение лимитов должно сократить случаи ухода в «тень», когда самозанятые намеренно скрывают доходы, чтобы не потерять налоговые льготы.

4. Социальная стабильность.

Законопроект направлен на поддержку предпринимателей, давая им возможность легально работать и развиваться без лишних ограничений.

Главная цель законопроекта — сохранить гибкость и доступность режима НПД, сделать его более привлекательным для граждан. Это должно привести к росту налоговых поступлений и повышению доверия к налоговой системе в целом.

Такой шаг со стороны законодателей демонстрирует готовность учитывать потребности граждан и оперативно реагировать на изменения в экономике.

А что думаете вы: поддерживаете ли вы увеличение лимита доходов для самозанятых? Поделитесь своим мнением в комментариях!

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