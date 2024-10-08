Обзор рынка труда и рынка работы с самозанятыми в 2024 году

Министр экономического развития Максим Решетников недавно заявил, что рекордно низкий уровень безработицы в России в 2,6% может сохраниться до 2027 года. Как в таких условиях компаниям удается преодолевать проблему нехватки квалифицированных специалистов? И какие тенденции современного рынка труда сейчас определяют его развитие?

В этой статье мы сделаем обзор рынка труда в 2024 году и разберем, как трансформировалась работа с самозанятыми.

Рынок труда

Рынок труда за последние пару лет столкнулся с серьезными вызовами. Внешние факторы, в первую очередь санкции и ограничения на внешнеэкономическую деятельность, внесли существенные коррективы. Работодатели, в том числе в секторе малого и среднего бизнеса, ощущают нехватку квалифицированных кадров.

По данным платформы HeadHunter, в 2024 году 88% компаний сталкиваются с нехваткой работников. Особенно в сферах IT, финансов и FMCG. Ситуация усугубляется оттоком специалистов из страны и сокращением предложений на рынке труда.

Компании вынуждены адаптироваться к новым условиям. Они упрощают требования к кандидатам и оптимизируют процессы, чтобы снизить зависимость от человеческого фактора. Во многих отраслях растет спрос на специалистов технических и инженерных специальностей, а также на IT, что лишь усиливает конкуренцию за квалифицированных сотрудников.

Из-за внешних факторов крупные игроки экономики все чаще идут на оптимизацию штатов и переводят сотрудников на внештатную основу. Также набирают популярность аутсорсинг и аутстаффинг персонала. Из-за этой тенденции развития рынка труда для работников ситуация становится менее стабильной, с увеличением доли временных контрактов и проектной работы.

Рынок работы с самозанятыми

Пандемия коренным образом изменила рынок самозанятых и резко ускорила процессы, которые развивались последние несколько лет. Одним из главных трендов стало стремление к большей свободе и независимости в работе. Все больше людей выбирают самозанятость как альтернативу традиционным трудовым отношениям. Эти тенденции на рынке труда стали своего рода «перезагрузкой» рынка. Теперь работники предпочитают гибкость и возможность самостоятельно регулировать свою занятость.

За последние годы рост числа самозанятых в России превзошел все ожидания. По данным ФНС, на сегодняшний день в стране зарегистрировано уже 11 миллионов плательщиков НПД.

Для сравнения, в 2020 году, спустя два года после введения специального налогового режима, их был всего 1 миллион. Такой резкий рост демонстрирует, насколько привлекательной стала эта форма занятости для россиян.

Причин несколько: самозанятость позволяет работать на себя, выбирать проекты и клиентов, не зависеть от жестких условий корпоративного мира и, что немаловажно, избегать высоких налоговых нагрузок. Это особенно актуально в условиях экономической нестабильности, когда многие работники ищут способы сохранить доходы, не привязываясь к одному работодателю.

Компании все чаще выбирают работу с внештатными сотрудниками, и на это есть веские причины. Прежде всего, это экономически выгодно: нет необходимости оплачивать отпускные, больничные и отчислять налоги, как в случае со штатными работниками. Кроме того, работа с самозанятыми дает бизнесу гибкость в распределении ресурсов — можно привлекать специалистов под конкретные проекты, не опасаясь простоев.

Обзор рынка труда России показывает: в условиях кадрового дефицита работа с привлеченными специалистами может стать настоящим спасением. Они позволяют компаниям закрывать вакансии быстро и с минимальными затратами. А если речь идет о технических или творческих профессиях, то фрилансеры предлагают широкий выбор экспертизы, которую сложно найти на традиционном рынке труда.

Главное, соблюдать правила работы с самозанятыми исполнителями. Чтобы правильно заключить договор аутсорсинга с самозанятым, воспользуйтесь нашей памяткой «Различия трудового договора и ГПД с внештатным сотрудником». Она поможет вам избежать проверок ФНС и переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые.

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