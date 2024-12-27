НПД в зачет НДФЛ: что ждет бизнес в новом году

Когда речь заходит о переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые, обсуждение часто сводится к общим фразам о штрафах и доначислениях. Но мало кто задумывается о реальных масштабах возможных последствий.

Во-первых, суммы доначисленных налогов и страховых взносов могут быть весьма крупными. Налоговые органы пересчитывают обязательства не с момента, когда правонарушение было обнаружено (например, в ходе проверки), а за весь период сотрудничества. Это может быть несколько месяцев, а может и годы. В результате речь идет о сотнях тысяч рублей, которые внезапно становятся долгом предпринимателя или компании. А если ваш бизнес работает с сотнями самозанятых… Подсчитать несложно.

Во-вторых, возникает вопрос о судьбе уже уплаченного самозанятыми налога на профессиональный доход. Например, если произошла переквалификация, логично предположить, что уплаченные НПД должны быть зачтены в счет доначисленного НДФЛ. Но так ли это на самом деле? Казалось бы, деньги отправились в бюджет. Но однозначного ответа в законе для такой ситуации нет.

На практике этот нюанс становится причиной длительных судебных разбирательств, и предприниматели оказываются между молотом и наковальней: с одной стороны — штрафы и налоги, с другой — вопросы о правильности расчетов.

Зачастую именно это определяет, насколько серьезным будет финансовый удар для бизнеса.