НПД в зачет НДФЛ: что ждет бизнес в новом году

А уже в новом году Роструд запустит реестр недобросовестных работодателей, об этом мы недавно рассказывали в статье. Это значит, что любое нарушение, связанное с неверным оформлением отношений с работниками или исполнителями, может не только обернуться штрафами и доначислениями, но и попасть в публичное поле.
Чтобы не попасть в черный список, крайне важно понимать, как отличить трудовой договор от договора гражданско-правового характера. Если вы еще не уверены, советуем ознакомиться с нашей памяткой «Различия трудового договора и ГПД с внештатным сотрудником». Она поможет вам правильно оформить сотрудничество и защитить бизнес.
Получите памятку «Отличия трудового договора от ГПД с внештатным сотрудником»,
чтобы правильно составить договор оказания услуг с самозанятым и защититься от штрафов
Последствия переквалификации
Когда речь заходит о переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые, обсуждение часто сводится к общим фразам о штрафах и доначислениях. Но мало кто задумывается о реальных масштабах возможных последствий.
Во-первых, суммы доначисленных налогов и страховых взносов могут быть весьма крупными. Налоговые органы пересчитывают обязательства не с момента, когда правонарушение было обнаружено (например, в ходе проверки), а за весь период сотрудничества. Это может быть несколько месяцев, а может и годы. В результате речь идет о сотнях тысяч рублей, которые внезапно становятся долгом предпринимателя или компании. А если ваш бизнес работает с сотнями самозанятых… Подсчитать несложно.
Во-вторых, возникает вопрос о судьбе уже уплаченного самозанятыми налога на профессиональный доход. Например, если произошла переквалификация, логично предположить, что уплаченные НПД должны быть зачтены в счет доначисленного НДФЛ. Но так ли это на самом деле? Казалось бы, деньги отправились в бюджет. Но однозначного ответа в законе для такой ситуации нет.
На практике этот нюанс становится причиной длительных судебных разбирательств, и предприниматели оказываются между молотом и наковальней: с одной стороны — штрафы и налоги, с другой — вопросы о правильности расчетов.
Зачастую именно это определяет, насколько серьезным будет финансовый удар для бизнеса.
Текущая практика: неоднозначные решения
Вопрос о зачете уплаченного самозанятыми НПД в счет доначисленного НДФЛ при переквалификации отношений в трудовые остается предметом обсуждений и споров. Судебная практика по этому вопросу не вносит ясности: решения могут существенно различаться в зависимости от обстоятельств конкретного дела.
В некоторых случаях суды принимают сторону налогоплательщиков, признавая, что уплаченный самозанятыми НПД должен уменьшать сумму доначисленного НДФЛ. Так, в одном из дел суд установил, что доначисление НДФЛ без учета уже уплаченного НПД противоречит принципу справедливого налогообложения. Суд указал, что бюджет уже получил соответствующие суммы налога, и повторное взыскание полной суммы НДФЛ с налогового агента является необоснованным.
Но такой позиции суд придерживается не всегда. В других случаях в зачете уплаченного НПД могут отказать, ссылаясь на различия в налоговых режимах и обязанностях налоговых агентов. Таким образом, единой практики по вопросу пока не сложилось, и исход подобных споров во многом зависит от конкретных обстоятельств дела и позиции суда.
Поэтому при работе с самозанятыми важно тщательно документировать характер отношений и учитывать возможные риски переквалификации, чтобы минимизировать потенциальные налоговые последствия.
Как может стать: позиция Верховного Суда
На горизонте — знаковое решение Верховного Суда, которое определит, можно ли засчитывать уплаченный самозанятыми налог на профессиональный доход в счет доначисленного НДФЛ при переквалификации отношений в трудовые. Рассмотрим дело, которое уже привлекло внимание профессионального сообщества.
Челябинский предприниматель привлекал самозанятых для выполнения работ по гражданско-правовым договорам, но налоговая инспекция переквалифицировала эти отношения в трудовые. Итогом проверки стало доначисление НДФЛ в размере 2,6 млн рублей и штраф за неисполнение обязанностей налогового агента.
Аргументы налоговой:
Штраф установлен за бездействие налогового агента, который не удержал и не перечислил НДФЛ в бюджет.
Уплата самозанятыми НПД не отменяет обязанности налогового агента удержать НДФЛ. Эти налоги принадлежат разным налоговым режимам и зачисляются в разные бюджеты.
Даже если бюджет не понес убытков, это не освобождает налогового агента от ответственности за нарушение законодательства.
Аргументы судов трех инстанций:
Уплаченные самозанятыми 795 тыс. рублей НПД имеют ту же налоговую базу, что и НДФЛ, и должны быть учтены при расчете доначисленного налога.
Учитывая уплату НПД, размер штрафа также должен быть скорректирован.
Налоговая реконструкция должна учитывать все поступления в бюджет, чтобы избежать двойного налогообложения.
Несмотря на эти выводы, Верховный Суд рассмотрит жалобу налоговой инспекции, настаивающей на отсутствии оснований для зачета НПД. Судье ВС Завьяловой доводы инспекции показались обоснованными, и дело передано в Судебную коллегию по экономическим спорам для окончательного решения.
Мы будем внимательно следить за развитием дела и обязательно расскажем обо всех новостях в нашем канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
А пока одно можно сказать наверняка: самый надежный способ избежать подобных проблем — это сразу правильно оформлять отношения с самозанятыми и вести учет через WinWork. Платформа помогает организовать работу прозрачно и в полном соответствии с законом.
И хорошая новость: до конца декабря в WinWork действует специальная акция. Зарегистрируйте от 20 исполнителей, проведите выплаты на общую сумму от 500 тыс. рублей до 1 февраля 2025 года и получите возврат 100% комиссий сервиса за переводы. Успейте подключиться и начните работать без лишних рисков и сложностей!
Возвращаем 100% комиссии за выплаты внештатным сотрудникам
Подключитесь к платформе до конца декабря и получите возврат всей суммы комиссий за выплаты внештатному персоналу
Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: 2W5zFJJzF7N
Начать дискуссию