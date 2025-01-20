Больничный для самозанятых: эксперимент от Минтруда

Осенью прошлого года Министерство труда и социальной защиты России предложило любопытную инициативу: предоставить самозанятым возможность получать оплачиваемые больничные. На тот момент это была лишь идея, которую мы подробно освещали в статье «Больничный для самозанятого в 2024 году».

Теперь же идея обретает форму: 27 декабря 2024 года был опубликован законопроект, в котором описаны условия, участники и сроки эксперимента. Этот документ стал ключевым шагом в реализации инициативы. Давайте подробно разберемся, что именно предлагает Минтруд и какие нововведения ждут самозанятых.

Суть предложения Минтруда

На сегодняшний день оплачиваемые больничные доступны только тем, кто официально трудоустроен или добровольно вступил в программу обязательного социального страхования. Самозанятые, даже те, кто стабильно платит налог на профессиональный доход, не имеют таких привилегий.

Это создает явный дисбаланс: самозанятые занимают значительную долю рынка труда, но остаются без социальных гарантий. Минтруд решил исправить эту несправедливость и предложил эксперимент, который даст возможность самозанятым получать пособия по временной нетрудоспособности.

Согласно предложенному Министерством законопроекту, с 1 января 2026 года стартует трехлетний эксперимент по внедрению социального страхования для самозанятых. Участие в нем абсолютно добровольное. Никто не заставляет платить взносы, если вы этого не хотите. Но тем, кто решит участвовать, предоставят оплачиваемые больничные.

Принять участие в эксперименте смогут:

Физические лица на НПД. Основное условие: доход от самозанятости должен быть единственным источником заработка. Если вы совмещаете самозанятость с другой работой или получаете доходы из иных источников, участвовать в эксперименте не получится. Например, если кто-то официально работает по трудовому договору и параллельно выполняет заказы как самозанятый, он под критерии эксперимента не подходит. ИП на НПД. У индивидуальных предпринимателей будет выбор: участвовать в эксперименте на таких же условиях, как и самозанятые, либо оставаться в рамках действующей системы социального страхования, которая уже предусматривает выплату больничных.

Со стороны государственных органов участниками эксперимента стану Социальный фонд России и Федеральная налоговая служба. СФР будет обеспечивать сбор и обработку взносов, а также выплачивать пособия. ФНС, скорее всего, возьмет на себя роль оператора, через которого будут поступать взносы.

Условия участия

Согласно законопроекту, участие в эксперименте максимально гибкое. Заявления можно подать несколькими способами:

через мобильное приложение «Мой налог»;

через портал госуслуг;

в бумажной форме в территориальных органах Социального фонда России.

Зарегистрироваться в эксперименте можно будет до 30 сентября 2027 года.

Важно отметить, что участие будет добровольным, а оплата страховых взносов — обязательным условием для получения пособий. При этом самозанятые смогут выбрать размер страховой суммы, от которого будут зависеть их взносы и будущие выплаты.

Вариантов страховой суммы предлагается два:

35 000 рублей в год (примерно 2 917 рублей в месяц);

50 000 рублей в год (около 4 167 рублей в месяц).

Оплачивать взносы можно как ежемесячно, до конца каждого месяца, так и единовременно — за год вперед.

Размер пособия по временной нетрудоспособности будет зависеть от страхового стажа:

100% от страховой суммы при стаже более 8 лет;

80% от суммы при стаже от 5 до 8 лет;

60% при стаже менее 5 лет.

Для расчета выплат будет использоваться средний заработок:

при уплате взносов от 6 до 12 месяцев подряд — 70% от страховой суммы;

при уплате в течение 12 месяцев и более — 100%.

Первую выплату можно будет получить только через полгода с начала участия в эксперименте.

Также эксперимент предусматривает льготные условия для участников, которые регулярно платят взносы:

через 18 месяцев непрерывной уплаты размер взносов уменьшается на 10%;

через 24 месяца — на 30%.

Также участникам разрешено пропускать один месяц уплаты взносов каждые полгода без потери стажа.

Участие в эксперименте прекращается, если самозанятый прекращает уплату взносов — то есть пропускает более одного месяца за полгода или два месяца подряд. Также из эксперимента исключаются граждане, утратившие статус плательщика НПД. Предусмотрен и добровольный выход из эксперимента — для этого будет достаточно подать заявление.

Что еще важно?

Время участия в эксперименте будет засчитываться в страховой стаж, что повлияет на будущие пенсии и пособия.

Выплаты будут производиться на банковский счет, указанный в заявлении, в течение 10 рабочих дней с момента закрытия больничного.

Эксперимент Минтруда — это важный шаг в сторону социальной защиты самозанятых. Возможность оплачиваемых больничных — еще один способ привлечь внимание к режиму НПД и сделать его более привлекательным. Так что нет сомнений, что он будет развиваться и число самозанятых будет только расти. А значит, компаниям стоит обратить внимание на привлечение внештатных исполнителей к своим бизнес-процессам. Это особенно актуально в условиях острого дефицита кадров и нехватки рабочих рук.

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