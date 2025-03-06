Почему нельзя нанимать самозанятого кассиром: риски и решения для бизнеса

В интернете, а то и на дверях супермаркетов все чаще можно встретить объявления: «Требуется продавец/ кассир на подмену». Торговые точки активно ищут временных сотрудников, чтобы заменить тех, кто ушел на больничный, в отпуск или просто не смог выйти на смену. Вместе с этим появляются и советы о том, как заключать договоры с такими работниками, включая странные схемы, типовые договоры и предложения обходных путей.

Но давайте разберемся, как на самом деле можно справляться с отсутствием кассира на торговой точке, избегая рисков для бизнеса. Можно ли привлечь к этому самозанятого? Какие есть альтернативы?

Может ли самозанятый быть кассиром?

Самозанятые не могут быть кассирами — это прямо запрещено законом. Мы уже рассказывали в статье, какие виды работ и услуг могут оказывать самозанятые в 2025 году. Нанимать самозанятого кассира запрещено по целому ряду причин:

Работа кассира требует заключения трудового договора, так как это связано с материальной ответственностью и использованием кассовой техники. Попытки оформить самозанятого как кассира или скрыть трудовые отношения через гражданско-правовой договор могут привести к серьезным последствиям. При попытке привлечь самозанятого к выполнению обязанностей кассира существует высокая вероятность переквалификации отношений в трудовые. Это значит, что налоговая доначислит НДФЛ и страховые взносы с момента начала работы самозанятого, а также наложит штрафы за нарушение законодательства. Если нарушение будет выявлено, ваша компания может попасть в реестр недобросовестных работодателей, что серьезно ударит по репутации. Мы уже подробно писали о том, какие риски несет нахождение в этом списке в статье. Кассир работает с деньгами и кассовой техникой. Привлечение неподготовленного или ненадежного исполнителя может привести к ошибкам, недостачам или другим финансовым потерям.

Как быть, если нет кассира

Отсутствие кассира на смене может полностью парализовать работу торговой точки. Но это не значит, что решения для подобных ситуаций нет. Есть два варианта, которые могут помочь.

Один из самых безопасных способов — оформить подменного продавца или кассира по срочному трудовому договору. Например, на полставки.

Плюсы:

Полное соблюдение законодательства.

Вы избегаете налоговых рисков и переквалификации отношений.

Такой работник может быть включен в расписание, чтобы закрывать «дыры» в графике.

Минусы:

Необходимость оплачивать отпускные и больничные.

Сложности с вызовом «по звонку». Такой сотрудник подчиняется трудовому законодательству, включая режим рабочего времени.

Наберите надежных кассиров на полставки и составьте расписание так, чтобы иметь возможность закрывать невыходы за счет гибкости графика.

Второй вариант — набирать в штат универсальных сотрудников и воспользоваться помощью самозанятых. Ставьте на смену несколько универсальных сотрудников, которые могут совмещать функции кассира и работника торгового зала.

Как это работает?

Если оба кассира вышли на смену, но один из них не нужен за кассой, он работает в зале (например, выкладывает товар или занимается уборкой).

Если один из кассиров на смене отсутствует, второй может отработать на кассе, а для работы в зале можно привлечь внештатных сотрудников.

В этом случае вы можете воспользоваться помощью самозанятых. Им можно доверять любые задачи, не связанные с кассовой техникой: уборку в торговом зале, инвентаризацию, выкладку товаров на полки и т.д.

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