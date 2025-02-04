WinWork
Самозанятые

Какие виды работ и услуг могут оказывать самозанятые в 2025 году: памятка для заказчиков

При сотрудничестве с самозанятым лучше убедиться, что исполнитель предоставляет услуги по разрешенным видам деятельности. Это минимизирует риски, что у плательщика НПД снимут из-за этого статус самозанятого. Расскажем, какие услуги может предоставлять самозанятый, а какие запрещены. 

Какие услуги может оказывать самозанятый в 2025 году

Самозанятые могут заниматься видами деятельности, для которых не требуется регистрация ИП. Список таких видов большой: по закону конкретного перечня нет. Чтобы понять, чем может заниматься самозанятый, нужно отталкиваться от списка запрещенных видов деятельности. Если не запрещенозначит можно

Также список услуг, которые может предоставлять самозанятый, указан в приложении «Мой налог». Он довольно обширный. К основным видам деятельности относятся: 

  • IT-услуги — анализ, верстка, SEO-оптимизация, программирование.

  • Авто — ремонт, автомойка, буксировка, грузоперевозки.

  • Аренда — прокат движимого и недвижимого имущества.

  • Домашние услуги бытовые услуги, услуги домработницы, няни, клининг, химчистка.

  • Услуги, связанные с животными — вакцинация, дрессировка, передержка, уход. 

  • Улучшение здоровья — диетология, психология, логопедия, тренерство, массаж.

  • Информационные услуги — исследование, реклама, маркетинг, перевод.

  • Косметические услуги — косметология, парикмахерское дело, маникюр, педикюр.

  • Услуги в области обучения — учитель, репетитор, тренер.

  • Услуги в области общественного питания — повар, кондитер, бармен, официант.

  • Швейное дело — пошив, выкройка, дизайн.

  • Природа — благоустройство территории, животноводство, садоводство, переработка отходов, сельхозуслуги. 

  • Услуги для развлечения — аниматор, певец, музыкант, артист, тамада, гид, фотограф.

  • Строительные работы — отделка, дизайн, реставрация, строительство, обслуживание, ремонт. 

  • Самостоятельное изготовление товаров — услуги кузнеца, столяра, плотника, художника.

  • Другие — ведение бухгалтерии, услуги носильщика, грузчика, писателя.

Важно! Этот перечень не является закрытым.

Если самозанятый — ИП, отдельных правил и разрешений для них нет. Они предоставляют услуги на тех же правах, что и самозанятые физлица.

Ограничения для самозанятых

Оформить статус самозанятого могут граждане России и стран ЕАЭС — физические лица и индивидуальные предприниматели, которые хотят вести деятельность без привлечения работников. Планируемая деятельность не должна подпадать под ограничения из статьи 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Самозанятым нельзя:

  • Продавать подакцизные товары и те, которые подлежат маркировке.

  • Реализовывать товары, принадлежащие другим лицам — то есть заниматься перепродажей.

  • Заниматься добычей и продажей полезных ископаемых.

  • Выполнять действия в интересах третьих лиц — взаимодействовать по агентским или комиссионным договорам, а также поручениям. 

  • Доставлять товары для других лиц с возможностью приема оплат — за исключением случаев, когда курьер на НПД использует контрольно-кассовую технику, зарегистрированную на заказчика.

  • Заниматься майнингом цифровых валют, а также их покупкой и продажей.

  • Применять другие налоговые режимы — ОСНО, УСН, АУСН, патент.

  • Занимать должности адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих, заниматься оценочной деятельностью.

Государственные и муниципальные служащие могут зарегистрировать самозанятость исключительно для аренды жилых помещений.

Также плательщики НПД не могут:

  • Нанимать работников по трудовому договору.

  • Иметь доход более 2,4 млн рублей в год.

  • Продавать движимое и недвижимое имущество.

  • Оказывать услуги как плательщик НПД заказчику, работая при этом у него по трудовому договору, а также в течение двух лет после прекращения трудовых отношений. 

Если нарушить любое из этих ограничений, налоговая снимет статус самозанятого, и пересчитает налог за полученный в этот период доход. Если исполнитель-физлицо утратил статус самозанятого, компания-заказчик при продолжении работы обязана уплачивать НДФЛ в размере 13% и страховые взносы по ставке 30%. Если статус плательщика НПД утратил ИП, за него платить налоги и взносы заказчику не придется.

Чтобы заказчику избежать проблем при работе с исполнителем, используйте платформу WinWork. Она автоматически проверяет статус самозанятого и благонадежность по базам ФНС и МВД. Это сократит риски и даст гарантию по безопасной работе с внештатниками. 

Разрешено ли плательщику НПД работать по трудовому договору и предоставлять услуги на правах самозанятого

Если у физлица есть статус плательщика НПД, он может устроиться по трудовому договору. И наоборот, если физлицо работает по трудовому договору он сможет открыть самозанятость. 

Есть ограничение: нельзя предоставлять услуги, как самозанятый, своему работодателю и если после увольнения прошло менее двух лет. Заказчик тоже должен помнить об этом и не просить об оказании услуги бывшего работника. Его можно привлечь как обычное физлицо без специального статуса — тогда за исполнителя нужно уплатить налоги и страховые взносы.

Получите памятку «Отличия трудового договора от ГПД с внештатным сотрудником»,

чтобы правильно составить договор оказания услуг с самозанятым и защититься от штрафов

Заполните форму, вышлем памятку на e-mail:

Количество самозанятых*

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Как самозанятому работать с приложением «Мой налог»

Выбор вида деятельности

Многие путают вид деятельности в приложении «Мой налог» с ОКВЭДами для ИП, но это не одно и тоже. В приложении вид деятельности плательщикам НПД выбирать необязательно, но налоговой проще вести статистику, когда он выбран. Ограничений по выбору деятельности нет. Если в приложении нет предоставляемой услуги, то нужно нажать кнопку «Прочие».

Выбор региона

Плательщик НПД указывает регион в приложении «Мой налог». Регион может отличаться от места его проживания или регистрации: это должно быть место, где плательщик НПД предоставляет услуги. Если он оказывает услуги в разных регионах, для регистрации достаточно выбрать один, все указывать не нужно (письмо ФНС от 21.02.2019 № СД-4-3/3012@). 

Бывают ситуации, когда самозанятый живет за пределами РФ, а услуги предоставляет в России. Тогда можно указать регион, в котором находится заказчик.

Чек от самозанятого

Чтобы заказчик получил чек, самозанятому не нужен кассовый аппарат. Исполнитель формирует чек через приложение «Мой налог» и отправляет заказчику. 

Проверки от ФНС: на что обратить внимание заказчику

Налоговики легко выявляют незаконные схемы, в которых бизнес подменяет трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми. В итоге организации, у которых есть признаки правонарушений, оказываются в зоне риска. Поэтому нужно внимательно составлять договор ГПХ, избегать трудовой терминологии в нем и соблюдать все правила, которые установлены законом.

Платформа WinWork помогает упростить сотрудничество с внештатниками, начиная с момента проверки статуса НПД до момента оплаты. Через сервис можно отслеживать, были ли у исполнителя трудовые отношения с компанией в прошлом, контролировать периодичность выплат, автоматически формировать акт и чек за исполнителя, а также документы сразу всем исполнителям в два клика. Записывайтесь на демонстрационную версию WinWork и сотрудничайте с самозанятыми в удобном режиме.

Записаться на демонстрацию платформы

Читайте также:

Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid:  2W5zFJbr2VW

Начать дискуссию