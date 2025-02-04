Какие виды работ и услуг могут оказывать самозанятые в 2025 году: памятка для заказчиков

Оформить статус самозанятого могут граждане России и стран ЕАЭС — физические лица и индивидуальные предприниматели, которые хотят вести деятельность без привлечения работников. Планируемая деятельность не должна подпадать под ограничения из статьи 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Самозанятым нельзя:

Продавать подакцизные товары и те, которые подлежат маркировке.

Реализовывать товары, принадлежащие другим лицам — то есть заниматься перепродажей.

Заниматься добычей и продажей полезных ископаемых.

Выполнять действия в интересах третьих лиц — взаимодействовать по агентским или комиссионным договорам, а также поручениям.

Доставлять товары для других лиц с возможностью приема оплат — за исключением случаев, когда курьер на НПД использует контрольно-кассовую технику, зарегистрированную на заказчика.

Заниматься майнингом цифровых валют, а также их покупкой и продажей.

Применять другие налоговые режимы — ОСНО, УСН, АУСН, патент.

Занимать должности адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих, заниматься оценочной деятельностью.

Государственные и муниципальные служащие могут зарегистрировать самозанятость исключительно для аренды жилых помещений.

Также плательщики НПД не могут:

Нанимать работников по трудовому договору.

Иметь доход более 2,4 млн рублей в год.

Продавать движимое и недвижимое имущество.

Оказывать услуги как плательщик НПД заказчику, работая при этом у него по трудовому договору, а также в течение двух лет после прекращения трудовых отношений.

Если нарушить любое из этих ограничений, налоговая снимет статус самозанятого, и пересчитает налог за полученный в этот период доход. Если исполнитель-физлицо утратил статус самозанятого, компания-заказчик при продолжении работы обязана уплачивать НДФЛ в размере 13% и страховые взносы по ставке 30%. Если статус плательщика НПД утратил ИП, за него платить налоги и взносы заказчику не придется.