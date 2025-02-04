Какие виды работ и услуг могут оказывать самозанятые в 2025 году: памятка для заказчиков

Какие услуги может оказывать самозанятый в 2025 году
Самозанятые могут заниматься видами деятельности, для которых не требуется регистрация ИП. Список таких видов большой: по закону конкретного перечня нет. Чтобы понять, чем может заниматься самозанятый, нужно отталкиваться от списка запрещенных видов деятельности. Если не запрещено — значит можно.
Также список услуг, которые может предоставлять самозанятый, указан в приложении «Мой налог». Он довольно обширный. К основным видам деятельности относятся:
IT-услуги — анализ, верстка, SEO-оптимизация, программирование.
Авто — ремонт, автомойка, буксировка, грузоперевозки.
Аренда — прокат движимого и недвижимого имущества.
Домашние услуги — бытовые услуги, услуги домработницы, няни, клининг, химчистка.
Услуги, связанные с животными — вакцинация, дрессировка, передержка, уход.
Улучшение здоровья — диетология, психология, логопедия, тренерство, массаж.
Информационные услуги — исследование, реклама, маркетинг, перевод.
Косметические услуги — косметология, парикмахерское дело, маникюр, педикюр.
Услуги в области обучения — учитель, репетитор, тренер.
Услуги в области общественного питания — повар, кондитер, бармен, официант.
Швейное дело — пошив, выкройка, дизайн.
Природа — благоустройство территории, животноводство, садоводство, переработка отходов, сельхозуслуги.
Услуги для развлечения — аниматор, певец, музыкант, артист, тамада, гид, фотограф.
Строительные работы — отделка, дизайн, реставрация, строительство, обслуживание, ремонт.
Самостоятельное изготовление товаров — услуги кузнеца, столяра, плотника, художника.
Другие — ведение бухгалтерии, услуги носильщика, грузчика, писателя.
Важно! Этот перечень не является закрытым.
Если самозанятый — ИП, отдельных правил и разрешений для них нет. Они предоставляют услуги на тех же правах, что и самозанятые физлица.
Ограничения для самозанятых
Оформить статус самозанятого могут граждане России и стран ЕАЭС — физические лица и индивидуальные предприниматели, которые хотят вести деятельность без привлечения работников. Планируемая деятельность не должна подпадать под ограничения из статьи 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Самозанятым нельзя:
Продавать подакцизные товары и те, которые подлежат маркировке.
Реализовывать товары, принадлежащие другим лицам — то есть заниматься перепродажей.
Заниматься добычей и продажей полезных ископаемых.
Выполнять действия в интересах третьих лиц — взаимодействовать по агентским или комиссионным договорам, а также поручениям.
Доставлять товары для других лиц с возможностью приема оплат — за исключением случаев, когда курьер на НПД использует контрольно-кассовую технику, зарегистрированную на заказчика.
Заниматься майнингом цифровых валют, а также их покупкой и продажей.
Применять другие налоговые режимы — ОСНО, УСН, АУСН, патент.
Занимать должности адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих, заниматься оценочной деятельностью.
Государственные и муниципальные служащие могут зарегистрировать самозанятость исключительно для аренды жилых помещений.
Также плательщики НПД не могут:
Нанимать работников по трудовому договору.
Иметь доход более 2,4 млн рублей в год.
Продавать движимое и недвижимое имущество.
Оказывать услуги как плательщик НПД заказчику, работая при этом у него по трудовому договору, а также в течение двух лет после прекращения трудовых отношений.
Если нарушить любое из этих ограничений, налоговая снимет статус самозанятого, и пересчитает налог за полученный в этот период доход. Если исполнитель-физлицо утратил статус самозанятого, компания-заказчик при продолжении работы обязана уплачивать НДФЛ в размере 13% и страховые взносы по ставке 30%. Если статус плательщика НПД утратил ИП, за него платить налоги и взносы заказчику не придется.
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Разрешено ли плательщику НПД работать по трудовому договору и предоставлять услуги на правах самозанятого
Если у физлица есть статус плательщика НПД, он может устроиться по трудовому договору. И наоборот, если физлицо работает по трудовому договору он сможет открыть самозанятость.
Есть ограничение: нельзя предоставлять услуги, как самозанятый, своему работодателю и если после увольнения прошло менее двух лет. Заказчик тоже должен помнить об этом и не просить об оказании услуги бывшего работника. Его можно привлечь как обычное физлицо без специального статуса — тогда за исполнителя нужно уплатить налоги и страховые взносы.
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Как самозанятому работать с приложением «Мой налог»
Выбор вида деятельности
Многие путают вид деятельности в приложении «Мой налог» с ОКВЭДами для ИП, но это не одно и тоже. В приложении вид деятельности плательщикам НПД выбирать необязательно, но налоговой проще вести статистику, когда он выбран. Ограничений по выбору деятельности нет. Если в приложении нет предоставляемой услуги, то нужно нажать кнопку «Прочие».
Выбор региона
Плательщик НПД указывает регион в приложении «Мой налог». Регион может отличаться от места его проживания или регистрации: это должно быть место, где плательщик НПД предоставляет услуги. Если он оказывает услуги в разных регионах, для регистрации достаточно выбрать один, все указывать не нужно (письмо ФНС от 21.02.2019 № СД-4-3/3012@).
Бывают ситуации, когда самозанятый живет за пределами РФ, а услуги предоставляет в России. Тогда можно указать регион, в котором находится заказчик.
Чек от самозанятого
Чтобы заказчик получил чек, самозанятому не нужен кассовый аппарат. Исполнитель формирует чек через приложение «Мой налог» и отправляет заказчику.
Проверки от ФНС: на что обратить внимание заказчику
Налоговики легко выявляют незаконные схемы, в которых бизнес подменяет трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми. В итоге организации, у которых есть признаки правонарушений, оказываются в зоне риска. Поэтому нужно внимательно составлять договор ГПХ, избегать трудовой терминологии в нем и соблюдать все правила, которые установлены законом.
Платформа WinWork помогает упростить сотрудничество с внештатниками, начиная с момента проверки статуса НПД до момента оплаты. Через сервис можно отслеживать, были ли у исполнителя трудовые отношения с компанией в прошлом, контролировать периодичность выплат, автоматически формировать акт и чек за исполнителя, а также документы сразу всем исполнителям в два клика. Записывайтесь на демонстрационную версию WinWork и сотрудничайте с самозанятыми в удобном режиме.
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