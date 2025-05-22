Правительство будет активно бороться с нелегальной занятостью: что известно о новом проекте

Цель заявлена амбициозно: вывести из тени миллионы работников и восполнить кадровый дефицит, который особенно обострился после 2022 года.
Документ пока не опубликован официально, но, по информации издания, содержит 18 мероприятий, направленных на борьбу с серыми схемами и «включение в рынок труда» так называемых неработающих граждан. Что это значит на практике — и кого коснутся изменения — разберем по пунктам.
Почему государство взялось за «теневиков»
Серая занятость — это не просто проблема налоговых потерь. По оценке Минтруда, в неформальном секторе трудятся более 12 миллионов человек. При этом в официальной статистике многие из них вообще не фигурируют. Они не платят взносы, не имеют трудовых гарантий, не формируют пенсионные права — и не попадают под защиту закона.
Для государства это — прямые потери бюджета, недофинансирование Пенсионного фонда и рост социальной нагрузки. А для экономики — тормоз развития, особенно в регионах с высокой долей теневой занятости.
В 2023 году, по данным Росстата, уровень неформальной занятости достигал 20–25% в отдельных субъектах РФ. В малом бизнесе — выше.
Правительство намерено переломить эту тенденцию — и, по данным РБК, уже разработало трехлетний план, в рамках которого упор будет сделан на три направления:
повышение формализации труда;
сбор и анализ данных о не занятом населении;
жесткое регулирование серых схем найма.
Одно из главных направлений будущей программы — изучение состава так называемых «незанятых в экономике» граждан. Иными словами — людей, которые не работают официально, не платят налоги и не стоят на учете как безработные.
Среди них:
домохозяйки,
родители в декрете,
пенсионеры и предпенсионеры,
люди с инвалидностью,
освобожденные из мест лишения свободы,
граждане без регистрации,
молодежь, не зарегистрированная в системе занятости,
группы с миграционным или трудовым риском.
По сути, речь идет о миллионах граждан, для которых пока нет ни реальных рабочих мест, ни адекватных мер поддержки, ни механизмов трудовой интеграции. Правительство хочет описать, систематизировать и «включить» этих людей в экономику.
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Домохозяйки и мамы в декрете
Особое внимание в плане уделено женщинам, находящимся в декрете или не работающим «по семейным обстоятельствам». В официальной риторике они часто называются «потенциальным трудовым резервом».
Однако эксперты отмечают: эти женщины уже работают. Просто их работа не оплачивается, не признается системой и не учитывается в ВВП. Уход за детьми, ведение хозяйства, уход за пожилыми — все это бесплатный труд, который выполняется ежедневно.
По данным Росстата, женщины в России выполняют в среднем в 2,5 раза больше неоплачиваемой домашней работы, чем мужчины. И зачастую именно категорию домохозяек или декретниц воспринимают не как действующих «работников в тени», а как «потенциальную силу».
Попытка «вовлечь» их в экономику без признания того, что они уже работают — выглядит несправедливо. Для этого, как минимум, придется модернизировать действующую инфраструктуру: доступные для всех ясли, детские сады с гибким графиком, систему нянь с субсидией и пр.
Люди с инвалидностью и бывшие заключенные: реинтеграция или просто цифры?
План упоминает необходимость «расширения занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья» и «повышения уровня трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы». Формулировки правильные, но за ними должен следовать ресурс.
Сегодня рынок труда по-прежнему дискриминирует людей с инвалидностью. Работодатели боятся бюрократии, не готовы к адаптации рабочих мест, а в малом бизнесе попросту нет бюджета на сопровождение.
Аналогично — бывшие заключенные почти не имеют шансов на официальное трудоустройство. Отказ по неофициальной причине — обычная история. Без снятия стигмы, мер поддержки и переподготовки — эти категории так и останутся за бортом.
План Правительства как раз направлен на создание соответствующих мер.
Пенсионеры хотят работать, но не могут
Еще одна группа, которая оказалась в фокусе — пенсионеры и граждане предпенсионного возраста. Программа предполагает проработку механизмов вовлечения пожилых граждан в экономику, особенно в условиях дефицита кадров в сферах здравоохранения, образования и ЖКХ.
Пока статистика говорит об обратном: многие пенсионеры хотят работать, но сталкиваются с возрастной дискриминацией. Особенно это касается женщин 50+, которые часто теряют работу и не могут найти новую из-за стереотипов.
На основе собранных данных кабмин планирует разработать мотивационные меры, налоговые льготы для найма возрастных работников, гибкие формы занятости и социальные гарантии.
Бизнес под микроскопом: ужесточение проверок и рост рисков
Самое чувствительное для предпринимателей — это меры по обнаружению и пресечению теневых схем. В прицеле окажутся:
подмены трудовых отношений договорами ГПХ,
выплаты «в конвертах»,
отсутствие оформленных договоров и страховых взносов.
До 1 ноября 2025 года Минтруд и ФНС должны представить новый перечень индикаторов риска, по которым налоговые и трудовые инспекции будут определять подозрительные схемы. Планируется также ежеквартальный мониторинг и создание единой базы для отслеживания нарушений.
Это значит: работодателям, особенно тем, кто активно использует аутсорсинг и фриланс, необходимо срочно пересматривать процессы и документы.
Что делать бизнесу: легализация как защита
Если вы работаете с внештатными специалистами, аутсорсерами или фрилансерами — важно не просто платить им, но и правильно оформлять отношения.
Устные договоренности и переводы «на карту» — прямой путь к штрафам.
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Платформа снижает риски, экономит время и защищает бизнес в условиях усиливающегося контроля. Когда рынок сжимается, важно играть по правилам — и при этом не терять доступ к профессионалам.
Новый правительственный проект — это сигнал: серый рынок будут вытеснять. Под прицелом — не только компании, но и миллионы граждан, чья деятельность не укладывается в официальные формы.
Программу планируют реализовать в три этапа до конца 2027 года. Так что бизнесу стоит адаптироваться, а гражданам — быть в курсе своих прав. Мы будем следить за развитием событий, анализировать новые документы и подсказывать, как действовать в условиях меняющихся правил.
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