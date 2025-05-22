Правительство будет активно бороться с нелегальной занятостью: что известно о новом проекте

Почему государство взялось за «теневиков»

Серая занятость — это не просто проблема налоговых потерь. По оценке Минтруда, в неформальном секторе трудятся более 12 миллионов человек. При этом в официальной статистике многие из них вообще не фигурируют. Они не платят взносы, не имеют трудовых гарантий, не формируют пенсионные права — и не попадают под защиту закона.

Для государства это — прямые потери бюджета, недофинансирование Пенсионного фонда и рост социальной нагрузки. А для экономики — тормоз развития, особенно в регионах с высокой долей теневой занятости.

В 2023 году, по данным Росстата, уровень неформальной занятости достигал 20–25% в отдельных субъектах РФ. В малом бизнесе — выше.

Правительство намерено переломить эту тенденцию — и, по данным РБК, уже разработало трехлетний план, в рамках которого упор будет сделан на три направления: