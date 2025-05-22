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Трудовые отношения

Правительство будет активно бороться с нелегальной занятостью: что известно о новом проекте

В России планируется новая волна борьбы с теневым рынком труда. Как сообщает РБК со ссылкой на проект правительственного документа, с 2025 года начнет действовать комплексная программа по снижению масштабов нелегальной занятости и повышению занятости населения.

Цель заявлена амбициозно: вывести из тени миллионы работников и восполнить кадровый дефицит, который особенно обострился после 2022 года.

Документ пока не опубликован официально, но, по информации издания, содержит 18 мероприятий, направленных на борьбу с серыми схемами и «включение в рынок труда» так называемых неработающих граждан. Что это значит на практике — и кого коснутся изменения — разберем по пунктам.

Почему государство взялось за «теневиков»

Серая занятость — это не просто проблема налоговых потерь. По оценке Минтруда, в неформальном секторе трудятся более 12 миллионов человек. При этом в официальной статистике многие из них вообще не фигурируют. Они не платят взносы, не имеют трудовых гарантий, не формируют пенсионные права — и не попадают под защиту закона.

Для государства это — прямые потери бюджета, недофинансирование Пенсионного фонда и рост социальной нагрузки. А для экономики — тормоз развития, особенно в регионах с высокой долей теневой занятости.

В 2023 году, по данным Росстата, уровень неформальной занятости достигал 20–25% в отдельных субъектах РФ. В малом бизнесе — выше.

Правительство намерено переломить эту тенденцию — и, по данным РБК, уже разработало трехлетний план, в рамках которого упор будет сделан на три направления:

  • повышение формализации труда;

  • сбор и анализ данных о не занятом населении;

  • жесткое регулирование серых схем найма.

Кто попал в фокус: неработающие и «социально неактивные»

Одно из главных направлений будущей программы — изучение состава так называемых «незанятых в экономике» граждан. Иными словами — людей, которые не работают официально, не платят налоги и не стоят на учете как безработные.

Среди них:

  • домохозяйки,

  • родители в декрете,

  • пенсионеры и предпенсионеры,

  • люди с инвалидностью,

  • освобожденные из мест лишения свободы,

  • граждане без регистрации,

  • молодежь, не зарегистрированная в системе занятости,

  • группы с миграционным или трудовым риском.

По сути, речь идет о миллионах граждан, для которых пока нет ни реальных рабочих мест, ни адекватных мер поддержки, ни механизмов трудовой интеграции. Правительство хочет описать, систематизировать и «включить» этих людей в экономику.

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Домохозяйки и мамы в декрете 

Особое внимание в плане уделено женщинам, находящимся в декрете или не работающим «по семейным обстоятельствам». В официальной риторике они часто называются «потенциальным трудовым резервом».

Однако эксперты отмечают: эти женщины уже работают. Просто их работа не оплачивается, не признается системой и не учитывается в ВВП. Уход за детьми, ведение хозяйства, уход за пожилыми — все это бесплатный труд, который выполняется ежедневно.

По данным Росстата, женщины в России выполняют в среднем в 2,5 раза больше неоплачиваемой домашней работы, чем мужчины. И зачастую именно категорию домохозяек или декретниц воспринимают не как действующих «работников в тени», а как «потенциальную силу».

Попытка «вовлечь» их в экономику без признания того, что они уже работают — выглядит несправедливо. Для этого, как минимум, придется модернизировать действующую инфраструктуру: доступные для всех ясли, детские сады с гибким графиком, систему нянь с субсидией и пр.

Люди с инвалидностью и бывшие заключенные: реинтеграция или просто цифры?

План упоминает необходимость «расширения занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья» и «повышения уровня трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы». Формулировки правильные, но за ними должен следовать ресурс.

Сегодня рынок труда по-прежнему дискриминирует людей с инвалидностью. Работодатели боятся бюрократии, не готовы к адаптации рабочих мест, а в малом бизнесе попросту нет бюджета на сопровождение.

Аналогичнобывшие заключенные почти не имеют шансов на официальное трудоустройство. Отказ по неофициальной причине — обычная история. Без снятия стигмы, мер поддержки и переподготовки — эти категории так и останутся за бортом.

План Правительства как раз направлен на создание соответствующих мер.

Пенсионеры хотят работать, но не могут

Еще одна группа, которая оказалась в фокусе — пенсионеры и граждане предпенсионного возраста. Программа предполагает проработку механизмов вовлечения пожилых граждан в экономику, особенно в условиях дефицита кадров в сферах здравоохранения, образования и ЖКХ.

Пока статистика говорит об обратном: многие пенсионеры хотят работать, но сталкиваются с возрастной дискриминацией. Особенно это касается женщин 50+, которые часто теряют работу и не могут найти новую из-за стереотипов.

На основе собранных данных кабмин планирует разработать мотивационные меры, налоговые льготы для найма возрастных работников, гибкие формы занятости и социальные гарантии.

Бизнес под микроскопом: ужесточение проверок и рост рисков

Самое чувствительное для предпринимателей — это меры по обнаружению и пресечению теневых схем. В прицеле окажутся:

  • подмены трудовых отношений договорами ГПХ,

  • выплаты «в конвертах»,

  • отсутствие оформленных договоров и страховых взносов.

До 1 ноября 2025 года Минтруд и ФНС должны представить новый перечень индикаторов риска, по которым налоговые и трудовые инспекции будут определять подозрительные схемы. Планируется также ежеквартальный мониторинг и создание единой базы для отслеживания нарушений.

Это значит: работодателям, особенно тем, кто активно использует аутсорсинг и фриланс, необходимо срочно пересматривать процессы и документы.

Что делать бизнесу: легализация как защита

Если вы работаете с внештатными специалистами, аутсорсерами или фрилансерами — важно не просто платить им, но и правильно оформлять отношения.

Устные договоренности и переводы «на карту» — прямой путь к штрафам.

Грамотное оформление — ваша страховка от переквалификации и проверок.

WinWork помогает сделать это правильно. Это платформа для легального сотрудничества с самозанятыми:

  • быстрое заключение договоров,

  • автоматическая проверка статуса НПД,

  • выплата гонораров с учетом налогов,

  • безопасный документооборот,

  • аналитика и прозрачная отчетность.

Платформа снижает риски, экономит время и защищает бизнес в условиях усиливающегося контроля. Когда рынок сжимается, важно играть по правилам — и при этом не терять доступ к профессионалам.

Новый правительственный проект — это сигнал: серый рынок будут вытеснять. Под прицелом — не только компании, но и миллионы граждан, чья деятельность не укладывается в официальные формы.

Программу планируют реализовать в три этапа до конца 2027 года. Так что бизнесу стоит адаптироваться, а гражданам — быть в курсе своих прав. Мы будем следить за развитием событий, анализировать новые документы и подсказывать, как действовать в условиях меняющихся правил.

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