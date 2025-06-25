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Налоговые схемы
Уголовное дело за перевод: вступает в силу закон против схем обналичивания

Уголовное дело за перевод: вступает в силу закон против схем обналичивания

Пока вы читаете эту статью, кто-то где-то в интернете пересылает очередной перевод на карту «друга» по просьбе какого-нибудь «работодателя», не подозревая, что в этот момент он превращается в дроппера. И это не шутка — теперь за такое можно получить реальный срок.

Если вам кажется, что государство решило всерьез взяться за анонимные переводы — вы не ошиблись. Сначала в силу вступили новые правила банковских переводов, теперь пришел черед дропперов. 18 июня Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за помощь в обналичивании похищенных средств, сейчас он находится на подписи у президента, а значит, речь идет уже о законе. Впервые — не разговоры, не позиция ЦБ, а реальная статья в УК.

Кто такие дропперы и зачем они мошенникам

Дроппер — это человек, который предоставляет свой счет, карту или онлайн-кошелек для перевода денег от третьих лиц. Эти средства обычно — похищенные у реальных людей деньги, полученные обманом: фишинг, звонки «от имени сотрудников банка», «ваш сын попал в беду» и прочие старые, но рабочие схемы.

Кому-то дроппинг обещают как «удаленную работу по переводу средств». Кому-то предлагают «временное использование счета за процент». А кто-то просто думает, что помогает знакомому. При этом дроппер может быть школьником, студентом, пенсионером или просто наивным человеком. И вот он уже участник преступной схемы. Как заявил на ПМЭФ-2025 представитель МВД Данил Филиппов, фигурантами уголовных дел по новому закону могли бы стать до 2 миллионов россиян. 

Почему это стало проблемой

Потому что дропперов стало слишком много. По словам замглавы следственного департамента МВД, только в 2023 году мошенники провернули более миллиона успешных операций по хищению средств граждан, на общую сумму почти 16 миллиардов рублей. И практически в каждой схеме были задействованы дропперы — вольно или невольно.

На Восточном экономическом форуме в 2024 году полиция и ЦБ заявили в один голос: мы тонем в «дропперстве». По оценкам Сбербанка, только в России уже около 2 миллионов человек когда-либо участвовали в подобных операциях. При этом правовая квалификация их действий была до сих пор не очевидна.

Как было раньше

До принятия закона таких людей привлекали по статьям:

  • 159 УК — мошенничество;

  • 174 УК — отмывание денежных средств;

  • 187 УК — неправомерный оборот платежных средств.

Но все это — не совсем про дропперов. Ведь они часто не организаторы схемы, не хакеры, не профессиональные обнальщики. Они — исполнители второго плана, которым обещают небольшой процент или просто просят «помочь с переводом». И поэтому реально осудить дроппера было юридически сложно: доказать умысел — задача не из легких. Получалась правовая дыра: миллиарды воруют, а посадить почти некого.

Что изменится с новым законом

Ситуация меняется радикально. Новый закон вводит отдельную статью в Уголовный кодекс:

За передачу или предоставление своих счетов, карт, электронных кошельков для зачисления, хранения, перевода или снятия средств, полученных преступным путем, теперь предусмотрена уголовная ответственность.

Максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Причем если дроппер не просто передал карту, а систематически участвовал в таких схемах или действовал по предварительному сговору, наказание может быть еще строже. Это уже не просто «ошибка по глупости», а вполне квалифицированное преступление.

Чем это грозит обычным людям

А теперь внимание: дроппинг — это не всегда умышленное действие. Многие становятся участниками схемы, даже не подозревая об этом. Поэтому сейчас особенно важно быть осторожным:

  • Не передавайте свои банковские карты, онлайн-доступы и кошельки никому, даже знакомым.

  • Не соглашайтесь на «удаленную работу» или «переводы для клиента» без договора, проверки работодателя и понятных условий.

  • Не принимайте и не пересылайте деньги, если вы не понимаете их происхождение.

  • Если вы уже оказались в такой ситуации — немедленно обратитесь в банк и полицию.

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  • Перед выплатой выполняется многоуровневая верификация — вы точно не окажетесь в темной схеме.

  • Все операции проходят официально, с договорами, чеками и уведомлением в ФНС.

  • Заказчики получают защиту от случайной работы с «фантомными» физлицами, а исполнители — уверенность, что их не втянут в уголовную историю.

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Вместо вывода

У государства появилась четкая позиция: «Я не знал, что это незаконно» больше не работает. Теперь за участие в схемах с обналичиванием похищенных средств — даже если вам просто «скинули» деньги — грозит до 7 лет. Это серьезно. Новый закон закрыл старую правовую дыру, и теперь дропперы — вне закона.

Будьте внимательны, не передавайте карты и доступы никому. Работайте только с прозрачными заказчиками и платформами. И не становитесь чьим-то «транзитным узлом» — даже если вам пообещали 10% от перевода.

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