Уголовное дело за перевод: вступает в силу закон против схем обналичивания

Кто такие дропперы и зачем они мошенникам

Дроппер — это человек, который предоставляет свой счет, карту или онлайн-кошелек для перевода денег от третьих лиц. Эти средства обычно — похищенные у реальных людей деньги, полученные обманом: фишинг, звонки «от имени сотрудников банка», «ваш сын попал в беду» и прочие старые, но рабочие схемы.

Кому-то дроппинг обещают как «удаленную работу по переводу средств». Кому-то предлагают «временное использование счета за процент». А кто-то просто думает, что помогает знакомому. При этом дроппер может быть школьником, студентом, пенсионером или просто наивным человеком. И вот он уже участник преступной схемы. Как заявил на ПМЭФ-2025 представитель МВД Данил Филиппов, фигурантами уголовных дел по новому закону могли бы стать до 2 миллионов россиян.