Новые правила переводов с 1 июня 2025 года: что изменится для внештатных исполнителей

Что изменилось с 1 июня: не только банки, но и переводы
Суть нововведений — усиленный контроль за переводами между физлицами и между физлицами и юрлицами. Теперь если вы регулярно получаете деньги на карту — особенно от разных отправителей, в стабильных объемах и без явного указания назначения платежа — ваши операции могут вызвать вопросы.
Что конкретно поменялось:
Установлен лимит 100 тыс. рублей по упрощенной идентификации. Раньше был только нижний предел для такой проверки — 15 тыс. рублей. Все переводы больше этой суммы подпадали под упрощенную идентификацию. Теперь же от 15 тыс. до 100 тыс. рублей — та же процедура, а вот при сумме выше 100 тыс. рублей в месяц — готовьтесь к полной проверке и возможной блокировке карты.
Росфинмониторинг получил больше полномочий. В том числе — на временную приостановку операций (до 10 рабочих дней) для выяснения обстоятельств перевода.
Банк обязан сообщать обо всех подозрительных операциях, особенно если у получателя нет соответствующего дохода или есть признаки «обхода налогов».
Что считается подозрительными переводами
Сценарии, которые могут попасть под подозрение:
Поступления на карту от разных физических и юридических лиц с регулярностью, схожей с оплатой труда (например, каждые две недели или раз в месяц).
Переводы от анонимных отправителей (без подтвержденной идентификации).
Суммы, существенно превышающие заявленный доход в налоговой декларации.
Повторяющиеся платежи на одинаковые суммы (например, 20 тыс. рублей каждый месяц).
Важно понимать: речь не только о тех, кто работает как физлицо, но и о тех, кто честно оказывает услуги как плательщик НПД, но принимает оплату переводом «по доброте» без оформления договора или выписки чека.
А при чем тут ФНС
Появление новых инструментов контроля у Росфинмониторинга сразу же вызвало волнение: а не начнет ли налоговая «кошмарить» всех, кто получает регулярные переводы? Ответ частично дали сами налоговики в письме от 11 февраля 2025 года.
Главное из письма ФНС:
Денежные средства, безвозмездно полученные физлицами от других физлиц, НДФЛ не облагаются.
Сам факт перевода не является объектом налогообложения.
Но если перевод — это оплата за услуги или продажу имущества, он становится доходом, и на него начисляется НДФЛ.
Таким образом, если вы работаете, оказываете услуги или продаете что-то системно и без договоров — налоговая вправе рассматривать эти поступления как доход и доначислить налог. Особенно, если вы не зарегистрированы как ИП или самозанятый, не платите взносы и не выдаете чеки.
Скачайте памятку «Различия между трудовым договором и ГПД с внештатным сотрудником»
Это поможет вам правильно составить договор оказания услуг с самозанятым и избежать штрафов
Что облагается налогом, а что — нет
Вот как ориентироваться, облагается ли перевод налогом:
Ситуация
Облагается НДФЛ
Подарок от родственника
Нет
Погашение долга, оформленного распиской
Нет
Возврат займа
Нет
Оплата за уборку, дизайн, консультацию
Да
Продажа товара через личный блог
Да
Регулярные переводы без объяснения причин
Подозрительно, могут возникнуть вопросы
К чему готовиться внештатным исполнителям и бизнесу
Изменения особенно важны для:
Самозанятых и фрилансеров, которые принимают оплату от клиентов на карту без чеков.
Блогеров и инфлюенсеров, которым переводят деньги за рекламу.
Клиентов таких специалистов — потому что они тоже попадают в зону риска (как отправители денег физлицу без договора).
Совет: перестаньте играть в доверие и устные договоренности. Используйте платформы, которые решают все за вас: оформляют договор, принимают оплату, автоматически создают чек, уплачивают налог и передают исполнителю средства — прозрачно и безопасно.
Как обезопасить себя: используйте платформу WinWork
Платформа WinWork — это универсальное решение для тех, кто работает с внештатными исполнителями — самозанятыми, ИП или физлицами без специального налогового статуса, — и не хочет попасть под подозрение Росфинмониторинга или ФНС России.
Вот что вы получаете:
Легальный договор с исполнителем (создается автоматически).
Автоматическая проверка статуса самозанятого в системе ФНС.
Создание чека и ЭДО — без лишней бюрократии.
Моментальные выплаты — перевод исполнителю занимает считаные секунды.
Полный контроль рисков — все операции прозрачны, их не переквалифицируют в трудовые отношения.
WinWork помогает бизнесу избегать штрафов, блокировок карт и доначислений налогов. А исполнителям — спокойно работать и не бояться, что каждый перевод может стать поводом для проверки и блокировки счета.
Вывод
Пока Росфинмониторинг и ФНС уверяют, что «беспокоиться нечего», в реальности ситуация изменилась. Технически теперь возможно проанализировать каждую карту, каждую транзакцию и даже частоту переводов. Особенно если вы или ваши исполнители принимают оплату на карту физлица, без оформления и регистрации.
Да, презумпция невиновности в России по-прежнему действует. Но гораздо безопаснее — не надеяться на удачу, а действовать грамотно. Подключите WinWork и спите спокойно: ни Росфинмониторинг, ни налоговая к вам не придерутся.
Реклама: АО «Корса», ИНН 7017477919, erid: 2W5zFJXTom2
Начать дискуссию