Новые правила переводов с 1 июня 2025 года: что изменится для внештатных исполнителей

А при чем тут ФНС

Появление новых инструментов контроля у Росфинмониторинга сразу же вызвало волнение: а не начнет ли налоговая «кошмарить» всех, кто получает регулярные переводы? Ответ частично дали сами налоговики в письме от 11 февраля 2025 года.

Главное из письма ФНС:

Денежные средства, безвозмездно полученные физлицами от других физлиц, НДФЛ не облагаются.

Сам факт перевода не является объектом налогообложения.

Но если перевод — это оплата за услуги или продажу имущества, он становится доходом, и на него начисляется НДФЛ.

Таким образом, если вы работаете, оказываете услуги или продаете что-то системно и без договоров — налоговая вправе рассматривать эти поступления как доход и доначислить налог. Особенно, если вы не зарегистрированы как ИП или самозанятый, не платите взносы и не выдаете чеки.