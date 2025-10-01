Как изменится налогообложение самозанятых в 2026 году: что нужно знать бизнесу

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в 2026 году будет представлена концепция новой системы налогообложения для самозанятых, которая заменит существующий льготный режим. Напоминаем, что режим налога на профессиональный доход был внедрен в 2019 году, и за это время он стал популярным среди миллионов российских граждан. По мере роста числа самозанятых и развития экономики возникает потребность в новых правилах, которые будут больше соответствовать текущей реальности.
На данный момент ставка налога на профессиональный доход для самозанятых составляет 4% для работы с физлицами и 6% — с юридическими лицами. Но, учитывая рост числа самозанятых и поступающих от них налогов, вполне возможно, что в будущем ставка будет пересмотрена. Вопрос о повышении ставок обсуждается уже несколько лет.
Еще один из активно обсуждаемых шагов — введение социальных взносов для самозанятых. На данный момент самозанятые не платят взносы в Пенсионный фонд в обязательном порядке, но могут делать это добровольно. Введение социальных взносов как обязательной части льготного режима для плательщиков НПД позволит обеспечить самозанятым более надежную защиту в будущем, когда они выйдут на пенсию. Вопрос только в том, каким образом и в какой форме эти взносы будут введены, но пока эта тема остается на стадии обсуждений.
Правило «лимита от одного клиента»
Еще одним важным нововведением может стать правило, по которому если большая часть дохода самозанятого поступает от одного клиента, это будет приравниваться к трудовым отношениям. В таком случае клиент самозанятого будет обязан платить все социальные взносы и налоги, которые выплачиваются по трудовым договорам.
Это правило направлено на предотвращение ситуации, когда компании используют самозанятых для работы, фактически представляющей собой трудовые отношения, не оформляют их официально. Подобный шаг выглядит логичным, особенно с учетом все более ужесточающегося контроля за подменой трудовых отношений. И он вполне может быть принят в упомянутой Решетниковым новой концепции налогового режима.
Бизнесу стоит готовиться к такому развитию событий уже сейчас. Например, ограничить количество заказов, которые может брать самозанятый за отчетный период. Клиенты сервиса WinWork уже пользуются такой возможностью, а также — контролем над всеми возможными рисками работы с самозанятыми и полной автоматизацией сотрудничества с внештатными специалистами.
Лимит доходов для самозанятых — повысят или снизят
В настоящее время лимит дохода для самозанятых составляет 2,4 миллиона рублей в год. Многие плательщики НПД надеются, что порог будет повышен. Но не менее вероятно, что в будущем его, напротив, уменьшат.
Снижение лимита может быть связано с необходимостью стимулирования людей к более серьезному подходу к ведению бизнеса, а также с желанием увеличить налоговые поступления. Это может привести к тому, что значительная часть самозанятых будет вынуждена зарегистрироваться как ИП — или же вернуться к традиционному найму. С другой стороны, уменьшение лимита может привести к обратному эффекту — массовому переходу людей в тень, что будет иметь негативные последствия для экономики.
Последствия повышения налогов для самозанятых
Если налоговая ставка для самозанятых будет повышена, это, конечно же, скажется на их доходах. В таком случае самозанятые будут вынуждены искать дополнительные источники дохода или вообще перейти на иную форму занятости. Это может привести к негативным последствиям как для самозанятых, так и для бизнеса, который работает с ними.
Кроме того, повышение налогов может привести к росту серых схем, когда самозанятые будут работать в тени, не уплачивая налоги и не имея официального статуса. Это не только подорвет доверие к системе налогообложения, но и увеличит риски для бизнеса, который будет работать с такими исполнителями.
Подготовка к изменениям
С учетом того, что законопроект о налогообложении самозанятых может быть представлен уже в 2026 году, бизнесу необходимо заранее подготовиться к возможным изменениям. На сегодняшний день существует масса онлайн-сервисов, которые позволяют легально работать с самозанятыми, соблюдать все налоговые требования и минимизировать риски. Сервис WinWork помогает бизнесу не только эффективно работать с внештатными исполнителями, автоматизируя процессы проверки статуса самозанятых, оформления договоров и расчета выплат. Но и проверяет сотрудничество с плательщиками НПД на все налоговые риски.
Такое решение позволяет избежать проблем, связанных с неверным оформлением отношений с самозанятыми, и обеспечит стабильность при сотрудничестве с ними, вне зависимости от того, какие изменения будут введены в законодательство.
Самозанятые — важная составляющая современной экономики, но и изменение их налогового режима неизбежно. Бизнесу важно заранее подготовиться к новым правилам, чтобы избежать штрафов и других санкций. А для самих самозанятых важно продолжать работать легально, чтобы избежать проблем с налоговыми органами. С помощью сервисов, таких как WinWork, можно с легкостью обеспечить соответствие всем требованиям законодательства и минимизировать риски.
