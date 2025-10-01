Как изменится налогообложение самозанятых в 2026 году: что нужно знать бизнесу

Налоговая ставка и социальные взносы

На данный момент ставка налога на профессиональный доход для самозанятых составляет 4% для работы с физлицами и 6% — с юридическими лицами. Но, учитывая рост числа самозанятых и поступающих от них налогов, вполне возможно, что в будущем ставка будет пересмотрена. Вопрос о повышении ставок обсуждается уже несколько лет.

Еще один из активно обсуждаемых шагов — введение социальных взносов для самозанятых. На данный момент самозанятые не платят взносы в Пенсионный фонд в обязательном порядке, но могут делать это добровольно. Введение социальных взносов как обязательной части льготного режима для плательщиков НПД позволит обеспечить самозанятым более надежную защиту в будущем, когда они выйдут на пенсию. Вопрос только в том, каким образом и в какой форме эти взносы будут введены, но пока эта тема остается на стадии обсуждений.