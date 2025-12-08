Налоги и лимиты для самозанятых в 2026 году: интервью эксперта WinWork 

Как может измениться налоговая ставка

Сейчас ставка налога на профессиональный доход для самозанятых составляет 4% для тех, кто работает с физлицами, и 6% для тех, кто работает с юридическими лицами. Уже давно звучат вопросы о том, не стоит ли поднять эти ставки, учитывая рост доходов самозанятых и улучшение сбора налогов, а также ввести обязательные социальные взносы для плательщиков НПД.

Ума Аюбова, директор по развитию HR-Tech направления сервиса WinWork: «Вопрос о возможном повышении налоговой ставки для самозанятых — вполне ожидаемый. Важно понимать, что текущий льготный режим налогообложения самозанятых в России был внедрен с целью стимулирования людей выходить из тени и легализовать свой доход. Учитывая рост числа самозанятых и в целом развитие экономики, возможно, ставки будут пересмотрены. Но важно, чтобы такие изменения были сбалансированы и не вызвали значительное сокращение числа зарегистрированных самозанятых.

Касаемо социальных взносов, их введение действительно может быть актуально. Особенно с учетом того, что самозанятые, как правило, не платят взносы в ПФР, и это может стать большой проблемой при выходе на пенсию. Введение такого взноса могло бы быть логичным шагом, но на данный момент это требует дополнительных обсуждений и анализа».