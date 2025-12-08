Налоги и лимиты для самозанятых в 2026 году: интервью эксперта WinWork 

Эксперимент с налогом на профессиональный доход действует с 2019 года, и его условия дали возможность миллионам россиян выйти из тени. По последним данным, число зарегистрированных самозанятых в России превысило 15 млн.
В 2028 году срок действия экспериментального режима истечет. Глава Минэкономразвития считает, что готовиться к этому нужно уже в близящемся 2026 г. Чем именно изменится система и как это отразится на налогах, социальных взносах и возможных ограничениях для самозанятых, мы рассказала директор по развитию HR-Tech направления сервиса WinWork, Ума Аюбовой.
Как может измениться налоговая ставка
Сейчас ставка налога на профессиональный доход для самозанятых составляет 4% для тех, кто работает с физлицами, и 6% для тех, кто работает с юридическими лицами. Уже давно звучат вопросы о том, не стоит ли поднять эти ставки, учитывая рост доходов самозанятых и улучшение сбора налогов, а также ввести обязательные социальные взносы для плательщиков НПД.
Ума Аюбова, директор по развитию HR-Tech направления сервиса WinWork: «Вопрос о возможном повышении налоговой ставки для самозанятых — вполне ожидаемый. Важно понимать, что текущий льготный режим налогообложения самозанятых в России был внедрен с целью стимулирования людей выходить из тени и легализовать свой доход. Учитывая рост числа самозанятых и в целом развитие экономики, возможно, ставки будут пересмотрены. Но важно, чтобы такие изменения были сбалансированы и не вызвали значительное сокращение числа зарегистрированных самозанятых.
Касаемо социальных взносов, их введение действительно может быть актуально. Особенно с учетом того, что самозанятые, как правило, не платят взносы в ПФР, и это может стать большой проблемой при выходе на пенсию. Введение такого взноса могло бы быть логичным шагом, но на данный момент это требует дополнительных обсуждений и анализа».
Могут ли ввести правило «лимита от одного клиента»
Существуют мнения, что если большая часть доходов самозанятого поступает от одного клиента, это может восприниматься как трудовые отношения, что автоматически влечет за собой обязательства работодателя.
Ума Аюбова, директор по развитию HR-Tech направления сервиса WinWork: «Существует ряд юридических и налоговых практик, которые трактуют получение основного дохода от одного клиента как признак трудовых отношений. Это может привести к переквалификации взаимоотношений с клиентом в трудовые. Тогда на работодателя лягут все соответствующие обязательства, включая взносы в ПФР, уплата НДФЛ и другие обязательные платежи. По моему мнению, необходимо установить четкие границы для самозанятых. Это поможет избежать ситуаций, когда работа на одного крупного клиента становится трудовыми отношениями без должного оформления. И хотя введение такого правила может быть логичным для профилактики трудовых споров, важно обеспечить самозанятым минимальную гибкость в сотрудничестве с клиентами. Иначе это ограничит возможности многих людей, предпочитающих фриланс».
Лимит доходов — 2,4 миллиона рублей в год. Могут ли его снизить
На сегодняшний день лимит доходов самозанятых составляет 2,4 миллиона рублей в год. Как вы считаете, может ли государство снизить этот лимит, чтобы «перевести» более успешных самозанятых в ИП или вынудить их регистрировать ООО?
Ума Аюбова, директор по развитию HR-Tech направления сервиса WinWork: «Снижение лимита доходов — это один из способов перевести более доходных самозанятых в категорию ИП или юрлиц. Однако я сомневаюсь, что это решение будет активно внедряться в ближайшее время. Причина и в самой природе самозанятости, и в необходимости поддержки малого бизнеса. Для самозанятых 2,4 миллиона рублей — это уже достаточно высокий лимит, и многие работают в рамках этого порога, избегая необходимости регистрировать ИП. Если же лимит будет снижен, это скорее спровоцирует людей работать в теневом секторе или вообще отказаться от регистрации. Важно найти баланс между стимулом работать легально и необходимостью увеличивать налоговые поступления».
Каковы последствия повышения налогов для самозанятых
В случае повышения налогов, как это может отразиться на самозанятых? К каким последствиям может привести?
Ума Аюбова, директор по развитию HR-Tech направления сервиса WinWork: «В этом случае мы можем увидеть отток людей из легального поля, что повлияет как на поступления в бюджет, так и на безопасность и стабильность экономики. Одним из возможных вариантов станет массовое использование схем ухода от налогов. Также популярность может набрать работа по договору ГПХ с обязательствами по НДФЛ, которые перекрывают льготы для самозанятых. Увеличение налоговой ставки всегда требует дополнительных мер, направленных на поддержку предпринимателей и минимизацию негативных последствий для легальной работы».
Что же нас ждет в будущем? Государство продолжает работать над усовершенствованием системы налогообложения для самозанятых, и уже скоро мы увидим изменения, которые будут направлены на более справедливое и эффективное распределение налоговых обязанностей. Важно, чтобы новые инициативы не стали барьером для самозанятых и не ограничивали их возможности для работы.
