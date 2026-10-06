Власти обсуждают изменение налогового режима для самозанятых, работающих через платформы

Откуда появилась идея изменить налоги

Сейчас самозанятые платят налог на профессиональный доход по ставке 4% при расчетах с физлицами и 6% — с организациями и ИП. Именно такой режим используют многие курьеры и водители, работающие через цифровые платформы.

На МФФ-2026 сенатор Андрей Епишин предложил отдельно рассмотреть ситуацию с теми, кто фактически постоянно работает через крупные платформы. По его словам, речь идет о сотнях тысяч водителей и курьеров, которые сейчас оформлены как самозанятые. Он назвал это направление «большим потенциалом» для изменения налогового подхода.

При этом законопроект о переводе платформенных самозанятых на НДФЛ в Госдуму пока не внесен. То есть говорить о введении нового налога или уже принятом решении преждевременно.

Еще один аргумент в пользу дальнейшего обсуждения — приближение окончания установленного для НПД периода эксперимента. Как отметил Епишин, через два года властям предстоит принять решение об условиях режима самозанятых с учетом, в том числе, платформенной занятости. Действующий эксперимент по НПД установлен до конца 2028 года.