Власти обсуждают изменение налогового режима для самозанятых, работающих через платформы

Решения о таком изменении пока нет: вопрос изучают рабочая группа в Госдуме и Совете Федерации, а ФНС, Минэкономразвития и Минтруд обсуждают регулирование платформенной занятости.
Откуда появилась идея изменить налоги
Сейчас самозанятые платят налог на профессиональный доход по ставке 4% при расчетах с физлицами и 6% — с организациями и ИП. Именно такой режим используют многие курьеры и водители, работающие через цифровые платформы.
На МФФ-2026 сенатор Андрей Епишин предложил отдельно рассмотреть ситуацию с теми, кто фактически постоянно работает через крупные платформы. По его словам, речь идет о сотнях тысяч водителей и курьеров, которые сейчас оформлены как самозанятые. Он назвал это направление «большим потенциалом» для изменения налогового подхода.
При этом законопроект о переводе платформенных самозанятых на НДФЛ в Госдуму пока не внесен. То есть говорить о введении нового налога или уже принятом решении преждевременно.
Еще один аргумент в пользу дальнейшего обсуждения — приближение окончания установленного для НПД периода эксперимента. Как отметил Епишин, через два года властям предстоит принять решение об условиях режима самозанятых с учетом, в том числе, платформенной занятости. Действующий эксперимент по НПД установлен до конца 2028 года.
О действии закона о платформенной экономике и главных изменениях расскажем 21 октября в 11:00 на вебинаре «Платформенная занятость после 1 октября». Приглашенный гость встречи — налоговый адвокат, одержавший 3 победы в Верховном Суде РФ, основатель адвокатской практики DA Tax, к.ю.н. Дмитрий Анищенко. Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно по ссылке.
Что говорят ФНС, Минфин и другие ведомства
В ФНС признают, что с платформенной занятостью есть вопросы, которые требуют отдельного регулирования. Замглавы службы Тимур Шиналиев заявил, что закон о платформенной экономике имеет «шероховатости». По его словам, ФНС, Минэкономразвития и Минтруд обсуждают возможные решения и учитывают риски для бизнеса платформ.
При этом ФНС сейчас делает акцент не только на налоговых ставках, но и на повышении прозрачности занятости. На МФФ-2026 Шиналиев рассказал, что цифровые посреднические платформы уже помогают налоговой службе отслеживать взаимодействие бизнеса с самозанятыми и ИП. По его словам, такой подход позволяет заказчикам не дорабатывать собственные системы под новые процессы.
Представитель Минфина Алексей Сазанов на вопрос о позиции ведомства заявил, что все должны платить законно установленные налоги, но отметил, что ему необходимо ознакомиться с конкретными предложениями.
При этом еще 9 сентября, то есть до МФФ-2026, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что вопрос повышения налогов в России из-за дефицита бюджета не обсуждается. Тогда дефицит федерального бюджета за январь–август составлял 2,5% ВВП против 1,6%, заложенных в годовом плане. Песков назвал показатель подвижным и заявил, что макроэкономическая стабильность обеспечивается.
Таким образом, сейчас речь идет именно о дискуссии вокруг отдельных категорий платформенных исполнителей, а не о принятом решении повысить налоги для всех самозанятых.
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Почему в центре обсуждения именно курьеры и водители
Платформенная модель особенно распространена в такси и доставке. Здесь один цифровой сервис может объединять большое количество исполнителей, которые получают заказы через приложение и при этом самостоятельно оформлены как самозанятые.
В качестве одного из примеров на обсуждении приводилась ситуация с курьерами «Яндекса»: по данным компании, около 80% из примерно 150 тыс. курьеров имеют статус самозанятых.
Для государства вопрос заключается не только в размере ставки. Важна сама модель занятости: где проходит граница между самостоятельным исполнителем, который оказывает услуги через платформу, и человеком, фактически постоянно работающим на одного заказчика.
Это особенно актуально на фоне закона о платформенной экономике, который вступил в силу 1 октября 2026 года. ФНС отдельно отмечает, что регулирование платформенной занятости находится на стыке работы нескольких ведомств и требует комплексного подхода.
Что может измениться для бизнеса
Если для части платформенных исполнителей действительно изменят налоговый режим, последствия будут не только для самих курьеров и водителей.
Дополнительные расходы могут появиться у платформ и компаний, которые используют услуги большого количества исполнителей. Дальше бизнесу придется решать, как распределять эту нагрузку: менять стоимость услуг, пересматривать выплаты исполнителям или искать другие модели сотрудничества.
Есть и другой риск — уход части занятых в неформальный сектор. Именно борьбу с такой занятостью власти сейчас называют одной из задач налогового контроля.
На МФФ-2026 ФНС сообщила, что работа по «обелению» экономики продолжается, причем служба делает ставку на автоматизацию и риск-ориентированный подход. В частности, налоговая уже использует цифровые платформы для повышения прозрачности работы с самозанятыми и ИП.
Поэтому для бизнеса вопрос постепенно смещается от простого «как заплатить исполнителю» к более широкому процессу: как проверить статус человека, оформить договор, подтвердить выполнение работы и сохранить документы.
Как бизнесу работать с самозанятыми на фоне изменений
Даже если налоговый режим для платформенных исполнителей пока остается прежним, компаниям стоит внимательно относиться к оформлению сотрудничества.
В первую очередь важно:
проверять статус самозанятого;
заключать договор до начала работы;
четко описывать предмет и результат;
фиксировать выполнение работы или оказание услуги;
получать необходимые чеки;
хранить договоры и закрывающие документы;
контролировать выплаты и нетипичные операции;
следить за изменениями законодательства.
Особенно это важно для компаний, которые работают сразу с десятками или сотнями исполнителей. При ручном контроле документы быстро превращаются в отдельную административную задачу: кого-то нужно проверить в ФНС, у кого-то запросить чек, по кому-то уточнить договор, а затем еще собрать документы для бухгалтерии.
Здесь помогает автоматизация. Например, в WinWork можно выстроить единый процесс работы с самозанятыми и другими исполнителями: проверять их статус, оформлять договоры и акты, проводить выплаты и хранить документы в одном контуре. Для бизнеса это особенно актуально, когда количество подрядчиков растет и ручной контроль начинает занимать слишком много времени.
При этом сама автоматизация не заменяет юридическую оценку отношений. Если человек фактически работает как штатный сотрудник, наличие гражданско-правового договора или статуса самозанятого само по себе не решает проблему. Поэтому важно контролировать не только документы, но и реальную модель сотрудничества.
Что будет дальше
Пока конкретного решения о переводе курьеров и таксистов с НПД на НДФЛ нет. Рабочая группа в Госдуме и Совете Федерации продолжает изучать вопрос, а ФНС, Минэкономразвития и Минтруд обсуждают регулирование платформенной занятости.
При этом тема явно выходит за рамки налоговой ставки. Государство одновременно пытается повысить прозрачность занятости, сократить неформальный сектор и выстроить правила для цифровых платформ.
Для бизнеса это означает одно: даже если конкретных изменений для самозанятых пока не приняли, процессы работы с исполнителями лучше уже сейчас делать прозрачными и управляемыми. Тогда изменение правил не потребует каждый раз перестраивать работу с нуля. И в этом помогают цифровые платформы, такие как WinWork.
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