Самозанятые готовятся работать на пенсии: как обеспечить доход в будущем

По данным исследования РБК и НПФ «Будущее», 52% самозанятых собираются работать и после выхода на пенсию. В опросе участвовали 1,2 тыс. самозанятых из разных регионов России.
При этом большинство пока не формирует страховую пенсию через добровольные взносы.
Пенсия — потом, работа — всегда?
Самозанятость дает свободу выбирать проекты, график и объем работы. Но у этой свободы есть обратная сторона: плательщики НПД не получают страховые пенсионные права автоматически так же, как сотрудники по трудовому договору.
Добровольно платить взносы на пенсионное страхование можно, но этим пользуются немногие. Согласно исследованию, 85% самозанятых не направляют деньги на страховую пенсию.
Причины разные. 40% знают о возможности добровольных взносов, но не собираются ими пользоваться. Еще 32% плохо информированы о такой возможности. Только 13% планируют заняться пенсионными накоплениями позже.
В итоге получается довольно простой сценарий: пенсия воспринимается как что-то далекое, а текущий доход — как приоритет.
Проверьте свою платформу
Забирайте подробный чек-лист от компании WinWork
Заполните форму, вышлем контрольный список вам на e-mail:
При этом планка по доходу довольно высокая
От будущей пенсии самозанятые ждут не минимальной прибавки к другим доходам.
89% опрошенных хотели бы получать на пенсии не менее 50 тыс. рублей в месяц. Меньшую сумму приемлемой считают только 11%.
При этом сами респонденты рассматривают несколько способов сформировать доход в будущем. Чаще всего называют инвестиции в недвижимость — 42%, банковские вклады — 33% и программу долгосрочных сбережений — 32%.
16% вообще не планируют использовать финансовые инструменты для формирования пенсионного дохода.
То есть запрос на финансовую подушку есть, но единого сценария, как ее создавать, у большинства пока нет.
Почему многие собираются работать после пенсии
Для части самозанятых работа после выхода на пенсию может быть не только способом заработать.
Те, кто не планирует полностью уходить от работы, могут продолжать заниматься привычным делом, сохранять клиентов или просто оставаться активными. А для тех, кто все-таки хочет переключиться на другие занятия, важны уже совсем другие вещи.
Среди желаемых занятий после выхода на пенсию 36% назвали хобби, 31% — спорт и здоровье, столько же — время с семьей. Каждый третий хотел бы освоить новое дело, а 26% — чаще посещать культурные мероприятия.
Получается, работать хочется не обязательно потому, что больше нечем заняться. Но возможность выбирать — работать или нет — напрямую зависит от того, насколько человек подготовился к этому периоду заранее.
Что с пенсией у самозанятых
Механика пенсионных прав для плательщиков НПД отличается от ситуации с наемными сотрудниками.
Для самозанятых граждан стаж и пенсионные баллы начисляются при уплате добровольных взносов в СФР. Для страховой пенсии требуется 15 лет стажа, 30 баллов и достижение 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин. Без этих условий возможна только социальная пенсия, назначаемая позже.
Как формируется пенсия самозанятого, какие взносы можно платить добровольно и что они дают, мы подробно разбирали эту тему в отдельной статье.
Главное здесь — не откладывать вопрос до момента, когда до пенсии останется несколько лет. Чем раньше человек понимает, какой доход хочет получать в будущем и из каких источников его формировать, тем больше у него вариантов.
Подумать о завтра можно уже сегодня
Пенсия для самозанятого — это не обязательно история про «когда-нибудь потом». Добровольные страховые взносы позволяют самостоятельно формировать пенсионные права, а значит, включать этот расход в финансовое планирование так же, как накопления или инвестиции.
Для бизнеса, который регулярно работает с самозанятыми, это тоже становится частью более широкого вопроса: как организовать отношения с исполнителями так, чтобы обязательные выплаты, документы и расчеты не превращались в ручную работу.
WinWork помогает централизовать работу с самозанятыми: проверять их статус, оформлять договоры и документы, проводить выплаты и вести взаимодействие с большим количеством исполнителей, контролировать риски переквалификации. Также в сервисе есть функционал
А когда в работе с самозанятыми появляется все больше финансовых и обязательных процессов, удобно иметь их в одном месте. Подумать о завтра можно уже сегодня — в том числе о том, как сделать так, чтобы часть текущего дохода работала на будущее.
Реклама: АО «Корса», ИНН 2312097520, erid: 2W5zFHq6wCe