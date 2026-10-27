Самозанятые готовятся работать на пенсии: как обеспечить доход в будущем

Пенсия — потом, работа — всегда?

Самозанятость дает свободу выбирать проекты, график и объем работы. Но у этой свободы есть обратная сторона: плательщики НПД не получают страховые пенсионные права автоматически так же, как сотрудники по трудовому договору.

Добровольно платить взносы на пенсионное страхование можно, но этим пользуются немногие. Согласно исследованию, 85% самозанятых не направляют деньги на страховую пенсию.

Причины разные. 40% знают о возможности добровольных взносов, но не собираются ими пользоваться. Еще 32% плохо информированы о такой возможности. Только 13% планируют заняться пенсионными накоплениями позже.

В итоге получается довольно простой сценарий: пенсия воспринимается как что-то далекое, а текущий доход — как приоритет.