Камеральная проверка: как налоговики лишают компании права на вычет по НДС

Вы спокойно покупаете и продаете, сдаете вовремя налоговую декларацию, все документы у вас есть. И тут внезапно ФНС говорит — нет, вот эту сумму мы пожалуй у вас снимем. Как же так? Почему это происходит и можно ли отстоять свое право на вычет — разбираем эти вопросы в сегодняшней статье.

Если речь о небольших суммах в несколько тысяч или даже десятков тысяч рублей, компания не спорит и просто делает так, как просят налоговики (и зря). Но когда дело доходит до сумм в десятки миллионов, тут уже не до прогиба под систему. Надо защитить свои интересы. Хотя мы лично за то, чтобы всегда отстаивать права налогоплательщика, для этого есть налоговые юристы — специалисты не только по участию в налоговых проверках, но и по судебным спорам с ФНС.

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Причины, по которым налоговая снимает входящий НДС

Отсутствие сведений в декларации поставщика

Декларация проходит автоматическую проверку, система «Контроль НДС» (бывший АСК НДС 2) ищет связи между всеми данными, которые в нее поступили. Если вы указали в отчете счет-фактуру, а поставщик нет, то система сигнализирует о несовпадении. Если инспектору не лень — он вручную проверит в чем дело, возможно у вас или поставщика просто допущена ошибка, например, неверно указан номер документа, ИНН или другие данные.

Но, скорее всего, делать этого не будут, а просто пришлют требование — сдавайте уточненку, доплачивайте налог. В этом случае нужно сразу проверить свои данные (сверить сведения по спорным операциям с оригиналами документов) и, если у вас все в порядке, — связаться с поставщиком.

Хорошо, если он пойдет навстречу и исправит недочет. Если нет — придется сначала посылать в налоговую пояснения, прикладывать копии документов и оправдываться — у нас все правильно, а потом возможно доказывать свою правоту в суде.

Но может быть и еще более интересная ситуация.

Контрагенты представляются ФНС сомнительными — однодневками, техническими компаниями

Про однодневки вы уже наслышаны и фактически они уже отживают свое. Благодаря высокой степени автоматизации проверок вычислить такие компании стало довольно просто. Зато у налоговиков появился новый термин — техническая компания. Это то звено, на котором и возник разрыв и она не обязательно будет являться однодневкой, даже скорее всего не будет. Просто через нее идет транш товара. Причем совсем не обязательно такая техническая компания будет вашим прямым поставщиком. Вот тут и кроется подвох — вы то про такого контрагента, вероятно, и знать ничего не знаете.

В свежем Обзоре судебной практики за 2-й квартал 2021 года (утвержден Президиумом ВС РФ 30.06.2021) рассматривался показательны спор: налоговая отказала организации в вычете при наличии всех необходимых документах и исполнении всех, положенных по закону условий на том основании, что поставщики так называемого «второго звена» были теми самыми техническими компаниями.

Верховный Суд признал, что ФНС права (Определение от 25.01.2021 № А76-2493/2017), мало того он указал, что налогоплательщик в ответе не только за своих прямых поставщиков, но и за другие компании в цепочке.

Чем обосновали: часть денег, которые покупатель уплачивал за товар, перечислялась на счета технических компаний, а те в свою очередь переводили их дальше — на счета организаций, находящихся под контролем налогоплательщика.

Т.е. налогоплательщик в данной схеме являлся сущностной компанией — получателем необоснованной налоговой выгоды, выгодоприобретателем.

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Ваш контрагент — банкрот

Нетривиальная ситуация, но она вполне может произойти. Банкротство компании не всегда означает ее полный крах, многие организации уже находясь в процессе банкротства выходят из кризиса и вполне успешно продолжают работу — оздоравливаются через процедуру банкротства. Да и обычную деятельность не приостанавливают — продолжают продавать товары, оказывать услуги.

Если купить что-то у такой организации, налоговая может легким движением руки вычеркнуть по ней входящий НДС.

В указанном выше Обзоре рассматривался и такой случай. Налоговики ссылались на пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ, которая гласит, что имущество должника-банкрота при продаже не подлежит обложению НДС, а значит о каком вычете речь?

В этом деле Верховный суд встал на сторону налогоплательщика (Определение от 09.03.2021 № А82-4848/2018). Он признал, что налоговая поторопилась с выводами — покупка товара у организации-банкрота сама по себе не лишает права на вычет по НДС. Если банкрот продолжает обычную деятельность, платит налоги, то повода для отказа нет. Но, думается, налоговики в подобных ситуациях все равно будут отстаивать свою линию.

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И все таки чаще всего в центр внимания ФНС организации непроявляющие должную осмотрительность при выборе контрагентов.

Напомним, что в рамках проверки ФНС не только запрашивает документы, но также может вызвать на допрос директора компании и других ее сотрудников, например, главного бухгалтера. О том, чем могут закончиться такие допросы, мы уже писали.

Если налоговики обнаружат, что в ваших действиях присутствовал злой умысел (как выше в примере с сущностной компанией), то в отношении руководителя может быть возбуждено уголовное дело (статья 199 УК РФ — неуплата налога в крупных размерах, статья 159 — мошенничество).

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