Иностранные работники в 2027 году: новые правила НДФЛ, требования к доходам и уведомления МВД

С 2027 года меняются правила работы иностранных граждан в России. Работодателям, бухгалтерам и кадровикам предстоит учитывать новые условия уплаты фиксированного авансового НДФЛ, требования к подтвержденным доходам сотрудников и основания для аннулирования миграционных документов. Для высококвалифицированных специалистов повышаются зарплатные пороги.

Изменения предусмотрены федеральными законами от 26.07.2026 № 241-ФЗ и № 242-ФЗ. Большинство положений начнет действовать с 1 января 2027 года, отдельные нормы — с 1 марта 2027 года, а регулярный обмен сведениями о доходах между ФНС и МВД предусмотрен уже с 1 октября 2026 года. При этом для ряда новых оснований, связанных с доходами, закон прямо предусматривает применение сведений за периоды начиная с 2027 года.

Разберем, какие изменения затронут бизнес и что проверить до наступления новых сроков.

Подготовку к новым требованиям стоит начать с проверки действующих сотрудников. В рамках подготовки к проверке МВД специалисты «Капитал Кадры» проверяют документы иностранных работников, оформление трудовых отношений и правильность начисления зарплаты.