Иностранные работники в 2027 году: новые правила НДФЛ, требования к доходам и уведомления МВД

С 2027 года меняются правила работы иностранных граждан в России. Работодателям, бухгалтерам и кадровикам предстоит учитывать новые условия уплаты фиксированного авансового НДФЛ, требования к подтвержденным доходам сотрудников и основания для аннулирования миграционных документов. Для высококвалифицированных специалистов повышаются зарплатные пороги.
Изменения предусмотрены федеральными законами от 26.07.2026 № 241-ФЗ и № 242-ФЗ. Большинство положений начнет действовать с 1 января 2027 года, отдельные нормы — с 1 марта 2027 года, а регулярный обмен сведениями о доходах между ФНС и МВД предусмотрен уже с 1 октября 2026 года. При этом для ряда новых оснований, связанных с доходами, закон прямо предусматривает применение сведений за периоды начиная с 2027 года.
Разберем, какие изменения затронут бизнес и что проверить до наступления новых сроков.
Подготовку к новым требованиям стоит начать с проверки действующих сотрудников. В рамках подготовки к проверке МВД специалисты «Капитал Кадры» проверяют документы иностранных работников, оформление трудовых отношений и правильность начисления зарплаты.
Фиксированный авансовый НДФЛ с 2027 года: как изменится расчет
Базовый размер фиксированного авансового платежа будет зависеть от того, у кого и на каком основании работает иностранный гражданин.
Категория иностранного работника
Базовая сумма до индексации
Работает по патенту в организации, у ИП или у предусмотренных законом частнопрактикующих лиц
1 200 рублей в месяц
Работает по патенту у физического лица для личных и домашних нужд
1 700 рублей в месяц
Имеет РВП, ВНЖ либо другое предусмотренное законом основание работы без патента и трудится у физического лица для личных и домашних нужд
1 700 рублей за каждый полный или неполный месяц по правилам статьи 227.1 НК РФ
Суммы 1 200 и 1 700 рублей — основа расчета, а не окончательная стоимость платежа. Они индексируются на коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент. Для работы у физических лиц регион может установить повышенное значение коэффициента.
Поэтому при планировании расходов на 2027 год необходимо проверять значения, установленные для соответствующего года и региона.
Как иждивенцы повлияют на сумму платежа
Новая редакция статьи 227.1 НК РФ предусматривает увеличение платежа на 50% от проиндексированной суммы за каждого несовершеннолетнего ребенка и супруг на иждивении, который пребывает или проживает в России. Это правило затрагивает в том числе иностранцев, работающих по патенту в организациях и у ИП.
Для предусмотренной законом категории иностранцев, работающих у физических лиц без патента, увеличение также учитывает других членов семьи на иждивении.
Например, если платеж за самого работника после индексации условно составляет 10 000 рублей, доплата за одного ребенка составит 5 000 рублей. Общая сумма — 15 000 рублей. Это пример механики расчета, а не установленная стоимость патента на 2027 год.
Для бухгалтера сохраняет значение порядок зачета авансов: уменьшение исчисленного НДФЛ производится при соблюдении условий статьи 227.1 НК РФ, включая получение уведомления налогового органа, заявление работника и документы об оплате. Если НДФЛ с зарплаты меньше суммы авансовых платежей, зачет возможен в пределах исчисленного налога; превышение по итогам налогового периода возврату или зачету не подлежит.
Требования к доходам иностранных граждан с 1 января 2027 года
Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в России, должны будут обеспечивать себя и находящихся в стране членов семьи на их иждивении на уровне не ниже установленного норматива.
Для расчета используется региональный прожиточный минимум на душу населения, умноженный на специальный региональный коэффициент. Если такой коэффициент не установлен либо его значение меньше единицы, применяется единица. При одновременной работе в нескольких регионах закон предусматривает учет наибольшей величины прожиточного минимума по установленным правилам.
Почему недостаточно проверить только размер оклада
На миграционные последствия будет влиять подтвержденный доход за установленный законом период. Поэтому внимания требуют месяцы с неполной занятостью, длительными перерывами в работе и снижением начислений.
При этом требование к содержанию семьи не означает автоматическую обязанность работодателя установить каждому сотруднику оклад, рассчитанный по количеству его иждивенцев. Оплата труда и подтверждение достаточного дохода для миграционных целей — разные вопросы, которые необходимо оценивать вместе.
Практический риск для компании заключается в том, что сотрудник с действующим договором может столкнуться с проблемами при сохранении миграционного статуса.
Когда могут отказать в патенте или аннулировать его
С 2027 года появляются дополнительные основания для отказа в выдаче и переоформлении патента, а также для аннулирования ранее выданного документа:
отсутствуют предусмотренные законом сведения о доходах;
подтвержденный доход ниже установленного норматива.
В специальной норме о патенте учитываются сам иностранный гражданин и каждый находящийся в России несовершеннолетний ребенок и супруг на его иждивении.
Предусмотрены исключения: названные основания не применяются при первом оформлении патента и при работе исключительно у физических лиц для личных и домашних нужд. Если ребенок находится на иждивении обоих супругов и сведения о доходах представлены в отношении каждого из них, закон предусматривает учет совокупного дохода супругов. Для разрешений на работу также вводятся дополнительные основания, связанные со сведениями о доходах, но условия их применения отличаются.
Оплаченный патент и подписанный договор больше нельзя рассматривать как исчерпывающую проверку. Работодателю необходимо следить за сохранением права сотрудника на работу и достоверностью сведений, которые попадают в отчетность.
РВП и ВНЖ: как изменятся требования к подтверждению доходов
Изменения затронут и иностранных граждан с разрешением на временное проживание или видом на жительство.
Отсутствие предусмотренной законом деятельности и недостаточный доход могут повлиять на сохранение РВП или ВНЖ с учетом установленных исключений. Неуплата фиксированного авансового НДФЛ учитывается, если иностранный гражданин работает у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
При этом закон предусматривает исключения, в частности для отдельных категорий иностранных граждан, обучающихся очно, пенсионеров и нетрудоспособных лиц.
Отдельно урегулирована смена работы: если иностранный гражданин после прекращения трудовых отношений трудоустроился к новому работодателю в течение трех месяцев в рамках отчетного периода, РВП или ВНЖ не аннулируется по указанному основанию при условии, что доход за период работы соответствует установленным требованиям.
С 1 марта 2027 года недостаточный доход может повлечь прекращение договора
Отдельный механизм установлен для иностранцев, которые работают без разрешения на работу или патента на предусмотренных законом основаниях.
При подтверждении по итогам проверки обстоятельств, указанных в новом пункте 9.1 статьи 5 Закона № 115-ФЗ, трудовой или гражданско-правовой договор считается прекращенным, а срок временного пребывания иностранца и членов его семьи сокращается.
Если проверка МВД подтвердит отсутствие предусмотренных законом сведений о доходах иностранца либо его среднемесячный доход окажется ниже регионального прожиточного минимума с учетом повышающего коэффициента в расчете на него и каждого члена семьи на иждивении в России, трудовой или гражданско-правовой договор считается прекращенным, а срок временного пребывания иностранца и членов его семьи сокращается.
Для иностранцев, работающих без патента или разрешения на работу исключительно у физических лиц для личных и домашних нужд, аналогичные последствия предусмотрены при неуплате обязательного фиксированного авансового НДФЛ с учетом иждивенцев. Это основание не применяется к плательщикам налога на профессиональный доход.»
Для разных ситуаций закон предусматривает проверку сведений о доходах либо факта уплаты фиксированного авансового НДФЛ. Есть специальные правила и исключения, включая положения о самозанятых. Указанный пункт не распространяется на граждан Беларуси и членов их семей.
Этот механизм начинает действовать с 1 марта 2027 года. Он связан с результатами установленной проверки: работодателю не следует самостоятельно считать договор прекращенным только на основании собственного расчета недостаточного дохода.
ФНС и МВД: почему отчетность становится частью миграционного контроля
С 1 октября 2026 года предусмотрена регулярная передача налоговыми органами сведений о доходах иностранных граждан:
по данным расчетов по страховым взносам — за три, шесть, девять и двенадцать месяцев календарного года;
по доходам плательщиков НПД, отраженным в приложении «Мой налог», — за календарный год.
Срок передачи — не позднее 45 календарных дней после окончания соответствующего периода. МВД проводит проверку наличия и уровня дохода в предусмотренных законом случаях.
Для бизнеса это усиливает значение согласованной работы бухгалтерии и отдела кадров. Ошибки в персональных данных и сведениях о начислениях потребуют своевременной проверки и исправления.
Зарплата ВКС с 1 марта 2027 года
Для большинства высококвалифицированных специалистов минимальный размер заработной платы или вознаграждения составит 717 000 рублей за календарный месяц.
Для предусмотренных законом специальных категорий устанавливается порог 358 500 рублей за календарный месяц. Принадлежность к такой категории необходимо проверять по условиям статьи 13.2 Закона № 115-ФЗ. Предусмотрена ежегодная индексация установленных сумм.
Работодателям ВКС стоит заранее пересмотреть бюджет, условия договоров и основания привлечения специалистов. При сравнении действующих и новых требований важно учитывать период расчета: новый общий порог установлен за месяц, тогда как действующий общий порог составляет 750 000 рублей за квартал.
Уведомления МВД с 2027 года: что отменяется и что сохраняется
Изменения нельзя трактовать как полную отмену уведомлений о трудоустройстве иностранцев.
Ситуация
Правило с 1 января 2027 года
Иностранец по патенту работает в организации или у ИП
Отменяется его собственная обязанность подавать предусмотренное пунктом 7 статьи 13.3 уведомление об осуществлении трудовой деятельности
Организация или ИП заключает либо прекращает договор с иностранцем
Обязанность работодателя уведомить МВД сохраняется; общий срок — три рабочих дня
Гражданин РФ привлекает иностранца по патенту для личных и домашних нужд
Предусмотрено освобождение от уведомлений о заключении и прекращении договора
Все иностранцы работающие на физическое лицо для личных и домашних нужд
Сам работник должен подать уведомление в течение десяти дней со дня начала деятельности
Эти обязанности относятся к разным участникам отношений и разным видам уведомлений. Изменение обязанности работника не отменяет обязанность организации или ИП.
Что работодателю проверить до 2027 года
Подготовку к новым правилам целесообразно начать с действующих иностранных сотрудников.
Сверить основания работы и проживания. Проверить патенты, разрешения на работу, РВП, ВНЖ и сроки их действия.
Оценить начисления и отчетность. Выявить расхождения в персональных данных, периоды без дохода и существенное снижение выплат.
Разделить расчеты. Отдельно проверять авансовый НДФЛ и норматив дохода для миграционных целей.
Обновить порядок уведомлений. Закрепить обязанности работодателя и объяснить сотрудникам их собственные обязанности.
Пересмотреть условия привлечения ВКС. Рассчитать расходы с учетом новых месячных порогов.
Определить порядок действий при аннулировании документов сотрудника. Назначить ответственного, который проверяет уведомления МВД об аннулировании патента, разрешения на работу, РВП или ВНЖ либо сокращении срока пребывания и своевременно передает информацию кадровой службе для решения вопроса о дальнейшем допуске сотрудника к работе.
Для работодателя подготовка к 2027 году — это проверка всей цепочки: от основания трудоустройства и начисления дохода до отчетности и сохранения миграционного статуса сотрудника.
Компания «Капитал Кадры» оказывает услуги миграционного сопровождения персонала. Обсудить проверку документов иностранных работников и подготовку кадровых процессов к новым требованиям можно на сайте компании.
Материал подготовлен по состоянию на 22 октября 2026 года.