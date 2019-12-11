Что можно выплатить сотрудникам, не платя НДФЛ и взносы

Одним из способов легального вывода денег из бизнеса являются зарплатные выплаты. При этом если обычная зарплата облагается НДФЛ и взносами, то, например, выходные пособия, так называемые золотые парашюты, в плане налогообложения более выгодны.

Однако есть свои нюансы, которые касаются размера необлагаемой суммы. Рассмотрим их.

НДФЛ

Все необлагаемые НДФЛ доходы приведены в статье 217 НК. Обратимся к пункту 3 данной статьи, который гласит:

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) все виды установленных действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных с увольнением работников, за исключением:

компенсации за неиспользованный отпуск;

суммы выплат в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Таким образом, от НДФЛ освобождается только та часть выходного пособия, которая не превышает трехкратного среднего заработка.

Речь идет о компенсационной выплате, связанной с увольнением работников, предусмотренной коллективным или трудовым договорами.

Указанные положения пункта 3 статьи 217 НК применяются независимо от основания, по которому производится увольнение, в отношении доходов любых сотрудников организации независимо от занимаемой должности.

Не забывайте, что суммы вышеуказанных выплат при увольнении, превышающие трехкратный размер (шестикратный размер) среднего месячного заработка, подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.

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Страховые взносы

Необлагаемые страховыми взносами выплаты перечислены в статье 422 НК.

В частности, подпункт 2 пункта 1 этой статьи гласит:

Не подлежат обложению страховыми взносами все виды установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск, суммы выплат в виде выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка.

Суммы упомянутых выплат при увольнении, превышающие трехкратный размер (шестикратный размер для районов Крайнего Севера) среднего месячного заработка, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

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Разъяснения Минфина

Сделали подборку писем Минфина на эту тему со времени передачи администрирования взносов в ФНС и внесением их в главу 34 НК.