Основные средства: что важного сказал Минфин

Сделали обзор писем Минфина, которые касаются вопросов амортизации основных средств.

ОС б/у

В письме Минфина № 03-03-06/1/82145 от 25.10.2019 разъясняется, как определить срок полезного использования приобретенных объектов ОС, бывших в употреблении.

Сообщается, что в целях применения линейного метода начисления амортизации по таким объектам налогоплательщик вправе определять норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

При этом срок полезного использования данных ОС может быть определен как установленный предыдущим собственником срок их полезного использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Если предыдущим собственником был неверно определен срок полезного использования, то предыдущий собственник должен уточнить данные налогового учета, руководствуясь статьей 54 НК, устранив искажения в порядке учета передаваемых объектов.

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ОС, но не ОС

О том, как начислять амортизацию по имуществу, временно не используемого в основной деятельности, Минфин поведал в письме № 03-03-06/1/71849 от 18.09.2019.

Чиновники пояснили, что если имущество не используется в основной деятельности и предназначено для реализации, то есть в терминах НК является товаром, такое имущество для целей налогообложения прибыли не признается амортизируемым.

Дешевые ОС

В письме Минфина № 03-03-05/70487 от 13.09.2019 рассматривается вопрос по ОС стоимостью от 40 до 100 тыс рублей. Можно ли их амортизировать?

В соответствии с пунктом 1 статьи 256 НК амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

Стоимость неамортизируемого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.

Объекты основных средств первоначальной стоимостью от 40 000 до 100 000 рублей не являются амортизируемым имуществом для целей налогообложения прибыли организаций, следовательно, в налоговом учете по таким объектам амортизация не начисляется.

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СПИ ОС

Как определять срок полезного использования ОС, Минфин рассказал в письме № 03-03-06/1/63956 от 21.08.2019.

Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно с учетом классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей.

Минфин подчеркивает, что данная норма по определению срока полезного использования применяется только к тем ОС, которые не указаны в Классификации.