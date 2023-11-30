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Налоги, взносы, пошлины

Что изменилось в уплате налогов с 2024 года

В 2024 году налогоплательщиков ожидают очередные изменения. Перечислим, к чему готовиться предпринимателям и бухгалтерам в наступающем году.
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Что изменилось в уплате налогов с 2024 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Единый налоговый платеж

В 2024 году отменят платежки со статусом 2, которые заменяют собой уведомления об исчисленных суммах.

Все налоги следует проводить платежными поручениями только со статусом 01. Напомним КБК — 18201061201010000510.

Налоги, не входящие в ЕНП, нужно будет платить по-прежнему — отдельными платежными поручениями (полный список — в п. 1 ст. 58 НК).

Сохраняются налоги, которые можно заплатить отдельно или включить в ЕНП. Это сборы за пользование объектами животного мира, за пользование объектами водных биоресурсов, а также НПД.

Налог на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль заплатят организации с прибылью свыше 1 млрд рублей в год. Для остальных налог будет нулевым. Исключения перечислены в п. 4 ст. 2 закона 414-ФЗ.

Ставка налога — 10% от суммы сверхприбыли. Размер сверхприбыли определяется по сложной формуле: 

СПр = (Пр 2021 + Пр 2022) / 2 — (Пр 2018 + Пр 2019) / 2 

Из расчета исключен 2020 год.

Это разовый, однократный платеж. КБК для уплаты —  182 1 01 03000 01 1000 110.

НДФЛ

Сразу несколько изменений вступят в силу с начала 2024 года:

1. При работе с удаленными сотрудниками по официальному трудовому договору в российских компаниях или в подразделениях иностранных организаций начнут применять ставку НДФЛ 13%. А с доходов, превышающих 5 млн рублей в течение календарного года, — 15%. Резидентство не имеет при этом значения.

2. Вводятся ограничения на компенсацию удаленным сотрудникам за применение собственной техники и ПО. С 2024 года максимальная сумма, освобожденная от уплаты НДФЛ, — 35 рублей в день. Размер компенсации устанавливают в локальном акте компании.

3. Размер суточных. Вводится новая норма размера суточных, которая не облагается НДФЛ — 700 рублей (для территории РФ) и 2500 рублей (для пребывающих за границей). Суточные выплачивают работникам с разъездным характером работы или вахтовикам.

4. Вычеты по НДФЛ. С 1 января 2024 года работник может получить соцвычет по НДФЛ за очное обучение супруга или супруги.

5. Также вырастет максимальный размер соцвычетов:

  • на покупку медпрепаратов и лечение — до 150 тысяч рублей (120 тысяч рублей в 2023 году);

  • на образование ребенка — до 110 тысяч рублей (с 50 тысяч рублей в 2023 году).

6. В конце ноября в Налоговый кодекс внесены поправки по срокам перечисления НДФЛ. Теперь перечислять налог и подавать уведомления нужно дважды в месяц. Подробности — здесь.

7. Начинает действовать упрощенный порядок оформления налоговых вычетов, но воспользоваться им за доходы, полученные в 2024 году, можно только с 2025 года.

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Налог на добавленную стоимость

Важные отраслевые изменения по НДС:

  1. Освобождение от НДС услуг застройщика при возведении зданий для временного размещения без регистрации по договорам ДДУ. С 1 января 2024 года такие компании будут принимать входной НДС и начнут выставлять счета-фактуры.

  2. Экспортерам станет проще подтверждать право на нулевой НДС. В налоговую нужно будет подавать электронные реестры на продукцию, дублирующие позиции в договоре поставки.

  3. Изменятся списки медицинских товаров, которые получат льготы по НДС. Например, из перечня товаров, которые облагаются НДС 10%, исключат парфюмерию и косметику.

  4. Расширят перечень детских товаров с правом применения ставки НДС 10%.

  5. Предприятия общепита освободят от НДС с соблюдением условий о среднемесячном заработке их сотрудников.

  6. Продлена практика заявительного возмещения НДС в ускоренном порядке — до конца 2025 года. В течение пяти рабочих дней со дня подачи декларации по НДС можно подать заявление в ФНС в электронном виде.

  7. Изменился и заявительный порядок возмещения НДС. С 1 апреля 2024 года гарант будет обязан направить банковскую гарантию в налоговую в день подписания. И кроме того, можно будет применить электронную банковскую гарантию, чтобы возместить НДС и акцизы.

Акцизы

С начала 2024 года в РФ вырастут акцизы на подакцизные товары. Например, этиловый спирт — до 643 рубля за литр (с 613 рублей в 2023 году), а табак — до 4318 рублей за 1 кг (с 4116 рублей в 2023 году). Полный список — в пп. «а» п. 14 ст. 2 389-ФЗ.

УСН

Сумма взносов для ИП на упрощенке вырос в очередной раз. В 2024 году — до 49 500 рублей. Его следует заплатить до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что в текущем году фиксированный размер взносов — 45 832 рубля.  

Электронная подпись

Подписывать налоговые документы с 1 сентября следующего года разрешается только при помощи связки «электронная подпись физлица–сотрудника — машиночитаемая доверенность».

Налог на имущество

  1. С 2024 года по новым правилам декларацию следует подать до 25 февраля (в 2023 году за 2022 год — до 27 марта). Из-за выпадающего выходного срок перенесен на 26 февраля.

  2. Отчитаться в инспекцию о порядке подачи декларации нужно до 1 февраля. Налоговики обязаны рассмотреть документ в течение 10 дней (в 2023 году — в 30-дневный срок).

  3. Перечень объектов, где налоговая база определяется кадастровой стоимостью, в 2024 году пополнится многоквартирными и наемными домами.

  4. Если же случится гибель объекта, налог не начислят уже с 1 числа месяца его уничтожения, даже если налогоплательщик об этом не отчитается. Налоговая будет ориентироваться на информацию из других органов. 

Транспортный налог

  1. По решению Минпромторга перечень дорогостоящих машин, к которым начнут применять повышающий коэффициент, пополнится новыми марками.

  2. В случае гибели движимого имущества (транспорта) начнут действовать правила, описанные выше для имущественного.

Земельный налог

  1. Налог посчитают по кадастровой стоимости на 1 января 2022 года.

  2. Изменилась форма уведомления для расчета земельного налога по отдельным типам участков.

Новые формы отчетности

Будьте внимательны при заполнении деклараций и других отчетностей. Меняются такие формы:

Новые штрафы

С 1 января 2024 года вводятся новые санкции:

  • за непредставление расчета по налогу на прибыль — 5% от не перечисленной вовремя суммы налогов или сборов за каждый полный и неполный месяц с момента крайнего срока подачи (но — не менее 1000 рублей и не более 30% от указанной суммы);

  • за недостоверные сведения при упрощенном оформлении соцвычетов — 20% от суммы вычета, полученного неправомерно.

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