Что грозит работодателю, если не проводить индексацию зарплат

Ежегодная индексация доходов сотрудников — обязанность каждого работодателя. Рассказываем, какие штрафы грозят работодателю за отсутствие индексации, как рассчитывать, проводить и оформлять. В статье — образцы заполнения необходимых документов.

Образец приказа об изменении штатного расписания в связи с индексацией.docx

Образец приказа об изменении штатного расписания в связи с индексацией.docx

Обязан ли каждый работодатель индексировать заработную плату

Согласно ст. 130 и 134 ТК, работодатели должны поддерживать доходы сотрудников в соответствии с ростом инфляции.

Самый распространенный способ такой поддержки — ежегодная индексация заработной платы. Однако есть и другие способы, например, увеличение окладов или выплата премий. При этом в локальном нормативном акте работодателя должно быть закреплено, что они приравнены к индексации: если это не так, замены не произойдет.

Рост премий, привязанных к результатам выполнения работы, не может приравниваться к индексации, потому что такие выплаты не гарантированы и нерегулярны.

Индексировать заработную плату необходимо всем сотрудникам, которые работают по трудовым договорам, в том числе тем, кто еще находится на испытательном сроке. Делать исключения для определенных категорий работников — дискриминация, за которую сотрудник может отправить жалобу в трудовую инспекцию или суд.

Индексируют, в том числе, и зарплату гендиректора, и уровень надбавки должен быть точно такой же, как у других сотрудников. Рассчитывать индексацию для директора больше или меньше, чем для других сотрудников — незаконно.

Необязательно проводить индексацию только для исполнителей, сотрудничающих по договорам ГПХ.

Когда нужно проводить индексацию

Даты индексации работодатель определяет самостоятельно. Они могут быть привязаны к определенному числу (например, 1 января, 1 февраля, 1 апреля) или событию (например, после проведения годового отчета). Порядок индексации необходимо прописать в локальном нормативном акте или коллективном договоре.

При этом можно прописать условия, при которых в текущем году индексация не состоится: например, в случае, если компания находится в убытке.

Какие выплаты нужно индексировать

Работодатель в коммерческой сфере самостоятельно определяет, какие именно выплаты сотрудника будут увеличены: все, только оклад или часть оклада. Допускается проиндексировать, например, только часть оклада, равную МРОТ. Важно, чтобы при этом процент увеличения вознаграждения был не меньше уровня инфляции.

Рассчитывая индексацию, можно ориентироваться:

на уровень инфляции (по прогнозам Банка России, ожидаемый уровень инфляции в 2024 году составит 4,5%);

индекс потребительских цен (за 2023 год индекс составил 107,42%);

величину прожиточного минимума;

коэффициент, установленный компанией (не ниже уровня инфляции).

Зарплаты бюджетников с 1 января 2024 года нужно проиндексировать на 9,8%.

Пошаговая инструкция по индексации в статье: Как провести индексацию заработной платы в 2024 году.

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Как оформлять документы об индексации

Все нюансы проведения индексации необходимо прописать в локальном нормативном акте, например, положении об индексации. Укажите в нем:

индексируемые виды выплат;

формулы расчета и коэффициенты;

периодичность и сроки;

зависимость индексации от результатов деятельности или ситуации на рынке;

ответственных за индексацию в компании.

Кроме того, в документе стоит прописать:

порядок округления окладов после индексации — до целых рублей в большую сторону, в пользу работника;

условие индексации в зависимости от финансового положения компании или результатов ее деятельности.

Решение о проведении индексации оформите приказом руководителя. После индексации оформите приказ об изменении штатного расписания и допсоглашения к каждому трудовому договору.

Скачать пример положения об индексации заработной платы.

Скачать пример коллективного договора.

Скачать образец приказа об индексации.

Скачать образец приказа об изменении штатного расписания в связи с индексацией.

Скачать образец допсоглашения к трудовому договору.

Что грозит работодателю, который не проводит индексацию

Работодателю, который не проводит индексацию, грозят штрафы по ч. 1 ст. 5.27 КоАП:

ИП и директору — на 1 000–5 000 рублей;

компании — на 30 000–50 000 рублей.

За повторное нарушение по ч. 2 ст. 5.27 КоАП:

ИП — на 10 000 –20 000 рублей;

директору — на 10 000–20 000 рублей или дисквалификация на 1–3 года;

компании — на 50 000–70 000 рублей.

НКО, малые компании и микропредприятия несут ту же ответственность, что и ИП (ст. 4.1.2 КоАП).

За отсутствие локальных нормативных актов по индексации предусмотрена та же ответственность, что и за отсутствие индексации.

Согласно некоторым судебным решениям, коммерческие компании не обязаны проводить индексацию, если документально не прописали ее порядок. Однако это рискованный подход, который придется отстаивать в суде.

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