Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Зарплата

Что грозит работодателю, если не проводить индексацию зарплат

Ежегодная индексация доходов сотрудников — обязанность каждого работодателя. Рассказываем, какие штрафы грозят работодателю за отсутствие индексации, как рассчитывать, проводить и оформлять. В статье — образцы заполнения необходимых документов.
166 54
Что грозит работодателю, если не проводить индексацию зарплат
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Обязан ли каждый работодатель индексировать заработную плату

Согласно ст. 130 и 134 ТК, работодатели должны поддерживать доходы сотрудников в соответствии с ростом инфляции. 

Самый распространенный способ такой поддержки — ежегодная индексация заработной платы. Однако есть и другие способы, например, увеличение окладов или выплата премий. При этом в локальном нормативном акте работодателя должно быть закреплено, что они приравнены к индексации: если это не так, замены не произойдет.

Рост премий, привязанных к результатам выполнения работы, не может приравниваться к индексации, потому что такие выплаты не гарантированы и нерегулярны.

Индексировать заработную плату необходимо всем сотрудникам, которые работают по трудовым договорам, в том числе тем, кто еще находится на испытательном сроке. Делать исключения для определенных категорий работников — дискриминация, за которую сотрудник может отправить жалобу в трудовую инспекцию или суд. 

Индексируют, в том числе, и зарплату гендиректора, и уровень надбавки должен быть точно такой же, как у других сотрудников. Рассчитывать индексацию для директора больше или меньше, чем для других сотрудников — незаконно. 

Необязательно проводить индексацию только для исполнителей, сотрудничающих по договорам ГПХ. 

Когда нужно проводить индексацию

Даты индексации работодатель определяет самостоятельно. Они могут быть привязаны к определенному числу (например, 1 января, 1 февраля, 1 апреля) или событию (например, после проведения годового отчета). Порядок индексации необходимо прописать в локальном нормативном акте или коллективном договоре.

При этом можно прописать условия, при которых в текущем году индексация не состоится: например, в случае, если компания находится в убытке. 

Какие выплаты нужно индексировать

Работодатель в коммерческой сфере самостоятельно определяет, какие именно выплаты сотрудника будут увеличены: все, только оклад или часть оклада. Допускается проиндексировать, например, только часть оклада, равную МРОТ. Важно, чтобы при этом процент увеличения вознаграждения был не меньше уровня инфляции.

Рассчитывая индексацию, можно ориентироваться:

  • на уровень инфляции (по прогнозам Банка России, ожидаемый уровень инфляции в 2024 году составит 4,5%);

  • индекс потребительских цен (за 2023 год индекс составил 107,42%);

  • величину прожиточного минимума;

  • коэффициент, установленный компанией (не ниже уровня инфляции).

Зарплаты бюджетников с 1 января 2024 года нужно проиндексировать на 9,8%. 

Пошаговая инструкция по индексации в статье: Как провести индексацию заработной платы в 2024 году.

Хотите защитить свой бизнес от претензий сотрудников и штрафов трудинспекции?

Бесплатно проверим ваш бухгалтерский, кадровый и налоговый учет, приведем в порядок документацию и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса

Оставьте контакты, мы вам перезвоним

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Как оформлять документы об индексации

Все нюансы проведения индексации необходимо прописать в локальном нормативном акте, например, положении об индексации. Укажите в нем:

  • индексируемые виды выплат; 

  • формулы расчета и коэффициенты;

  • периодичность и сроки; 

  • зависимость индексации от результатов деятельности или ситуации на рынке;

  • ответственных за индексацию в компании.

Кроме того, в документе стоит прописать:

  • порядок округления окладов после индексации — до целых рублей в большую сторону, в пользу работника;

  • условие индексации в зависимости от финансового положения компании или результатов ее деятельности. 

Решение о проведении индексации оформите приказом руководителя. После индексации оформите приказ об изменении штатного расписания и допсоглашения к каждому трудовому договору. 

Скачать пример положения об индексации заработной платы.

Скачать пример коллективного договора.

Скачать образец приказа об индексации.

Скачать образец приказа об изменении штатного расписания в связи с индексацией.

Скачать образец допсоглашения к трудовому договору.

Что грозит работодателю, который не проводит индексацию

Работодателю, который не проводит индексацию, грозят штрафы по ч. 1 ст. 5.27 КоАП

  • ИП и директору — на 1 000–5 000 рублей;

  • компании — на 30 000–50 000 рублей.

За повторное нарушение по ч. 2 ст. 5.27 КоАП:

  • ИП — на 10 000 –20 000 рублей;

  • директору — на 10 000–20 000 рублей или дисквалификация на 1–3 года;

  • компании — на 50 000–70 000 рублей.

НКО, малые компании и микропредприятия несут ту же ответственность, что и ИП (ст. 4.1.2 КоАП).

За отсутствие локальных нормативных актов по индексации предусмотрена та же ответственность, что и за отсутствие индексации. 

Согласно некоторым судебным решениям, коммерческие компании не обязаны проводить индексацию, если документально не прописали ее порядок. Однако это рискованный подход, который придется отстаивать в суде. 

Кадровая служба в помощь вашему бухгалтеру от 490 р/мес за каждого сотрудника

Кадровый учет, подготовка документов, расчет зарплаты, отчетность

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KSxbW

Начать дискуссию

Бесплатно с НДФЛ

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог: таблица + примеры

Продать жилье и не платить НДФЛ можно, если срок владения превышает минимальный, или если срок маленький, но вычеты перекрывают доход. Когда-то надо сдавать декларацию 3-НДФЛ, когда-то – не надо.

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог: таблица + примеры
9

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
6-НДФЛ

Сдавайте 6-НДФЛ правильно! Что нужно учесть при заполнении формы

Не запутайтесь в том, какие суммы указывать в первом и во втором разделе формы 6-НДФЛ за 2023 год.

14
Логотип СберРешения
СберРешения
Трудовое право

Релокация сотрудника. Что нужно знать работодателю

Расскажем, что такое релокация работника, какие есть особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов для релокантов, и как релокантам соблюсти требования валютного контроля. Что должен знать работодатель, если сотрудник валютный резидент России.

Релокация сотрудника. Что нужно знать работодателю
30

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

💰Как продать готовый бизнес без рекламного бюджета в короткий срок. Советы от эксперта

💬Как правило для того, что бы продать 1 микро-бизнес стоимостью до 10.000.000₽ — закладывается рекламный бюджет: 30.000₽-50.000₽.

7
Русские офшоры (САР)

В специальных административных районах зарегистрировались около 200 иностранных компаний

В специальные административные районы за 2023 год переехало порядка 200 иностранных организаций с российским участием.

21
Обзоры для бухгалтера

Какие законы и изменения вступают в силу с 1 марта 2024 года

Обзор изменений, которые важны не только бухгалтеру. Запрет рекламы VPN-сервисов, новые требования к ипотеке, повышение пенсий, новое в лицензировании, маркировке, электронных документах.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
31

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ЭДО

С 1 марта будет новый формат электронных доверенностей

Электронные доверенности, оформленные по старому формату, будут принимать до 28 февраля 2025 года. Новые документы можно сделать бесплатно в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

45
Логотип LANIT Document Management
LANIT Document Management
ЭДО

Обзор систем электронного документооборота (СЭД)

Основной инструмент для организации электронного документооборота — программные решения под названием СЭД (системы электронного документооборота). Современный рынок СЭД предлагает широкий выбор решений разных вендоров. Рассмотрим пять популярных СЭД, функциональные возможности которых наиболее полно покрывают потребности российского бизнеса.

Обзор систем электронного документооборота (СЭД)
22
Воинский учет

Воинский учет: что нужно проверить компаниям и как не получить штрафы

Компаниям нужно не реже одного раза в год проводить сверку с военкоматами. Будут проверять личные данные военнообязанных сотрудников и то, как организация ведет воинский учет.

87
Бесплатно с Декларация по УСН

Как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП. Мини-курс

В мини-курсе рассмотрим, как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП и разберем, какие выплаты отразить в декларации, чтобы уменьшить налог за 2023 год.

Как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП. Мини-курс
18
Налоговые требования

КУБ дня. Про странное требование от ФНС

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про странное требование от ФНС
1
64
Валюта

Центробанк сохранит ограничения на снятие наличной валюты

Валютные ограничения будут действовать до 9 марта 2024 года, ЦБ может их продлить, поскольку видит тенденцию к девалютизации.

56

Разборы законов

1 184
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Алжанбек
Алжанбек
Маркетинг

Если ты не копирайтер, но нужно что-то написать: ну очень простые правила про предложения

Продолжаем серию статей о том, как писать понятные тексты человеку, который никогда этому специально не учился.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
54
Пользователи интернета

В Яндекс ID можно авторизоваться по лицу или отпечатку пальца

Пользователям больше не придется запоминать пароли от сервисов «Яндекс». В личном кабинете Яндекс ID появилась авторизация по лицу или отпечатку пальца.

29
Трудовое право

👷🍜 Если вы работаете, пока ваш коллега обедает, вам за это не доплатят

Работнику, который выполняет обязанности временно отсутствующего коллеги, должны платить за совмещение. Но обед – это не временное отсутствие и за него доплачивать не будут.

2
82
Налоговый учет

Резерв по сомнительным долгам: частые ошибки бухгалтеров. Проверьте, нет ли их у вас

Самая распространенная ошибка бухгалтера — начислять резерв по сомнительным долгам одинаково в налоговом и в бухгалтерском учете. Узнайте, почему так делать нельзя

119
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина

Почему в 2024 году аналитик 1С более оплачиваемая профессия, чем главбух?

Сегодня компании стараются максимально автоматизировать свои рабочие процессы. Большинство организаций в нашей стране «сидит» на «1С». Именно поэтому спрос на аналитиков 1С постоянно растет. Уровень заплат таких специалистов более 200 тыс руб. И это в среднем по РФ. Круто да? А теперь объясним почему такое ценообразование и как войти в новую профессию.

Почему в 2024 году аналитик 1С более оплачиваемая профессия, чем главбух?
31
293
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Зарплата

Что грозит работодателю, если не проводить индексацию зарплат

Ежегодная индексация доходов сотрудников — обязанность каждого работодателя. Рассказываем, какие штрафы грозят работодателю за отсутствие индексации, как рассчитывать, проводить и оформлять. В статье — образцы заполнения необходимых документов.

Что грозит работодателю, если не проводить индексацию зарплат
166

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Расходы по налогу на прибыль

Изучение конъюнктуры рынка идет в состав прочих расходов

Расходы на рекламу – это прочие расходы по подп. 28 п. 1 ст. 264 НК. Но изучение конъюнктуры рынка к таким расходам не относится.

37
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Отчетность

Вновь созданный бизнес: какую отчетность сдавать в 2024 году

Когда вы открыли новый бизнес, возникает обязанность подавать отчеты в налоговую, СФР, статистику. На состав отчетности влияют форма бизнеса — ООО или ИП, наличие наемных работников, а также выбранная система налогообложения. Разберем подробнее, что и когда сдавать в 2024 году.

Вновь созданный бизнес: какую отчетность сдавать в 2024 году
34