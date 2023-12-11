Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Зарплата

Как провести индексацию заработной платы в 2024 году

Цены на продукты повышаются все время. Чтобы реальные доходы людей не падали, работодатели обязаны регулярно повышать зарплату сотрудникам — то есть, индексировать. Расскажем, какие компании обязаны это делать и зависит ли индексация от прибыльности бизнеса. 
77
Как провести индексацию заработной платы в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто должен индексировать зарплату

Из-за инфляции деньги обесцениваются: по прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 7,5% в 2023 году. Если зарплата сотрудника не повышалась, то в конце 2023 года на нее можно купить меньше товаров, чем в начале года. Поэтому государство гарантирует гражданам индексацию заработной платы и требует проводить ее как для бюджетников, так и для работников коммерческих компаний.

Индексация не зависит от формы собственности, налогового режима, вида деятельности, организационно-правовой формы, оборотов, размеров штата и так далее. Попросту говоря, проводить ее должны все, минимум, раз в год. В очередной раз провести индексацию зарплат работодатели должны 1 января 2024 года.

Но есть другое мнение, которое к тому же подкреплено определением Московского горсуда от 06.07.2017 по делу № 33-22702/2017. Согласно ему, индексировать зарплаты должны те компании, у которых есть госфинансирование, а если организация работает полностью без господдержки, то она не должна выполнять государственные гарантии. И значит коммерческая фирма может отказаться провести индексацию заработной платы — конечно, если готова защищать это решение в суде.

Какой закон требует индексации зарплат

Индексацию гарантирует ст. 134 ТК. Закон требует проводить индексацию заработной платы бюджетникам в порядке, который прописан в Трудовом кодексе, а сотрудникам коммерческого сектора — согласно локальным нормативным актам и коллективным договорам, которые должен создать работодатель.

Конституционный суд тоже много раз подтверждал своими решениями, что индексация зарплаты — это обязанность работодателя, она не зависит от его желания и должна касаться всех сотрудников на трудовом договоре.

Зарплата индексируется для всех сотрудников, которые работают в компании по трудовому договору:

  • присутствуют на рабочем месте; 

  • работают удаленно;

  • работают по совместительству;

  • отсутствуют на рабочем месте — скажем, находятся в декрете, на длительном больничном, в отпуске.

Зарплата директора тоже индексируется, даже если он — единственный учредитель, с которым заключен трудовой договор.

Чем отличается индексация зарплаты от повышения оклада

Индексировать зарплату директор должен всем сотрудникам, которые работают по трудовым договорам, независимо от своего желания. Правила индексации прописывают в локальных нормативных актах компании.

А повышать оклады руководитель может отдельным сотрудникам по выбору: например, за перевыполнение плана, полезные нововведения. И такое повышение не обязательно, оно зависит от финансовых возможностей предприятия.

При этом Верховный суд соглашается с тем, что повышение окладов может выполнять требование ТК об индексации: если руководство регулярно увеличивает оклады сотрудников, то дополнительно индексировать заработную плату не придется. Для этого в локальных актах предприятия нужно закрепить, что повышение окладов и выплата дополнительных премий заменяют индексацию. А еще — проследить за тем, чтобы увеличенная зарплата компенсировала рост цен и покрывала коэффициент индексации, который прописан в локальном акте.

Какую часть заработной платы индексировать

Работодатель сам может решить, каким образом проводить индексацию: увеличивать равномерно все виды выплат или только некоторые части — скажем, оклад, надбавку (письмо Минтруда от 24.12.2018 № 14-1/ООГ-10305).

Чаще всего в твердой сумме прописан оклад, а другие выплаты рассчитываются в процентах от оклада. Тогда разумно индексировать только оклад, ведь премии и надбавки увеличатся пропорционально.

Но если все виды выплат прописаны в твердых суммах, лучше индексировать их вместе, чтобы избежать снижения реального уровня заработной платы.

Как установить коэффициент индексации

С 1 января 2024 года на 9,8% проиндексируют зарплаты бюджетников. 

При этом закон не дает обязательного алгоритма индексации для коммерческого сектора, так что каждый работодатель сам выбирает метод, которым рассчитывается коэффициент индексации зарплат, и закрепляет его в локальных нормативных актах. Можно ориентироваться на один из показателей:

  • Размер прожиточного минимума. Его устанавливает Минтруд и регионы. Например, в 2023 году прожиточный минимум в России для трудоспособного населения составляет 15 669 рублей. Показатель вырос на 3,28% по сравнении с показателем на июнь 2022 года.

  • Индекс потребительских цен. Росстат и регионы ежемесячно публикуют этот индекс. Например, в октября 2023 индекс потребительских цен по отношению к октябрю 2022 составил 6,69%.

  • Прогнозируемая инфляция в стране. Обычно это значение прописывают в законе о бюджете на три года. Но этот показатель плановый и может отличаться от реального: например, в текущем законе на 2023 год запланирована инфляция 5,5%, а на 2024 и 2025 — 4%.

Важно! Верховный суд разрешает изменять коэффициент индексации в зависимости от платежеспособности фирмы. Если прибыли нет, коэффициент можно снизить или отложить до лучших времен (п. 10 Обзора судебной практики № 4 за 2017 год). Суды считают, что это лучше сокращения штата. Поэтому некоторые компании в своих локальных актах пишут, что индексация проводится «после фиксации результатов деятельности при наличии определенных показателей». 

Даже если сотрудник обратится в суд и потребует индексации, суд может встать на сторону работодателя, если он подтвердит документами сложное финансовое положение. Правда, судебная практика в этом направлении неоднозначна: некоторые судьи выносят решения в пользу работников.

Нет времени отслеживать изменения в законодательстве?

Возьмем на себя расчет зарплаты и кадровый учет, вовремя внесем все правки в документы

Оставьте контакты и получите месяц обслуживания в подарок

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Как провести индексацию зарплаты

Шаг 1. Прежде всего нужно решить, какие выплаты индексируются: например, оклады, премии, надбавки. Работодатель может также установить лимит, в пределах которого зарплата индексируется, например:

«Индексация распространяется на следующие виды выплат:

  • оклад в пределах 40 000 рублей;

  • тарифные ставки.

Индексация не распространяется на:

  • часть оклада свыше 40 000 рублей;

  • премии и надбавки в твердой сумме».

Шаг 2. Далее в локальном акте прописывают регулярность индексации: от месяца до года, например:

  • «Индексация заработной платы сотрудников проводится один раз в год по коэффициенту индексации, после фиксации результатов деятельности организации».

Шаг 3. Устанавливают правила определения коэффициента индексации. Например:

  • «Коэффициент индексации определяется по официальным данным Росстата об индексе потребительских цен в России для товаров и услуг. Коэффициент прироста цен по отношению к предыдущему году применяется при расчете доходов сотрудников в новом календарном году».

Шаг 4. Нужно документально оформить положения об индексации: прописать их в локальных актах компании — коллективном договоре, положении об оплате труда, положении о порядке индексации. Только в трудовые договоры не стоит включать пункты об индексации, иначе придется заключать с каждым работником допсоглашения, если что-то поменяется в порядке индексации. Лучше просто отметить в договоре, что заработная плата выплачивается с учетом индексации, которая проводится не реже чем раз в год, и дать отсылку к локальному акту. Например:

  • «Заработная плата работнику устанавливается в размере 35 000 рублей. Индексация оклада проводится согласно положению об оплате труда ООО «Маков цвет» (утверждено приказом директора организации от 12.04.2019), с которым сотрудник ознакомлен».

Но не пишите в локальном акте, что индексация распространяется только на определенные группы работников: скажем, совместители или дистанционные сотрудники работают без индексации. Иначе это будет трудовой дискриминацией, тогда компания и директор получат штрафы.

Шаг 5. Когда придет время индексировать зарплаты, нужно издать приказ директора: указать в нем конкретный коэффициент индексации и день, с которого приказ вступает в силу. Этот документ станет основанием для расчетов бухгалтерии, которой надо понимать, как посчитать зарплату.

ООО «Маков цвет» 

Приказ №6

г. Екатеринбург                                                                                          27.12.2023

В целях повышения реального содержания заработной платы сотрудников и реализации ст. 130 и 134 ТК РФ и п.7 Положения о заработной плате ООО «Маков цвет» 

Приказываю:

  1. Повысить сумму оклада всех сотрудников с 01.01.2024 на коэффициент индексации 1,085.

  2. Начислять зарплату сотрудникам с учетом индексации с 01.01.2024.

Генеральный директор

Акулов О.Е.

С приказом ознакомлен:

Старший бухгалтер

Харитонова М.Е.

Шаг 6. После издания указа оформите штатное расписание с новыми значениями окладов, тарифных ставок и пр. Если пункт об индексации есть в трудовых договорах сотрудников, заключите с ними допсоглашения.

Что будет, если не проводить индексацию

Штрафы за отсутствие порядка индексации в документах или за непроведение индексации есть (ч. 1 ст. 5.27 КоАП):

  • от 30 000 до 50 000 рублей для организации;

  • от 1000 до 5000 рублей для директора или ИП.

Эти санкции связаны с нарушением ТК. Минтруд разъяснил: если компания не проводит индексацию заработной платы, это равносильно выплате зарплаты не в полном объеме. Но при первой проверке трудовой инспектор может только выдать предписание о ликвидации нарушения к конкретному сроку — тогда компании придется разработать порядок индексации и применять его. Но если предписание проигнорировать — будет более серьезный штраф (ч. 23 ст. 19.5 КоАП):

  • от 100 000 до 200 000 рублей для организации;

  • от 30 000 до 50 000 рублей для директора или ИП.

Есть ли налоговые послабления в связи с индексацией

После индексации возрастает сумма страховых взносов, которые платят за сотрудников работодатели. Но никаких послаблений для компаний в связи с этим нет. Правда, предприятия на УСН «доходы минус расходы» и ОСНО смогут списать в расходы выросшую зарплату и страховые взносы, все это уменьшит базу по налогу.

Итак, обязаны ли коммерческие компании индексировать зарплату — вопрос спорный. Если вы против индексации, готовьтесь защищать свое решение в суде, а если согласны регулярно повышать заработную плату — проведите все мероприятия для этого: пропишите в локальных актах порядок индексации и вовремя издавайте приказы о повышении зарплат.

Кадровая служба в помощь вашему бухгалтеру от 490 р/мес за каждого сотрудника

Кадровый учет, подготовка документов, расчет зарплаты, отчетность

Реклама: ООО «Центр Бухгалтерских Решений», ИНН 5902063551, erid: LjN8KVXfu

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Зарплата

    Путин: реальные зарплаты выросли на 7%

    Реальные доходы россиян увеличились на 4,4%, а работодатели стали платить сотрудникам на 7% больше.

    11
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Бухгалтерская Клерк.Конференция в Краснодаре: изменения в законодательстве 2023-2024, воинский учет, отчетность, налоговые схемы и защита при проверках

    Засыпаете на скучных семинарах? Получите заряд настоящего драйва! Посетите главное событие года — Бухгалтерскую Клерк.Конференцию, которая пройдет 14 декабря в Краснодаре и онлайн. Вас ждет масса полезной информации, а еще новогодняя атмосфера и подарки, общение с коллегами и экспертами, кофе-брейки и сюрпризы от Деда Мороза.

    Бухгалтерская Клерк.Конференция в Краснодаре: изменения в законодательстве 2023-2024, воинский учет, отчетность, налоговые схемы и защита при проверках
    699

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Вебинары для бухгалтеров

    🎓Вебинар: Как не допустить блокировки счета по 115-ФЗ. Банки ужесточают контроль. 8 декабря в 11:00 мск!

    Многие организации и ИП сталкивались с блокировкой счетов. Как не попасть под подозрение банка и что делать в такой ситуации, разберемся на вебинаре.

    35
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Зарплата

    Как провести индексацию заработной платы в 2024 году

    Цены на продукты повышаются все время. Чтобы реальные доходы людей не падали, работодатели обязаны регулярно повышать зарплату сотрудникам — то есть, индексировать. Расскажем, какие компании обязаны это делать и зависит ли индексация от прибыльности бизнеса. 

    Как провести индексацию заработной платы в 2024 году
    77
    Обзоры для бухгалтера

    Что бухгалтеру-кадровику нужно успеть сделать до Нового года. Топ-10 важных обязанностей

    Поговорки про «поспешай медленно», про «поспешишь — насмешишь»  и про «тише едешь — дальше будешь» лучше на время забыть. Потому что «дальше» просто оштрафуют.

    Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    40
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Нужно ли подавать уведомление в ИФНС о зачете УСН на страховые взносы?

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста: ИП на УСН 6% доходы. Взносы за себя 45842 весь год не платил и собирается оплатить их полностью в декабре 2023. Но в течение 2023 года ИП оплатил аванс по УСН за 1 кв. 2023 в сумме 8000. Оплатил его платежкой уведомлением с кодом 02.

    10
    УСН

    Если ИП на УСН выгодно продал валюту, надо заплатить налог

    Налогом по УСН облагаются не только доходы от реализации, но и внереализационные. К таким, в частности, относится курсовая разница.

    57

    Записи вебинаров

    696
    Новые видео от экспертов каждый день
    Детские пособия

    Размеры детских пособий в 2024 году

    В следующем году госорганы собираются проиндексировать размеры детских пособий. Рассказываем, как поменяются условия их получения и какие документы нужно подготовить.

    Иллюстрация: Yan Krukau/pexels
    85
    ФСБУ НМА

    Минфин дал лаконичные разъяснения про НМА: читайте ФСБУ 14/2022, там все ответы

    Не знаете, относится ли актив к нематериальным? Читайте ФСБУ 14/2022, там все написано.

    108
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Финансовое планирование на предприятии: инструменты для бухгалтера

    Все чаще работодатели требуют от бухгалтеров все больше навыков в смежных отраслях, например, финансовом и управленческом учете. Так что же учить, бюджетирование? Финансы? Или все сразу?

    Финансовое планирование на предприятии: инструменты для бухгалтера
    500
    Бухгалтеры

    🎅🏻Узнайте о новшествах в бухгалтерии и налогах-2024 на «Новогодней Бухгалтерской Клерк.Конференции» в Краснодаре!

    За один день вы сможете подготовиться к новым правилам, избежите налоговых проверок и штрафов, предотвратите критические ошибки и неверные решения.

    40
    ЭДО

    🎉 Новогоднее волшебство для бухгалтеров: скидка 10 000 рублей от Entera!

    С Наступающим Новым Годом, уважаемые бухгалтеры! С приближением новогодних праздников, мы решили добавить немного волшебства в вашу рабочую рутину.

    33
    Логотип Мегамаркет
    Мегамаркет
    Маркетплейсы

    Топ ошибок селлера на маркетплейсах: почему у меня маленькие продажи

    Неправильное ценообразование, нехватка данных о целевой аудитории и неверная стратегия продвижения — лишь некоторые из причин низких продаж селлеров на маркетплейсе. Рассказываем, какие ошибки чаще всего ведут к неуспеху бизнеса на онлайн-площадках, а также дадим рекомендации, как этих ошибок избежать.

    Топ ошибок селлера на маркетплейсах: почему у меня маленькие продажи
    73
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Клерки предложили заменить словосочетание «бухгалтер-аутсорсер». Главный вопрос — на что?

    Коллеги, мы просим вас провести мозговой штурм и придумать замену словосочетанию «бухгалтер-аутсорсер». Выяснилось, что не всем нравится и его надо заменить. Мы бы рады, но не знаем на что! Нужна ваша помощь!

    33
    203
    IT-компании

    Разработали новую справку о доходах IT-компании

    Чтобы получить аккредитацию, IT-компания должна подтвердить, что доля профильных доходов составляет не менее 30%. Для этого в Минцифры надо направить справку.

    82
    Бухгалтеры

    🐢 В низкой производительности труда обвинили бухгалтеров

    Бухгалтеры и охранники малопродуктивны. Об этом сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    28
    1,2 тыс.
    Бухгалтерская отчетность

    Сроки сдачи и правила заполнения отчета о финансовых результатах в 2024 году

    По итогам прошедшего периода бухгалтеры формируют отчет о финансовых результатах (ОФР). Документ отражает все доходы и расходы организации, прибыли и убытки от ведения деятельности. Отчет необходим для анализа финансовых показателей компании, для разработки, планирования экономической политики предприятия. Документ ежегодно предоставляется в налоговую.

    343
    Нотариат

    Госдума: дарственные на жилье чужим людям можно будет оформить только через нотариусов

    В Госдуму внесен законопроект, обязывающий оформлять через нотариуса подаренное чужим людям жилье. Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский кодекс.

    7
    121
    Логотип Aleksey Ivanov
    Aleksey Ivanov
    Обучение для бухгалтеров

    Как я съездил на Клерк.Конференцию в Москву. Отзыв о мероприятии

    Делюсь отзывом о конференции. С фоточками, респектами и критикой.

    Как я съездил на Клерк.Конференцию в Москву. Отзыв о мероприятии
    5
    96
    Субсидии для бизнеса

    Какие программы господдержки бизнеса будут работать в 2024 году

    В кризисных условиях наряду с действующими программами вводятся дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. В 2024 году помощь будет предоставляться как зарегистрированным субъектам предпринимательства, так и лицам, только планирующим открытие своего дела. Поддержка не ограничивается финансовыми ресурсами и льготами, а распространяется на созданные инструменты в информационном пространстве.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    787