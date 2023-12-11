Как провести индексацию заработной платы в 2024 году

Цены на продукты повышаются все время. Чтобы реальные доходы людей не падали, работодатели обязаны регулярно повышать зарплату сотрудникам — то есть, индексировать. Расскажем, какие компании обязаны это делать и зависит ли индексация от прибыльности бизнеса.

Кто должен индексировать зарплату

Из-за инфляции деньги обесцениваются: по прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 7,5% в 2023 году. Если зарплата сотрудника не повышалась, то в конце 2023 года на нее можно купить меньше товаров, чем в начале года. Поэтому государство гарантирует гражданам индексацию заработной платы и требует проводить ее как для бюджетников, так и для работников коммерческих компаний.

Индексация не зависит от формы собственности, налогового режима, вида деятельности, организационно-правовой формы, оборотов, размеров штата и так далее. Попросту говоря, проводить ее должны все, минимум, раз в год. В очередной раз провести индексацию зарплат работодатели должны 1 января 2024 года.

Но есть другое мнение, которое к тому же подкреплено определением Московского горсуда от 06.07.2017 по делу № 33-22702/2017. Согласно ему, индексировать зарплаты должны те компании, у которых есть госфинансирование, а если организация работает полностью без господдержки, то она не должна выполнять государственные гарантии. И значит коммерческая фирма может отказаться провести индексацию заработной платы — конечно, если готова защищать это решение в суде.

Какой закон требует индексации зарплат

Индексацию гарантирует ст. 134 ТК. Закон требует проводить индексацию заработной платы бюджетникам в порядке, который прописан в Трудовом кодексе, а сотрудникам коммерческого сектора — согласно локальным нормативным актам и коллективным договорам, которые должен создать работодатель.

Конституционный суд тоже много раз подтверждал своими решениями, что индексация зарплаты — это обязанность работодателя, она не зависит от его желания и должна касаться всех сотрудников на трудовом договоре.

Зарплата индексируется для всех сотрудников, которые работают в компании по трудовому договору:

присутствуют на рабочем месте;

работают удаленно;

работают по совместительству;

отсутствуют на рабочем месте — скажем, находятся в декрете, на длительном больничном, в отпуске.

Зарплата директора тоже индексируется, даже если он — единственный учредитель, с которым заключен трудовой договор.

Чем отличается индексация зарплаты от повышения оклада

Индексировать зарплату директор должен всем сотрудникам, которые работают по трудовым договорам, независимо от своего желания. Правила индексации прописывают в локальных нормативных актах компании.

А повышать оклады руководитель может отдельным сотрудникам по выбору: например, за перевыполнение плана, полезные нововведения. И такое повышение не обязательно, оно зависит от финансовых возможностей предприятия.

При этом Верховный суд соглашается с тем, что повышение окладов может выполнять требование ТК об индексации: если руководство регулярно увеличивает оклады сотрудников, то дополнительно индексировать заработную плату не придется. Для этого в локальных актах предприятия нужно закрепить, что повышение окладов и выплата дополнительных премий заменяют индексацию. А еще — проследить за тем, чтобы увеличенная зарплата компенсировала рост цен и покрывала коэффициент индексации, который прописан в локальном акте.

Какую часть заработной платы индексировать

Работодатель сам может решить, каким образом проводить индексацию: увеличивать равномерно все виды выплат или только некоторые части — скажем, оклад, надбавку (письмо Минтруда от 24.12.2018 № 14-1/ООГ-10305).

Чаще всего в твердой сумме прописан оклад, а другие выплаты рассчитываются в процентах от оклада. Тогда разумно индексировать только оклад, ведь премии и надбавки увеличатся пропорционально.

Но если все виды выплат прописаны в твердых суммах, лучше индексировать их вместе, чтобы избежать снижения реального уровня заработной платы.

Как установить коэффициент индексации

С 1 января 2024 года на 9,8% проиндексируют зарплаты бюджетников.

При этом закон не дает обязательного алгоритма индексации для коммерческого сектора, так что каждый работодатель сам выбирает метод, которым рассчитывается коэффициент индексации зарплат, и закрепляет его в локальных нормативных актах. Можно ориентироваться на один из показателей:

Размер прожиточного минимума. Его устанавливает Минтруд и регионы. Например, в 2023 году прожиточный минимум в России для трудоспособного населения составляет 15 669 рублей. Показатель вырос на 3,28% по сравнении с показателем на июнь 2022 года.

Индекс потребительских цен. Росстат и регионы ежемесячно публикуют этот индекс. Например, в октября 2023 индекс потребительских цен по отношению к октябрю 2022 составил 6,69%.

Прогнозируемая инфляция в стране. Обычно это значение прописывают в законе о бюджете на три года. Но этот показатель плановый и может отличаться от реального: например, в текущем законе на 2023 год запланирована инфляция 5,5%, а на 2024 и 2025 — 4%.

Важно! Верховный суд разрешает изменять коэффициент индексации в зависимости от платежеспособности фирмы. Если прибыли нет, коэффициент можно снизить или отложить до лучших времен (п. 10 Обзора судебной практики № 4 за 2017 год). Суды считают, что это лучше сокращения штата. Поэтому некоторые компании в своих локальных актах пишут, что индексация проводится «после фиксации результатов деятельности при наличии определенных показателей».

Даже если сотрудник обратится в суд и потребует индексации, суд может встать на сторону работодателя, если он подтвердит документами сложное финансовое положение. Правда, судебная практика в этом направлении неоднозначна: некоторые судьи выносят решения в пользу работников.

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Как провести индексацию зарплаты

Шаг 1. Прежде всего нужно решить, какие выплаты индексируются: например, оклады, премии, надбавки. Работодатель может также установить лимит, в пределах которого зарплата индексируется, например:

«Индексация распространяется на следующие виды выплат:

оклад в пределах 40 000 рублей;

тарифные ставки.

Индексация не распространяется на:

часть оклада свыше 40 000 рублей;

премии и надбавки в твердой сумме».

Шаг 2. Далее в локальном акте прописывают регулярность индексации: от месяца до года, например:

«Индексация заработной платы сотрудников проводится один раз в год по коэффициенту индексации, после фиксации результатов деятельности организации».

Шаг 3. Устанавливают правила определения коэффициента индексации. Например:

«Коэффициент индексации определяется по официальным данным Росстата об индексе потребительских цен в России для товаров и услуг. Коэффициент прироста цен по отношению к предыдущему году применяется при расчете доходов сотрудников в новом календарном году».

Шаг 4. Нужно документально оформить положения об индексации: прописать их в локальных актах компании — коллективном договоре, положении об оплате труда, положении о порядке индексации. Только в трудовые договоры не стоит включать пункты об индексации, иначе придется заключать с каждым работником допсоглашения, если что-то поменяется в порядке индексации. Лучше просто отметить в договоре, что заработная плата выплачивается с учетом индексации, которая проводится не реже чем раз в год, и дать отсылку к локальному акту. Например:

«Заработная плата работнику устанавливается в размере 35 000 рублей. Индексация оклада проводится согласно положению об оплате труда ООО «Маков цвет» (утверждено приказом директора организации от 12.04.2019), с которым сотрудник ознакомлен».

Но не пишите в локальном акте, что индексация распространяется только на определенные группы работников: скажем, совместители или дистанционные сотрудники работают без индексации. Иначе это будет трудовой дискриминацией, тогда компания и директор получат штрафы.

Шаг 5. Когда придет время индексировать зарплаты, нужно издать приказ директора: указать в нем конкретный коэффициент индексации и день, с которого приказ вступает в силу. Этот документ станет основанием для расчетов бухгалтерии, которой надо понимать, как посчитать зарплату.

ООО «Маков цвет» Приказ №6 г. Екатеринбург 27.12.2023 В целях повышения реального содержания заработной платы сотрудников и реализации ст. 130 и 134 ТК РФ и п.7 Положения о заработной плате ООО «Маков цвет» Приказываю: Повысить сумму оклада всех сотрудников с 01.01.2024 на коэффициент индексации 1,085. Начислять зарплату сотрудникам с учетом индексации с 01.01.2024. Генеральный директор Акулов О.Е. С приказом ознакомлен: Старший бухгалтер Харитонова М.Е.

Шаг 6. После издания указа оформите штатное расписание с новыми значениями окладов, тарифных ставок и пр. Если пункт об индексации есть в трудовых договорах сотрудников, заключите с ними допсоглашения.

Что будет, если не проводить индексацию

Штрафы за отсутствие порядка индексации в документах или за непроведение индексации есть (ч. 1 ст. 5.27 КоАП):

от 30 000 до 50 000 рублей для организации;

от 1000 до 5000 рублей для директора или ИП.

Эти санкции связаны с нарушением ТК. Минтруд разъяснил: если компания не проводит индексацию заработной платы, это равносильно выплате зарплаты не в полном объеме. Но при первой проверке трудовой инспектор может только выдать предписание о ликвидации нарушения к конкретному сроку — тогда компании придется разработать порядок индексации и применять его. Но если предписание проигнорировать — будет более серьезный штраф (ч. 23 ст. 19.5 КоАП):

от 100 000 до 200 000 рублей для организации;

от 30 000 до 50 000 рублей для директора или ИП.

Есть ли налоговые послабления в связи с индексацией

После индексации возрастает сумма страховых взносов, которые платят за сотрудников работодатели. Но никаких послаблений для компаний в связи с этим нет. Правда, предприятия на УСН «доходы минус расходы» и ОСНО смогут списать в расходы выросшую зарплату и страховые взносы, все это уменьшит базу по налогу.

Итак, обязаны ли коммерческие компании индексировать зарплату — вопрос спорный. Если вы против индексации, готовьтесь защищать свое решение в суде, а если согласны регулярно повышать заработную плату — проведите все мероприятия для этого: пропишите в локальных актах порядок индексации и вовремя издавайте приказы о повышении зарплат.

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