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Как закрыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция

Разобрались, как аннулировать статус индивидуального предпринимателя, закрыть все обязательства и долги перед государством в текущем году. Предложили удобную пошаговую инструкцию, которая поможет ничего не упустить.
Как закрыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Если бизнес терпит убытки или собственник решил сменить вид деятельности — важно самостоятельно закрыть ИП, и вот почему. 

Если предприниматель хочет переждать кризис, но сохранить ИП — можно подавать нулевые декларации и платить взносы только за себя, уволив всех сотрудников. В 2024 году такая сумма составит 49 500 рублей.

Если ничего не делать, то государство может закрыть ИП принудительно. Принудительный порядок не избавит от долгов — их все равно придется заплатить, но повторно открыть ИП в этом случае разрешат только через 3 года. 

Если закрыть ИП самому — предприниматель не платит взносы, не копит штрафы и имеет возможность вернуться в бизнес в любой момент. Даже если к моменту закрытия у ИП есть долги, его лишают статуса индивидуального предпринимателя в установленном порядке на шестой рабочий день после подачи документов, и штрафы и пени больше не накапливаются. Однако это не освобождает его от обязанности заплатить то, что уже было начислено. 

Как подать документы

В 2024 году закрыть ИП можно: 

  • Лично. Можно сделать это непосредственно в налоговой инспекции либо в МФЦ. За предпринимателя документы может сдать его представитель, если на него оформлена доверенность

  • Удаленно. Пакет документов можно подать через «Личный кабинет» на сайте ФНС в разделе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». В этом случае понадобится ЭЦП, тогда заявление будет приравнено к бумажному с печатью, иначе все равно придется идти в инспекцию лично.

Пошаговая инструкция

Написали универсальный алгоритм для предпринимателей с сотрудниками и без. Если у вас нет наемных работников — начинайте с пункта 2.

1. Уволить сотрудников

Если у предпринимателя есть работники — придется уведомить весь штат за две недели до закрытия, если иной срок не прописан в трудовом договоре. 

ИП в случае прекращения бизнеса увольняет всех — работников в отпуске, «на больничном», беременных и несовершеннолетних согласно п. 1 ч. 1 ст. 81, ч. 2 ст. 307 ТК.

Как оформить увольнение:

  • Составить уведомление в произвольной форме на каждого сотрудника, получить его подпись на документе.

  • Составить приказ об увольнении и записку-расчет.

  • Выплатить заработную плату.

  • Внести запись об увольнении в трудовую книжку.

  • Сообщить о закрытии ИП в службу занятости через госпортал «Работа России» одновременно с уведомлением работников, если увольняется более 25 человек.

  • В фонды и ФНС сдать последнюю отчетность по работникам: РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения о физлицах, ЕФС-1.

  • В течение 15 дней после сдачи отчетов перечислить налоги и страховые взносы за сотрудников.

При увольнении сотруднику надо выдать:

  • трудовую книжку, если предприниматель вел ее в бумажном виде или выписку по форме СТД-Р;

  • форму ЕФС-1 — сведения о начисленных взносах и стаже за 2024 год;

  • форму РСВ — сведения о начисленных взносах за предшествующие годы;

  • расчетный листок;

  • справку о доходах и суммах налога физического лица;

  • другие документы, которые были на хранении, например, оригинал медкнижки.

Важно! В 2023 году справки о заработке № 182н, а также формы СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ не выдают.

Скачать образец приказа о прекращении трудового договора (об увольнении) в связи с прекращением деятельности ИП.

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2. Подать заявление

Подать заявление лучше до расчета и уплаты взносов, сдачи отчетности. Так предпринимателю будет известен последний день в статусе ИП — можно точно рассчитать суммы, которые подлежат уплате в бюджет.

Заявление нужно подать по форме № Р26001. Можно заполнить его вручную черной ручкой или на компьютере, подпись ставится лично или через нотариуса.

Скачать бланк заявления № Р26001.

Дополнительно надо подать:

  • Квитанцию об оплате пошлины. В 2024 году ИП заплатит 160 рублей через «Личный кабинет» на сайте ФНС или по квитанции в отделении банка. Если документы подать в электронном виде, то пошлину платить не придется.

  • Справку из Социального фонда о том, что предприниматель подал сведения о застрахованных лицах — своих бывших сотрудниках. Правда, в некоторых инспекциях налоговики говорят, что такую справку подавать необязательно, так как налоговая сама получит все сведения из СФР.

После подачи документов через ФНС надо ждать 5 рабочих дней, через МФЦ — 11 дней. После этого инспекция выдает уведомление о снятии ИП с учета и лист записи ЕГРИП.

Налоговая может отказать в регистрации прекращения деятельности, если:

  • предприниматель подал не все документы;

  • предприниматель подал документы через компанию или лицо, которые не обладают соответствующими полномочиями;

  • предприниматель не заверил документы у нотариуса, если это требовалось;

  • заявление подписало лицо, у которого не было на это прав;

  • до момента регистрации поступил судебный запрет;

  • предприниматель не отчитался о сотрудниках в СФР.

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3. Сдать отчетность, выплатить налоги и взносы

Для удобства сделали табличку с различиями налоговых режимов, которые повлияют на этапы закрытия ИП.

Налоговый режим

Отчетность

Сроки сдачи отчета

Сроки уплаты налога


ОСНО

3-НДФЛ

5 рабочих дней, после записи в ЕГРИП

в течение 15 дней после записи в ЕГРИП

декларация по НДС

не позже 25 числа месяца, в котором произошло закрытие

сразу или в течение квартала тремя частями, ежемесячно до 28 числа

УНС

декларация по УСН

до 25 числа месяца записи в ЕГРИП

до 25 числа месяца, следующего за закрытием ИП

ЕСХН

декларация по ЕСХН

до 25 числа месяца записи в ЕГРИП

до 25 числа месяца, следующего за закрытием ИП

ПСН (патент)

нет

нет

можно пересчитать стоимость патента согласно отработанному времени — вернуть переплату по заявлению или заплатить остаток в течение 20 дней после записи в ЕГРИП

НПД

нет

нет

не позднее 12 числа месяца, следующего за месяцем закрытия

Точную сумму страховых взносов можно посчитать, зная дату закрытия ИП, например, в калькуляторе на официальном сайте ФНС. Уплатить «за себя» нужно не позднее 15 календарных дней с даты внесения записи в ЕГРИП. Также придется заплатить дополнительно 1% пенсионных взносов с части доходов, превысившей с начала года 300 000 рублей. 

Если отчетность не подать, а налоги не заплатить — предпринимателю грозят штрафы:

  • за декларацию — от 5 до 30% от суммы неуплаченного налога, но не менее 1000 рублей; 

  • за 3-НДФЛ — 1000 рублей за каждый месяц просрочки;

  • за неуплаченный налог — 20 или 40% от неуплаченной суммы;

  • за неуплаченные взносы «за себя» — 20 или 40% от неуплаченной суммы;

  • несоблюдение способа подачи отчета — 200 рублей;

  • нарушение срока подачи отчетности — 5% от суммы к уплате, но не менее 1000 рублей и не более 30% от суммы.

Если при ликвидации ИП продает имущество, то придется заплатить налог с продажи. Ставка зависит от режима налогообложения, который применял предприниматель. Например, на УСН «Доходы» и ЕСХН это 6%, а на ОСНО нужно платить по ставке 13%, но в цену продажи включить НДС, а в расходы — остаточную стоимость имущества.

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4. Закрыть расчетный счет и ККТ, уничтожить печать

Расчетный счет может существовать и после ликвидации ИП однако лучше его закрыть, чтобы не платить за обслуживание. Можно уведомить о ликвидации бизнеса свой банк в свободной форме.

Кассовую технику с учета ФНС снимет самостоятельно после того, как появится запись о прекращении деятельности ИП в ЕГРИП. Предприниматель должен сформировать и отправить в налоговую отчет о закрытии фискального накопителя. Можно подать его лично или отправить заявление в «Личном кабинете», приложив отчет. Технику снимут с учета в течение 10 рабочих дней после подачи заявления — предпринимателю придет карточка о снятии ККТ.

Печать становится недействительной после внесения записи в ЕГРИП. Некоторые ИП перестраховываются — стачивают оттиск в присутствии комиссии, составляя акт уничтожения печати с подписями участников.

5. Обеспечить сохранность документов

Бывший предприниматель должен аккуратно обращаться с архивом, который остался после его деятельности. Сроки хранения документов:

  • договоры с контрагентами, накладные, книги учета доходов и расходов  — минимум 5 лет с даты прекращения регистрации.

  • расчеты по страховым взносам и декларации — в течение 6 лет.

  • кадровые документы — в течение 50 лет.

Контролирующие органы вправе запросить документы даже после того, как ИП закрыт. Если их не окажется, то бывшему предпринимателю грозят штрафы:

  • 200 рублей за каждый договор или отчет;

  • до 50 000 рублей за кадровый документ;

  • 10 000 рублей за книгу учета доходов и расходов.

Нюансы при закрытии ИП 

Если предприниматель открыл ИП и не вел деятельность — закрывать все равно придется. Необходимо подать нулевые отчеты и уплатить страховые взносы «за себя».

Чтобы закрыть ИП в другом городе, необязательно присутствовать лично, важно подать документы в ту же налоговую, которая зарегистрировала предпринимателя. Передать документы можно ценным письмом с описью вложения, заверив подпись у нотариуса или через интернет, используя ЭЦП («Госуслуги», сайт ФНС).

Если ИП мобилизовали — ФНС предлагает упрощенный порядок закрытия, основные положения изложены в письме ФНС от 7 октября 2022 г. № КВ-4-14/13416@. Достаточно подать заявление электронно через «Личный кабинет», приложив скан паспорта и военного билета. ЭЦП при этом не потребуется.

Если ИП закрыть с долгами — он будет платить их по решению суда как обычное физическое лицо. Можно подать заявление о реструктуризации задолженности или банкротстве, но для этого предприниматель должен соответствовать условиям:

  • сумма задолженности ИП превышает 500 000 рублей;

  • длительность просрочки превысила 90 дней;

  • имущества предпринимателя, в том числе личного, недостаточно для погашения задолженностей;

  • выполнение больше 10% обязательств невозможно.

Новое ИП можно открыть сразу после закрытия старого. При условии, что соблюдены все требования процедуры ликвидации, а предприниматель не был признан банкротом. Бизнесмены часто делают так для перехода на другую систему налогообложения или при переезде.

Чек-лист для самопроверки предпринимателя при закрытии ИП в 2024 году

  • Увольте сотрудников. Закрыть ИП за пару дней с наемными работниками не получится — необходимо оповестить штат за две недели, издать приказы и внести записи в трудовые книжки. А еще сдать последнюю отчетность по сотрудникам: РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения о физлицах, ЕФС-1

  • Уплатите налоги и взносы за сотрудников. Срок —— в течение 15 дней после сдачи отчетов. 

  • Подайте заявление по форме Р26001— лично, уплатив госпошлину, или в электронном виде бесплатно. В некоторых инспекциях налоговики могут потребовать справку из Социального фонда России о том, что вы уволили всех сотрудников.

  • Сдайте отчетность по своему налоговому режиму. Количество отчетов зависит от конкретного режима, со сроками затягивать нельзя — все надо сдать в месяце, в котором будет зарегистрировано прекращение деятельности.

  • Уплатите налоги по своему налоговому режиму. Количество и сумма зависит от конкретного режима, на перечисление большинства налогов дается чуть больше времени — до 25 числа месяца, следующего за закрытием ИП. 

  • Уплатите страховые взносы за себя. Рассчитать точную сумму по дням можно в калькуляторе на официальном сайте ФНС. 

  • Снимите с учета кассу — подайте заявление лично или в электронном виде в ФНС. Налоговикам потребуется до 10 дней, в подтверждение они пришлют карточку.

  • Уничтожьте печать. Если боитесь конкурентов — лучше сточить оттиск в присутствии комиссии, члены которой поставят подписи в акте уничтожения. Такая бумага поможет в суде, если возникнет спорная ситуация после прекращения деятельности.

  • Закройте расчетный счет. Можно уведомить банк в свободной форме.

  • Обеспечьте хранение архива. Документы, которые сформировались в процессе ведения деятельности ИП, нельзя выкидывать — можно получить солидный штраф. Договоры и отчетность храните 5-6 лет, а кадровые документы придется беречь 50 лет.

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