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Как подать уведомление о контролируемых сделках до 20 мая и не получить штраф

Кому нужно подавать уведомление о контролируемых сделках, и какие именно сделки — контролируемые? Как правильно заполнить уведомление? Какие штрафы грозят за опоздание или ошибки в уведомлении? Ответили в статье на эти и многие другие вопросы. 
Как подать уведомление о контролируемых сделках до 20 мая и не получить штраф
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Каждый год компании обязаны отчитываться в ФНС о контролируемых сделках — тех, что соответствуют определенным критериям. В уведомлении о них предприниматели должны раскрывать предмет таких сделок, данные о контрагентах, год совершения сделки и сумму полученных доходов или понесенных расходов.

Каждый год критерии контролируемых сделок немного меняются. 

Критерии контролируемых сделок для уведомления в 2024 году

Сделки между взаимозависимыми лицами

Взаимозависимые стороны сделки — это те, что так или иначе оказывают влияние на организации друг друга (например, одна из сторон участвует в капитале другой). Полный список критериев взаимозависимых сторон приводится в п. 1 ст. 105.1 НК

К контролируемым сделкам между взаимозависимыми сторонами относят:

  • Сделки с лицами, местом жительства, регистрации и резидентства которых не является Россия с суммой дохода по сделке свыше 120 млн рублей (п. 3 статьи 105.14 НК).

  • Сделки с гражданами или резидентами РФ с суммой дохода по сделке свыше 1 млрд рублей, если в их рамках:

    • стороны применяют разные ставки по налогу на прибыль, за исключением ставок, предусмотренных п. 2–4 статьи 284 НК;

    • одна из сторон уплачивает НДПИ по процентным ставкам, а предмет сделки — добытое полезное ископаемое;

    • одна из сторон применяет ЕСХН, сделка заключена в рамках такой деятельности и в числе других сторон сделки, есть лицо, не применяющее ЕСХН;

    • одна из сторон сделки освобождена от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль;

    • одна сторона уплачивает налог на прибыль по статье 275.2 НК в связи с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении, а другая — нет;

    • одна из сторон — освобожденный от уплаты НДС участник исследовательского корпоративного центра «Сколково» или инновационного технологического проекта в соответствии с законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ;

    • одна из сторон уплачивает налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДДДУС).

Другие сделки

1. Совокупность сделок с резидентом или нерезидентом по реализации товаров, работ или услуг через независимых посредников, в которой цепочка посредников связывает взаимозависимых лиц. При этом посредники:

  • не выполняют никаких функций, кроме организации исполнения сделки;

  • не несут никаких рисков;

  • не используют никакие активы для организации исполнения сделки.

2. Сделки в области внешней торговли с товарами мировой биржи, где предмет сделки — товар с кодом из перечня в приказе Минпромторга от 03.02.2022 № 267.

3. Сделки с резидентом офшорной зоны из перечня, утвержденного приказом Минфина от 13.11.2007 № 108н

Во всех этих случаях сумма сделки должна быть свыше 120 млн рублей. 

С 1 июля 2023 года вступил в силу новый перечень офшорных зон (приказ Минфина от 15.06.2023 № 86н), но применяется он в отношении контролируемых сделок за 2024 год или позже. К уведомлению по сделкам за 2023 год он не относится.  

Сделки, которые не признаются контролируемыми

К контролируемым не относятся сделки:

  • которые не увеличивают или не уменьшают налоговую базу по НДС, налогу на прибыль, НДПИ, НДДДУС или НДФЛ у предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой (письмо ФНС от 17.08.2017 № ЗН-4-17/16223);

  • которые перечислены в пункте 4 статьи 105.14 НК, например,  внутрироссийские поручительства или беспроцентные займы (письмо Минфина от 05.02.2018 № 03-12-11/1/6568);

  • совершенные физлицом без статуса российского предпринимателя с иностранной организацией — нерезидентом, и у «иностранца» нет постоянного представительства и доходов от деятельности в России (письмо ФНС от 30.12.2015 № ЕД-3-13/5037);

  • в которых хотя бы одна из сторон применяет инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, вне зависимости от даты заключения договора;

  • которые соответствуют другим критериям сделок, не признаваемых контролируемыми по ФЗ от 27.11.2023 № 539-ФЗ

С 1 января 2024 года был расширен перечень сделок, которые не признаются контролируемыми по ФЗ от 27.11.2023 № 539-ФЗ. Проверьте, относятся ли ваши сделки к контролируемым перед отправкой уведомления. 

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Форма уведомления о контролируемых сделках 

Уведомление о сделках необходимо составить по форме, утвержденной приказом ФНС от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@

Скачать бланк уведомления о контролируемых сделках.

Скачать образец уведомления о контролируемой сделке за 2023 год. Взаимозависимый комитент и иностранный покупатель.

Скачать образец уведомления о контролируемой сделке за 2023 год. Взаимозависимый комитент, комиссионер и иностранный покупатель.

Скачать образец уведомления о контролируемых сделках за 2023 год. Продажа товаров взаимозависимой организации.

Скачать образец уведомления о контролируемых сделках за 2023 год. Продажа товаров контрагенту из страны ЕАЭС.

Скачать образец уведомления о контролируемых сделках за 2023 год. Покупка товаров у поставщика из страны, не входящей в ЕАЭС.

Проверьте перед отправкой раздел 1Б о предмете сделки. Если вы заключали договор долгосрочной поставки одних и тех же товаров, без изменения условий в течение года, их можно указать в одном разделе, и суммировать их количество и стоимость по всем поставкам. Датой совершения сделки укажите 31 декабря 2023 года.

Уведомление подайте в налоговую по месту нахождения организации. ИП — по месту жительства. Налогоплательщики с годовым доходом более 10 млрд рублей и взаимозависимые с ними подают уведомления в межрайонные или межрегиональные инспекции, в которых они состоят на учете. 

Уточненное уведомление

Если вы допустили ошибки в уведомлении или не полностью отразили информацию, можно подать уточненное уведомление. Его можно подать как за этот отчетный год, так и за предыдущий: если уведомление придет до того,  как ФНС обнаружит ошибку, штрафа не будет. Формат и форма уведомления должны быть такими же, как изначальное уведомление за отчетный период. 

Начиная с 26 марта 2024 года, ФНС может провести проверку контролируемых сделок за последние три года до отчетного. Если налоговая обнаружит ошибки или отсутствие в уведомлении полного списка сделок, она может выписать штраф и привлечь руководителя или бухгалтера к административной ответственности.

Ответственность за ошибки в уведомлении

За опоздание с уведомлением о контролируемых сделках за 2023 год за или недостоверные данные в нем, компании грозит штраф 5000 рублей. 

Помимо этого, 

  • руководителя или главного бухгалтера организации могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей;

  • предпринимателя — на сумму от 100 до 300 рублей.

Для контролируемых сделок, совершаемых в 2024 году и позже, штраф повысили в двадцать раз — до 100 000 рублей. Однако такой штраф грозит только за ошибки в уведомлении, которое подают через год, 20 марта 2025 года.

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