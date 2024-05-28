Правила расчета МРОТ в 2024 году

МРОТ с января 2024 года в России составил 19 242 рублей ежемесячно, то есть на 18,5% больше по сравнению с уровнем 1 января прошлого года. Индексация, безусловно, скажется на зарплате сотрудников и увеличит затраты бизнеса на фонд оплаты труда и взносы. Вместе с нашим экспертом разобрались, на что обратить особое внимание.

В 2007 году был принят закон о том, что МРОТ должен превышать прожиточный минимум (ПМ). Прожиточный минимум — это показатель, который служит для удовлетворения базовых потребностей человека: еда, одежда/обувь, оплата коммунальных услуг. Его учитывают, чтобы определить порог бедности и назначить социальные выплаты.

🎓Слово эксперта. Потенциально минимальный размер оплаты труда может расти гораздо быстрее, чем прожиточный минимум — если так решило правительство и есть предпосылки для социальных расходов, которые зависят от МРОТ. Например, в 2022 году из-за санкций уровень инфляции стал стремительно расти. Правительство отступило от критериев расчета, которые были утверждены ранее. Согласно изменениям в законодательстве, в 2023 и 2024 годах величину МРОТ и ПМ устанавливают в специальном порядке. Какой МРОТ в 2024 году будет на протяжении всего периода — рассчитывают с учетом темпов роста прожиточного минимума к предыдущему году, а полученный показатель увеличивают на 3%.

По новым правилам сейчас медианная зарплата не влияет на МРОТ — показатель рассчитывают с учетом динамики прожиточного минимума трудоспособных граждан. Получается, что темпы увеличения минимального размера оплаты труда должны на три процентных пункта превышать темпы роста показателей прожиточного минимума. Если говорить иначе, величина МЗП, которая закреплена в законодательстве, полностью зависит от роста прожиточного минимума. В то же время, на сколько индексировать прожиточный минимум — определяют с учетом предполагаемой инфляции. При этом показатель ПМ трудоспособных граждан должен на 9% превышать величину прожиточного минимума в среднем на каждого гражданина РФ.

В 2025 году Министерство труда может вновь начать рассчитывать МРОТ по старой методике, то есть, с ориентацией на медианную заработную плату. Но соотношение МРОТ с медианной зарплатой планируется повысить до 48% в целях сохранения опережающих темпов роста минимального размера оплаты труда.

Рекомендуем работодателю либо выделить дополнительные средства на увеличение ФОТ и взносов, либо сократить статьи расходов, например, сократить налоговое бремя. Обратитесь к нашим экспертам, чтобы оптимизировать выплаты бюджету без последствий.

Как изменения отразятся на зарплате

Ежегодно минимальный размер оплаты труда определяет Правительство и Государственная Дума, причем решение принимают заранее, еще до того, как наступит следующий год. Так как минимальный МРОТ в 2024 году увеличился на 18,5%, соответственно, вырос и заработок.

Работодателям запрещено начислять зарплату ниже минимального порога, то есть, меньше, чем 19 242 рублей. Причем по закону собственники бизнеса должны ориентироваться на региональные, а не на федеральные значения, так как во многих регионах повышение МРОТ в 2024 году более значительно, чем на федеральном уровне, и вот почему:

В регионе заключено трехстороннее соглашение о повышении показателя.

Регион находится в неблагоприятной климатической зоне. Поэтому размер МРОТ в 2024 году увеличен за счет районного коэффициента.

🎓Слово эксперта. Зарплата рассчитывается с учетом не федерального, а регионального значения. Трудовая инспекция и ФНС, зарплатные комиссии, судьи и прокуроры также сопоставляют размер заработка с учетом МРОТ по регионам в 2024 году. Если в регионе не установлен региональный МРОТ — учитывают федеральный.

Что означает увеличение МРОТ в 2024 году для работающих? Чтобы понять, как показатель повлияет на зарплату сотрудников компании или предпринимателя, нужно учесть три основных фактора:

МРОТ — это минимальная зарплата сотрудника, который работает на полной ставке. Если ставка не полная, минималку рассчитывают пропорционально отработанным часам. Например, для 0,2 ставки показатель составит 19 242 х 0,2 = 3 8484,4 руб. Минимальный размер оплаты труда — зарплата за весь месяц. Если работник уходил в отпуск или на больничный, зарплату начисляют не за весь месяц. Тогда расчет МРОТ 2024 года осуществляют также в пропорции к отработанному времени. Минимальный размер оплаты труда — это не выплаты, а сумма начисления. Получается, что после вычета НДФЛ и прочих налогов сотрудник получит сумму меньше установленного порогового значения.

Советуем донести данную информацию до работников, чтобы им было понятнее, каким образом будет начисляться заработок с учетом изменений МРОТ на 2024 год в России. Если это объяснить это заранее, то у работников будет меньше вопросов и жалоб, а у бизнеса — проблем с проверяющими.

🎓Слово эксперта. В зависимости от региона минимальная зарплата может различаться — субъекты РФ устанавливают ее при заключении соглашения. Организация обязана применять данный размер оплаты только при присоединении к региональному соглашению. Но стоит учесть — работодателей присоединяют к нему автоматически. Допускается не применять соглашение только в случае официального отказа.



Чтобы написать отказ, необходимо в течение 30 календарных дней после публикации сообщения отправить письменное мотивированное заявление в орган по труду конкретного субъекта РФ. Если такой отказ отправлен — при расчете заработной платы работодатель ориентируется на федеральные показатели, а не на значения по региону. Обычно региональная минималка равна или больше федеральной. Чтобы определить, нужно ли повышать заработную плату работника, сравните его зарплату за месяц с МРОТ и региональным минимумом, а затем ориентируйтесь на больший показатель.

Инспекторы Федеральной налоговой службы проверяют заработные платы по сданным расчетам по взносам. Если будут выявлены нарушения — от предпринимателя потребуют пояснений.

Как МРОТ отразится на выплатах по нетрудоспособности

От данного показателя также зависит величина пособий по причине нетрудоспособности. Расскажем, что означает изменение МРОТ для больничного в 2024 году для работодателей.

Собственник бизнеса оплачивает первые три дня, если сотрудник лечился сам по причине бытовой травмы или болезни. Причем сумму пособия он определяет, исходя из величины среднедневного заработка. В 2024 году она не может быть ниже следующих значений:

Февраль — 29 дней: 663,52 рубля.

Апрель, июнь, сентябрь, ноябрь — 30 дней: 641,4 рубля.

Январь, март, май, июль, август, октябрь, декабрь — 31 день: 620,71 рубль.

Сохраните таблицу с показателями МРОТ в 2024 году по регионам Обязательно пересчитайте зарплату сотрудникам с учетом новых показателей МРОТ, чтобы избежать штрафов. Воспользуйтесь таблицей чтобы точно узнать, какое значение действует в вашем регионе Получить таблицу Отправить

Что делать работодателям в связи с изменением МРОТ по областям в 2024 году

Рекомендуем повысить заработную плату сотрудникам и сразу ознакомить их с изменениями, которые возникли в связи с увеличением минималки. Важно проанализировать размер оклада, тарифа или сдельных расценок, премий, доплат и иных выплат. Если зарплата работника ниже нового МРОТ — повышайте. Сделать это можно за счет:

увеличения оклада, ставки или сдельных расценок;

введения ежемесячных премий и прочих надбавок;

введения доплаты непосредственно по минималке;

проведения индексации.

Если вы решили ввести премии, учтите, что выплачивать их нужно каждый месяц, независимо от трудовых показателей. Иначе зарплата не достигнет пороговых значений — придется выплатить штраф.

🎓Слово эксперта. Для изменения заработной платы сотрудника скорректируйте действующее штатное расписание, а еще можно сократить лишние или ввести новые единицы в штат. Для изменения штатного расписания нужно издать приказ заранее. Если предыдущее штатное расписание утверждалось только на определенный период, утвердите новое, и также издайте приказ. Если у ваших сотрудников есть оклады, равные минимальному размеру оплаты труда, который действовал в 2023 году, проверьте их на соответствие новым лимитам в вашем регионе.

Какие штрафы грозят в случае выплаты зарплаты меньше минималки? Точные суммы указаны в статье 5.27 КоАП. Причем штрафуют не только руководителя, но и предприятие. Более подробная информация по штрафам — в таблице, сумма будет зависеть от очередности нарушения. Наши эксперты помогут вам избежать любых штрафов в учете, а в случае ошибки деньги будет платить аутсорсер, а не вы.

Нарушение Сумма штрафа Индивидуальные предприниматели Предприятие Руководитель предприятия Первое нарушение 1 000–5 000 руб. 30 000–50 000 руб. 10 000–20 000 руб. Повторное нарушение 10 000–30 000 руб. 50 000–100 000 руб. 20 000–30 000 руб. либо дисквалификация до 3 лет

Что означает увеличение МРОТ для взносов в 2024 году

МРОТ для страховых взносов в 2024 году повлиял на размер выплат, но для субъектов МСП предусмотрена пониженная ставка. То есть, выплаты в пределах минималки облагаются взносами либо по общему тарифу, либо по льготному, если у субъекта есть право на льготу. При выплатах сверх порогового значения — действует пониженный тариф МСП.

Чтобы применить МРОТ для расчета взносов в 2024 году, учтите следующее:

Нужно брать показатель в размере на начало расчетного периода, которым считается календарный год. Даже если в этот период внепланово повысили минимальный показатель, все равно для расчета применяют МРОТ, действующий на 1 января.

При расчете взноса увеличивать минималку на районные коэффициенты или надбавки за работу в регионах Крайнего Севера (или местах, к ним приравненных) не нужно.

При расчете на выплаты в пределах минимального размера оплаты труда или сверх него необходимо заполнить подразделы 1 и 3.2.1. По выплатам в пределах минималки — код тарифа 01, категория застрахованного «НР». По выплатам сверх — код 20, категория «МС».

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