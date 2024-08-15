Не трудоустроены сотрудники? Тогда налоговая идет к вам

ИП на патенте открыл 30 точек продаж сотовой связи. При этом максимальное количество работников по закону для патентной системы — 15 человек, именно столько и записано в отчетности за последние три года. Людей в два раза меньше, чем салонов.

Как доказали обман. В каждой торговой точке установлен кассовый аппарат, куда при регистрации вносятся данные продавцов. Налоговики установили, что в 2021-23 гг. чеки пробивали от 29 до 30 сотрудников. Также проанализировали табели рабочего времени, где обнаружилось минимум шестеро нетрудоустроенных.

Следовательно, все это время неучтенным людям выплачивали зарплату «в конверте», а бюджет недополучил НДФЛ и страховые взносы.

Итог. Налоговая предложила исправить налоговую отчетность и доначислила налоги с учетом ограничений по системе налогообложения. Предприниматель закрыл ИП.

Комментарий: это не единичный случай: налоговая следит за числом трудоустроенных и регулярно направляет требования пояснить, почему трудоустроенных сотрудников нет вообще или их недостаточно исходя из характера бизнеса.

«Соскочить», просто закрыв ИП, не выход. ИП несет личную финансовую ответственность, и долг перед бюджетом придется выплатить.