Сотрудник уехал за границу. Нужно ли переоформить с ним договор и как это сделать

Однако прямого запрета на работу из-за рубежа в ТК нет. Если в трудовом договоре прописан дистанционный формат работы, сотрудник имеет право работать откуда угодно. Текущий трудовой договор можно оставить без изменений.

По мнению Минтруда, если сотрудник постоянно живет за рубежом, сотрудничать с ним по трудовому договору не рекомендуется (письма Минтруда от 09.09.2002 № 14-2/ООг-5755 , от 15.02.2002 № 14-4/10/В-1848 ).

НДФЛ и страховые взносы для таких сотрудников по-прежнему начисляет работодатель, по стандартным ставкам, как для российских работников в штате. При этом не имеет значения, как долго сотрудник живет за рубежом — неделю, месяц или несколько лет, и вернулся ли он обратно в Россию.

НДФЛ на время работы остается в любом случае, страховые взносы — до тех пор, пока у сотрудника российское гражданство.

Есть только одно исключение — если в трудовом договоре не прописана дистанционная работа. Сотрудник по-прежнему может работать из-за рубежа, и работодатель будет начислять НДФЛ и страховые взносы. Однако ставка НДФЛ будет выше:

для сотрудников-налоговых резидентов РФ — по-прежнему;

для нерезидентов — 30%.

Статус резидента сотрудник потеряет, как только проведет за рубежом от 183 дней в течение календарного года, когда он получает доход. Уточнить его можно у сотрудника, и для этого можно прописать в договоре пункт, который обязывает его сообщать о смене налогового статуса.