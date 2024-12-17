Что сделать руководителю бизнеса до конца года

Вносить изменения придется многим — с 1 января ключевые положения налоговой реформы вступают в силу, их надо отразить в учетной политике.

1. Всем работодателям придется прописать повышение МРОТ. По умолчанию надо платить федеральный МРОТ, но компании могут установить и другую «минималку» — присоединиться к региональным или отраслевым соглашениям.

2. Всем работодателям нужно прописать новые ставки для начисления и уплаты НДФЛ. Подробно рассказали здесь.

3. Тем, кто платит налог на прибыль, надо обновить ставки в тексте учетной политики. Общую ставку повысили до 25%, а льготную для IT-компаний — до 5%.

4. Если бизнес применяет УСН и теперь ему придется платить НДС, то в учетной политике надо прописать:

порядок ведения раздельного учета операций;

алгоритм ведения раздельного учета входного НДС по товарам, работам или услугам, которые предназначены для реализации на внутреннем рынке и для поставок на экспорт;

особенности нумерации счетов-фактур.

5. Закрепить решения по федеральным стандартам бухгалтерского учета — ФСБУ 28/2023 и ФСБУ 4/2023.

По ФСБУ 28/2023 — прописать порядок инвентаризации, который обновится 1 апреля 2025 года.

По ФСБУ 4/2023 — выбрать формы бухгалтерской отчетности (полные или упрощенные), определить периоды и сроки для составления промежуточной отчетности, если она требуется.

6. Зафиксировать новые налоги или ставки, если они коснулись бизнеса. Например, ввели туристический налог, повысили базовые ставки экологического сбора и установили новые коэффициенты к ним.

Напоминаем, что составить и обновлять учетную политику в части налогового учета обязаны все юридические лица и ИП, в части бухучёта — юрлица. Учетную политику не надо сдавать вместе с отчетностью, но ФНС может запросить ее в рамках проверки. Если ее не предоставить или дать версию с нарушениями, которые приводят к занижению налоговой базы, — компании или ИП выпишут штраф.

Учетная политика — сложный базовый документ, который готовит опытный главный бухгалтер. Вам необязательно срочно искать специалиста или переманивать его, увеличивая расходы на ФОТ, — делегируйте все обязанности Первой Экспертной Бухгалтерии. Можно получить не одного, а целую команду опытных бухгалтеров и юристов по приятной цене.