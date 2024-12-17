Что сделать руководителю бизнеса до конца года

Сдать отчеты, заплатить налоги и взносы
Обратите внимание: декабрь — месяц, когда уведомления по НДФЛ подают трижды:
за период с 23 по 30 ноября — до 5.12;
за период с 1 по 22 декабря — до 25.12;
за период с 23 по 31 декабря — до 28.12.
25 и 28 декабря — важные даты, контрольные сроки по уплате налогов и сдаче отчетности. Рассказали про все подробно в нашем календаре.
Подготовиться к увеличению МРОТ
Проверьте зарплату каждого сотрудника — если она меньше федерального уровня 22 440 рублей, то ее надо повысить с 1 января 2025 года.
Сделать это можно двумя методами: повысить сам оклад или установить надбавку. Рассказали подробно, с примерами и формулами здесь.
Поменять учетную политику на 2025 год
Вносить изменения придется многим — с 1 января ключевые положения налоговой реформы вступают в силу, их надо отразить в учетной политике.
1. Всем работодателям придется прописать повышение МРОТ. По умолчанию надо платить федеральный МРОТ, но компании могут установить и другую «минималку» — присоединиться к региональным или отраслевым соглашениям.
2. Всем работодателям нужно прописать новые ставки для начисления и уплаты НДФЛ. Подробно рассказали здесь.
3. Тем, кто платит налог на прибыль, надо обновить ставки в тексте учетной политики. Общую ставку повысили до 25%, а льготную для IT-компаний — до 5%.
4. Если бизнес применяет УСН и теперь ему придется платить НДС, то в учетной политике надо прописать:
порядок ведения раздельного учета операций;
алгоритм ведения раздельного учета входного НДС по товарам, работам или услугам, которые предназначены для реализации на внутреннем рынке и для поставок на экспорт;
особенности нумерации счетов-фактур.
5. Закрепить решения по федеральным стандартам бухгалтерского учета — ФСБУ 28/2023 и ФСБУ 4/2023.
По ФСБУ 28/2023 — прописать порядок инвентаризации, который обновится 1 апреля 2025 года.
По ФСБУ 4/2023 — выбрать формы бухгалтерской отчетности (полные или упрощенные), определить периоды и сроки для составления промежуточной отчетности, если она требуется.
6. Зафиксировать новые налоги или ставки, если они коснулись бизнеса. Например, ввели туристический налог, повысили базовые ставки экологического сбора и установили новые коэффициенты к ним.
Напоминаем, что составить и обновлять учетную политику в части налогового учета обязаны все юридические лица и ИП, в части бухучёта — юрлица. Учетную политику не надо сдавать вместе с отчетностью, но ФНС может запросить ее в рамках проверки. Если ее не предоставить или дать версию с нарушениями, которые приводят к занижению налоговой базы, — компании или ИП выпишут штраф.
Учетная политика — сложный базовый документ, который готовит опытный главный бухгалтер. Вам необязательно срочно искать специалиста или переманивать его, увеличивая расходы на ФОТ, — делегируйте все обязанности Первой Экспертной Бухгалтерии. Можно получить не одного, а целую команду опытных бухгалтеров и юристов по приятной цене.
Нет времени следить за сроками платежей, подачи отчетности и порядком начисления зарплаты?
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Свериться с ФНС и контрагентами
Стоит проверить остаток на едином налоговом счете — это поможет закрыть 2024 год без штрафов. ФНС актуализирует данные каждый месяц 28 числа — в этот период они блокируют механизм формирования справок и актов сверки, если были запросы от компаний или предпринимателей. Стоит учесть это обстоятельство и провести сверку заранее.
Сверка с контрагентами покажет ситуацию по кредиторской и дебиторской задолженности, а еще подсветит, каких документов не хватает.
Проанализировать свою систему налогообложения
Возможно, сейчас у вас не самая лучшая система налогообложения — лимиты доходов, численности персонала и вид деятельности позволяют перейти на более простой режим. Так получится сократить сумму налогов и сдавать меньше отчетности — больше времени тратить на развитие бизнеса и снизить риск штрафов.
В 2025 году условия у некоторых режимов поменялись, а еще появился новый вариант — автоматическая упрощенная система налогообложения. Про условия и нюансы каждой системы налогообложения можно почитать здесь.
Как мы поможем подготовить ваш бизнес к Новому году
Вовремя сдадим всю отчетность, рассчитаем и внесем платежи декабря, как и любого другого периода в будущем. Поможем подбить итоги за год, подскажем, как оптимизировать налогообложение, чтобы в 2025 году меньше отчислять в бюджет, не нарушая закон.
Возьмем на себя кадровый учет, расчет зарплат и пособий. После изменения размера МРОТ и введения прогрессивной шкалы НДФЛ, считать по старым формулам не получится, но наши эксперты заранее освоили все изменения.
Подготовим с нуля или обновим учетную политику компании. Внесем изменения налоговой реформы или полностью перепишем документ, если бизнес перешел на новый режим налогообложения.
Проведем аудит вашего учета и налогового режима. Рассчитаем налоговую нагрузку и поможем перезапустить бизнес на самой выгодной системе налогообложения в 2025.
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