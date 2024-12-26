Налоговый учет с учредителями: зарплата или дивиденды

Размер зарплаты для расчета налогов и взносов определяют стороны трудового договора. Для руководителя организации его заключают со стороны участников или акционеров. Например, подписант трудового договора с собственником бизнеса, который решил стать директором ООО, может быть уполномочен общим собранием участников.

В Трудовом кодексе нет исключений для работающих учредителей, поэтому зарплату надо начислять каждый месяц, а выдавать не реже, чем один раз в полмесяца по нормам статьи 136 ТК.

Независимо от системы налогообложения, с зарплаты руководителя надо рассчитать: