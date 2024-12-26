Налоговый учет с учредителями: зарплата или дивиденды

Что платить выгоднее — дивиденды или зарплату
С точки зрения собственника компании, как физического лица, — разницы в зарплате или дивидендах нет. Ставка НДФЛ будет одинакова для любого вида дохода. Но с точки зрения компании — разница есть, потому что к дивидендам нельзя применить налоговые вычеты по НДФЛ.
Ключевые условия, которые помогут понять выгоду:
Если компания оформила собственника в штат и платит зарплату, как сотруднику и перечисляет страховые взносы, то она увеличивает расходы. На них можно уменьшить налогооблагаемую базу налога на прибыль, ЕСХН и УСН «Доходы минус расходы».
Если компания платит собственнику бизнеса дивиденды, то придется платить больший налог на прибыль, ЕСХН и налог при УСН «Доходы минус расходы».
Почти всегда выгоднее платить зарплату, если ее сумма за год превышает величину предельной базы социальных страховых взносов или компания применяет пониженные тарифы по взносам. В 2024 году это 2 225 000 рублей, а в 2025 году — 2 759 000 рублей.
Как учитывать выплату зарплаты руководителю
Размер зарплаты для расчета налогов и взносов определяют стороны трудового договора. Для руководителя организации его заключают со стороны участников или акционеров. Например, подписант трудового договора с собственником бизнеса, который решил стать директором ООО, может быть уполномочен общим собранием участников.
В Трудовом кодексе нет исключений для работающих учредителей, поэтому зарплату надо начислять каждый месяц, а выдавать не реже, чем один раз в полмесяца по нормам статьи 136 ТК.
Независимо от системы налогообложения, с зарплаты руководителя надо рассчитать:
НДФЛ;
страховые взносы;
взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.
Налог на прибыль
Если компания платит налог на прибыль, то зарплату руководителя стоит включить в состав расходов, но только если есть официальный трудовой договор. Если перечислить деньги, например, за разовую консультацию, которая не подкреплена трудовым договором, то уменьшить налогооблагаемую базу на такую сумму нельзя.
Если компания рассчитывает налог на прибыль методом начисления, то зарплату относят к расходам текущего периода. Если кассовым методом — то относят в расходы в момент выдачи.
УСН
На доходно-расходной «упрощенке» можно включить зарплату руководителя в состав расходов, чтобы уменьшить налоговую базу.
На доходной «упрощенке» зарплата собственника бизнеса базу не уменьшает.
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Как учитывать выплату дивидендов руководителю
Платить руководителю дивиденды можно в определенные периоды — их надо закрепить в Уставе компании. Руководителю ООО можно платить ежеквартально, два или один раз в год, а руководителю АО — по результатам квартала, полугодия или года.
Дивиденды надо платить только из чистой прибыли уже после уплаты налогов и соблюдая определенные условия. Например, чтобы сумма чистых активов не была меньше размера уставного капитала, перед и после выплаты дивидендов АО или ООО не должно отвечать признакам банкротства.
Независимо от системы налогообложения, если компания хочет заплатить дивиденды руководителю, то надо рассчитать и удержать из этой суммы НДФЛ. Сведения о выплатах руководителю в виде дивидендов налоговая узнает из 6-НДФЛ.
В 2025 году НДФЛ с дивидендов с учетом налоговой реформы надо платить так:
по ставке 13% — с доходов в сумме до 2,4 миллиона рублей за год включительно;
по ставке 15% — с доходов выше 2,4 миллиона рублей.
Про все изменения НДФЛ в рамках налоговой реформы написали здесь.
Срок уплаты НДФЛ с дивидендов не отличается от уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников:
с 1 по 22 число текущего месяца — не позднее 28 числа текущего месяца;
с 23 по последнее число текущего месяца, кроме декабря — не позднее 5 числа следующего месяца;
с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня года.
Почему у ФНС могут возникнуть вопросы к зарплате или дивидендам руководителя
Инспекторы могут проверить — почему руководитель получает зарплату вместо дивидендов и наоборот.
Пример. Руководитель ООО «Вариант» ежедневно трудится в компании, но вместо зарплаты ему начисляют дивиденды — ФНС может заподозрить бизнес в снижении базы для уплаты взносов. Если постоянную трудовую деятельность собственника докажут, то организации доначислят страховые взносы на пенсионное и социальное страхование.
Дивиденды могут переквалифицировать в зарплату, если:
Собственнику провели оплату раньше, чем был сформирован финансовый результат за налоговый период, а компания утвердила решение о выплате дивидендов.
Собственнику делают постоянные выплаты и премии, нарушая сроки и количество выплат дивидендов, которые закреплены в документах компании.
Дивиденды платят постоянно и в одинаковом размере, независимо от объема прибыли бизнеса.
Пример. Руководителю ООО «Вектор» не только платят зарплату, но и ежемесячные премии. ФНС может переквалифицировать премии в дивиденды, а предприятие — заподозрить в снижении налогооблагаемой базы.
Зарплату могут переквалифицировать в дивиденды, если:
Собственник бизнеса фактически не исполняет обязанности руководителя.
Объем работы, сопоставимый с обязанностями руководителя, выполняет другой специалист. Уровень зарплаты последнего в несколько раз меньше.
Премии и вознаграждения выплачиваются только руководителю вне зависимости от размера прибыли компании.
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