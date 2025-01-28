Как провести индексацию зарплат сотрудникам в 2025 году

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Обязан ли работодатель проводить индексацию
Для работников бюджетной сферы все однозначно — повышение окладов проводится регулярно, согласно нормам законодательства и нормативным правовым актам.
Коммерческие компании и ИП тоже должны индексировать зарплату сотрудникам — так считают суды различных инстанций. Например, Конституционный суд указывает, что работодатель не должен оспаривать статьи Трудового кодекса 130 и 134, а проводить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Основание — определение Конституционного суда от 28.11.2019 № 3163-О.
Верховный суд согласен с такой позицией и говорит, что если у работодателя не прописан порядок индексации в локальных нормативных актах (ЛНА), то надо устранить этот пробел. По мнению судебного органа, можно внести изменения или дополнения в уже действующие документы. Основание — письмо Федеральной службы по труду и занятости от 19.04.2010 № 1073-6-1.
Вывод: если в трудовом договоре или ЛНА нет порядка индексации зарплаты, то работодатель все равно должен ее проводить. Суды указывают на такую необходимость, но оставляют за собственником бизнеса право — как, когда и на сколько увеличивать зарплату.
Наш эксперт поясняет. Верховный суд дополняет свою позицию по индексации заработной платы — это не обязательно повышение окладов работников, например, можно регулярно выплачивать премии. Но тогда механизм выплаты премий стоит приравнять к индексации и прописать это в ЛНА компании или предпринимателя.
Обязан ли работодатель проводить индексацию, если нет прибыли
Можно не проводить индексацию, но собственнику бизнеса стоит заранее обезопасить себя от претензий со стороны Федеральной службы по труду и занятости. В ЛНА необходимо прописать, что индексация напрямую зависит от финансового результата, например, по итогам года, если индексацию проводят раз в год.
Так можно сделать, опираясь на реальную судебную практику: пункт 10 Обзора судебной практики № 4 (2017), который утвержден Президиумом Верховного суда 15.11.2017, определения Верховного суда от 08.04.2019 № 89-КГ-18-14, от 24.04.2017 № 18-КГ17-10, Московского городского суда от 28.08.2014 по делу № 33-34136, решения Ленинградского областного суда от 22.04.2014 № 7-625/2014.
Вряд ли получится постоянно отказывать работникам в повышении зарплаты, ссылаясь на локальные документы компании. У ФНС и трудовой инспекции могут возникнуть вопросы, почему компания несколько лет продолжает работать без прибыли.
Проверяющие могут посчитать, что отсутствие прибыли — не повод отказать работникам в повышении заработной платы. Судебные решения, которые подтверждают такую позицию контрольных органов, тоже есть: решение Астраханского областного суда от 02.06.2017 по делу № 21-182/2017, решение Ленинского областного суда от 22.04.2014 № 7-625/2014.
Первая Экспертная Бухгалтерия
Прописывать порядок индексации в локальном нормативном акте стоит с соблюдением всех требований закона, иначе можно нарваться на штраф трудовой инспекции или судебную претензию сотрудника
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Кому и когда надо индексировать зарплату
Всем работникам, с которыми заключены трудовые договоры. Например, если сотрудница в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком — ей тоже необходимо повысить оклад.
Исключение — единственный учредитель, так как директор работает и назначает себе зарплату самостоятельно. В этом случае он не нарушает прав других работников — собственный оклад можно индексировать по своему усмотрению.
Сроки индексации работодатель может прописать самостоятельно в ЛНА, но не стоит устанавливать период реже, чем раз в год, чтобы не вызвать вопросы проверяющих. Если нарушить сроки индексации, которые указали в акте, можно получить штраф.
ИП или директора ООО обяжут выплатить 1–5 тысяч рублей.
Компанию обяжут выплатить — на 30–50 тысяч рублей.
Если нарушение допустить повторно, то суммы возрастут:
ИП или директора ООО обяжут выплатить 10–20 тысяч рублей плюс могут дисквалифицировать директора на 1–3 года.
Компанию обяжут выплатить 50–70 тысяч рублей.
В законе нет указаний насчет уровня повышения заработной платы. Но позиция Минтруда — не ниже официального уровня инфляции, которую показал Росстат. Например, по итогам 2024 года этот показатель составил 9,5%.
Наш эксперт поясняет. МРОТ и индексация зарплаты работодателем — разные вещи. МРОТ ежегодно увеличивают до уровня, который установили в федеральном законе, а повышать заработную плату сотрудникам надо вне зависимости от изменения минимального размера оплаты труда. Если МРОТ повысили, то обязательно сначала увеличить зарплату сотрудникам, у которых она оказалась меньше нового минимума, а потом провести индексацию по положениям, которые закрепили в ЛНА.
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Как оформить индексацию заработной платы
Издать локальный нормативный акт или внести изменения в уже существующий документ. Распространенные вариант — коллективный договор или положение об оплату труда.
Издать приказы о внесении изменений в штатное расписание и трудовые договоры, если меняете оклады сотрудников.
Проиндексировать отпускные и пособия. Например, если надо посчитать отпускные или компенсацию за неиспользованный отпуск, то стоит пересчитать суммы по коэффициенту увеличения, которые были начислены до индексации.
Скачать образец приказа об индексации заработной платы.
Скачать образец приказа об изменении штатного расписания в связи с индексацией зарплат.
Скачать образец изменения положения об оплате труда в связи с индексацией зарплаты.
Скачать образец изменения порядка годовой индексации зарплат в форме выплаты премии по итогам года в коллективном договоре.
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