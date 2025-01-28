Как провести индексацию зарплат сотрудникам в 2025 году

Для работников бюджетной сферы все однозначно — повышение окладов проводится регулярно, согласно нормам законодательства и нормативным правовым актам.

Коммерческие компании и ИП тоже должны индексировать зарплату сотрудникам — так считают суды различных инстанций. Например, Конституционный суд указывает, что работодатель не должен оспаривать статьи Трудового кодекса 130 и 134, а проводить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Основание — определение Конституционного суда от 28.11.2019 № 3163-О.

Верховный суд согласен с такой позицией и говорит, что если у работодателя не прописан порядок индексации в локальных нормативных актах (ЛНА), то надо устранить этот пробел. По мнению судебного органа, можно внести изменения или дополнения в уже действующие документы. Основание — письмо Федеральной службы по труду и занятости от 19.04.2010 № 1073-6-1.

Вывод: если в трудовом договоре или ЛНА нет порядка индексации зарплаты, то работодатель все равно должен ее проводить. Суды указывают на такую необходимость, но оставляют за собственником бизнеса право — как, когда и на сколько увеличивать зарплату.