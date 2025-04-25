Как правильно вести учет представительских расходов

Как оформить представительские расходы в 2025 году

Если деловые встречи случаются не так часто, а траты на них не так велики, то для их подтверждения можно обойтись актом, к которому приложен авансовый отчет и первичные документы. Основание — письма Минфина от 10.04.2014 № 03-03-РЗ/16288 и ФНС от 08.05.2014 № ГД-4-3/8852@.

Если организация регулярно тратит крупные суммы на бизнес-мероприятия или у инспекторов возникли вопросы по налоговому учету, то стоит собрать расширенный пакет документов:

Приказ руководителя о представительских расходах на мероприятие. В тексте надо указать дату и место, список лиц, которые будут принимать участие, ответственных за подготовку и составление сметы расходов. Положение о представительских расходах в компании. Пригодится, если встречи с партнерами носят регулярный характер. В положении можно закрепить процедуру организации, порядок и состав расходов, ответственных сотрудников, формы отчета и актов. Смета деловой встречи. Смету можно оформить в виде таблицы с перечнем услуг и цен. Программа встречи. Документ, который можно составить в свободной форме — он будет представлять расписание мероприятий. Поможет доказать ФНС, что встреча носила исключительно деловой характер, без культурных и развлекательных составляющих. Авансовый отчет с документами, которые подтверждают расходы: товарные чеки, накладные, чеки при оплате картой. Акт о представительских расходах. Необходимо составить по факту трат.

Скачать образец приказа руководителя о представительских расходах.

Скачать образец положения о представительских расходах.

Скачать образец сметы о представительских расходах.

Скачать образец программы проведения деловой встречи.

Скачать образец авансового отчета, если сотрудник оплатил представительские расходы картой.

Скачать образец акта об осуществлении представительских расходов.

Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» возьмет на себя документацию по представительским расходам, поможет отразить их в налоговом и бухгалтерском учете, оптимизировать налогообложение без претензий со стороны ФНС. А вы занимайтесь встречами с партнерами, переговорами и поиском путей расширения бизнеса.