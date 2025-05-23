Как уволить пенсионера и соблюсти закон

Какие права есть у пенсионера и предпенсионера
Сотрудник перед выходом на пенсию может уволиться, не уведомляя работодателя за две недели — достаточно указать в заявлении «выход на пенсию», как причину.
Случается, что после увольнения перед пенсией, бывший сотрудник хочет вернуться или уже работающий пенсионер увольняется на короткий срок для пересчета пенсии. Вновь заключить трудовой договор в этом случае — право, а не обязанность работодателя, но работающий пенсионер потеряет право снова уволиться без двухнедельной отработки.
Работодателю надо помнить про категорию предпенсионеров — сотрудники, которые достигнут пенсионного возраста в течение ближайших пяти лет. Таких специалистов нельзя увольнять из-за возраста, в этом случае компания или индивидуальный предприниматель могут получать штраф до 200 тысяч рублей или понести уголовную ответственность по статье 144.1 УК — обязательные работы. Наказание будет таким же, если отказать предпенсионеру в приеме на работу из-за возраста, а не из-за профессиональных качеств, и потенциальный кандидат докажет это в суде.
Эксперт обращает внимание: если сотрудник достиг пенсионного возраста, но продолжает работать в компании или у ИП, то он не обязан уведомлять работодателя. Также и работодатель не должен менять кадровые документы сотрудника. Однако ответственный за кадры или бухгалтер должен помнить об особых правах работающего пенсионера. Например, последний может в любое время попросить отпуск без сохранения заработка длительностью 14 календарных дней.
Как оформить увольнение пенсионера по собственному желанию
Получить от сотрудника заявление. Его можно написать в свободной форме, но указать основание расторжения трудового договора (по собственному желанию) и причину — выход на пенсию.
Подготовить документы на увольнение — выпустить приказ на собственном бланке компании или использовать форму Т-8. В приказе важно отразить основание увольнения — «в связи с выходом на пенсию по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ» и указать реквизиты заявления сотрудника. Пенсионер может попросить копию приказа — работодатель должен заверить ее.
Подать сведения в СФР — отчет по форме ЕФС-1. Работодателю нужно заполнить титульный лист, подраздел 1 раздела 1, подраздел 1.1 раздела 1. Срок — не позже следующего рабочего дня, который следует за днем оформления приказа об увольнении.
Сделать расчет и выплатить зарплату, компенсацию за неиспользованные отпускные дни и иные суммы, если они есть в коллективном договоре или отраслевом соглашении.
Выдать документы: бумажную трудовую книжку или сведения по форме СТД-Р, если работник выбрал электронный формат сведения из персучета; расчетный листок, выписку из раздела 3 отчета РСВ.
Эксперт обращает внимание: работник может передумать и отозвать заявление об увольнении. В этом случае он направляет заявление об отзыве первичного заявления, а работодатель не вправе ему отказать, даже если оформил приказ. Ответственный за кадры должен издать приказ об отмене первичного приказа.
Уведомлять СФР об увольнении пенсионера обязательно, так как неработающему пенсионеру с пенсией меньше прожиточного минимума, которую установили на определенный календарный год в определенном регионе, положена социальная доплата или другие компенсирующие выплаты в зависимости от законодательства региона.
Если не отчитаться об увольнении, то может возникнуть неприятная ситуация — СФР обяжет пенсионера возместить излишне полученные деньги, посчитав его трудоустроенным.
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Как уволить пенсионера по инициативе работодателя
Чтобы не вызвать претензии у контрольных органов, нужно иметь вескую причину:
Нет достаточных навыков, квалификации. Например, сотрудник-пенсионер не хочет переобучаться.
Дисциплинарный проступок.
Сокращение штата.
Ликвидация компании.
Каждую причину придется обосновать документально.
Аттестацию надо закрепить в локально-нормативном акте, а если пенсионер ее не пройдет, то уволить на основании п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК. При этом перед увольнением работодатель должен предложить другую работу, которую пенсионер может выполнять с учетом своих навыков и возраста и только после отказа — уволить. Важное условие — наличие у компании или ИП таких вакансий.
Если работающий пенсионер совершил дисциплинарное нарушение, то это надо закрепить в документах: служебная записка, объяснительная, акт о дисциплинарном нарушении и приказ о дисциплинарном взыскании-увольнении.
Увольнение пенсионера при сокращении или ликвидации оформляют в общем порядке. Что надо сделать:
Направить уведомление о сокращении не позднее, чем за два месяца до даты увольнения. В уведомлении указать, что других вакансий нет, и ознакомить сотрудника с этой информацией под подпись.
Оформить приказ, где прописать основание сокращения, должности и число штатных единиц, даты увольнения.
Сделать запись в трудовой книжке о расторжении договора в связи с сокращением штата на основании п. 2 ст. 81 ТК.
Выплатить одно выходное пособие в размере среднего месячного заработка и сохранить за сотрудником средний заработок в течение двух месяцев — периода поиска новой работы.
Выдать документы в день увольнения: трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р, расчетный листок, сведения о заработке за два года, заверенные копии документов, например, приказа.
Эксперт обращает внимание: если причин для увольнения возрастного работника нет, можно предложить ему уволиться по соглашению сторон — заключить соглашение об увольнении, в котором прописать размер дополнительной выплаты или выходное пособие, например, в размере 2–3 окладов. В соглашении важно указать, что договор расторгли по обоюдному желанию и дату увольнения.
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