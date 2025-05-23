Как уволить пенсионера и соблюсти закон

Какие права есть у пенсионера и предпенсионера

Сотрудник перед выходом на пенсию может уволиться, не уведомляя работодателя за две недели — достаточно указать в заявлении «выход на пенсию», как причину.

Случается, что после увольнения перед пенсией, бывший сотрудник хочет вернуться или уже работающий пенсионер увольняется на короткий срок для пересчета пенсии. Вновь заключить трудовой договор в этом случае — право, а не обязанность работодателя, но работающий пенсионер потеряет право снова уволиться без двухнедельной отработки.

Работодателю надо помнить про категорию предпенсионеров — сотрудники, которые достигнут пенсионного возраста в течение ближайших пяти лет. Таких специалистов нельзя увольнять из-за возраста, в этом случае компания или индивидуальный предприниматель могут получать штраф до 200 тысяч рублей или понести уголовную ответственность по статье 144.1 УК — обязательные работы. Наказание будет таким же, если отказать предпенсионеру в приеме на работу из-за возраста, а не из-за профессиональных качеств, и потенциальный кандидат докажет это в суде.