Как оплачивать сверхурочные без претензий со стороны работника и Роструда

Как оплачивать сверхурочные в 2025 году

Общее правило — оплачивать, исходя из размера всех начислений. То есть, это и зарплата, и компенсации, и стимуляционные выплаты. Считать только от оклада — неправильно, основание: закон от 22.04.2024 № 91-ФЗ. Такое изменение действует с 1 сентября 2024 года.

Сверхурочные часы оплачивают так:

первые два часа — не менее, чем в полуторном размере,

последующие — не менее, чем в двойном.

Если хотите платить своим работникам больше, то размер можно установить в ЛНА, коллективном или трудовом договоре. Если работник хочет, то оплату за сверхурочную работу можно заменить отгулом, но тогда сверхурочные нужно оплатить в одинарном размере.

Чтобы правильно начислить заработную плату за слишком продолжительный рабочий день, надо придерживаться алгоритма.