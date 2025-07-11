Как оплачивать сверхурочные без претензий со стороны работника и Роструда

Как оплачивать сверхурочные в 2025 году
Общее правило — оплачивать, исходя из размера всех начислений. То есть, это и зарплата, и компенсации, и стимуляционные выплаты. Считать только от оклада — неправильно, основание: закон от 22.04.2024 № 91-ФЗ. Такое изменение действует с 1 сентября 2024 года.
Сверхурочные часы оплачивают так:
первые два часа — не менее, чем в полуторном размере,
последующие — не менее, чем в двойном.
Если хотите платить своим работникам больше, то размер можно установить в ЛНА, коллективном или трудовом договоре. Если работник хочет, то оплату за сверхурочную работу можно заменить отгулом, но тогда сверхурочные нужно оплатить в одинарном размере.
Чтобы правильно начислить заработную плату за слишком продолжительный рабочий день, надо придерживаться алгоритма.
1. Определить, что относится к базе для расчета сверхурочных
Это оклад, часовая или дневная ставка, а также стимулирующие и компенсационные выплаты. Универсального перечня доплат и надбавок нет, так как у каждого работодателя они свои.
Но при определении перечня таких выплат надо учитывать условия:
Выплата — плата за труд, соответствует определению статьи 129 ТК.
Выплата закреплена у работодателя в ЛНА, коллективном или трудовом договоре.
Размер выплаты можно рассчитать в значении «за час работы».
Выплата носит постоянный характер, а бухгалтер начисляет ее систематически, пока сохраняются условия, из-за которых ее ввели.
Собрали примеры в таблицу.
Примеры компенсаций
Примеры постоянных надбавок
Вредные условия труда, особые климатические условия
За стаж
Ненормированный рабочий день
Фиксированная премия в процентах от оклада
Наставничество, бригадирство
Дополнительный объем работы, совмещение профессий, должностей
Доплата за расширение зоны обслуживания, в том числе географической
Эксперт обращает внимание: доплату до МРОТ тоже надо включать в расчет сверхурочных. Вот как это сделать:
Рассчитать зарплату без учета сверхурочных. Если она меньше МРОТ, то сделайте доплату до «минималки».
С учетом доплаты за МРОТ рассчитайте оплату за часы «сверхурочки».
2. Определить, что не относится к базе для расчета сверхурочных
Самый яркий пример — компенсации личных трат сотрудника, которые не являются оплатой за его труд. Это сохранение работнику среднего заработка, отпускные и компенсация за неиспользованный отпуск.
Собрали примеры в таблицу.
Выплаты
Примеры
Компенсация личных затрат
Компенсация неполученных или просроченных выплат
Разовые или непостоянные премии
3. Подсчитать количество часов сверхурочных
К сверхурочным относятся часы, которые:
Превысили норму рабочего времени. Если у вас суммированный учет рабочего времени, то надо их посчитать по итогам учетного периода.
Закреплены в приказе руководителя о привлечении работника к сверхурочной работе.
Отмечены в табеле.
Не дублируются с часами ненормированного рабочего дня. Часы ненормированного рабочего дня отдельно нигде не проставляются.
Не выпадают на праздники или выходные дни.
В табеле сверхурочные часы надо обозначить кодом «С» или «04». По строке с такими кодами ставят количество часов. Если работник утверждает, что работал сверхурочно, но нет отметки в табеле и приказа руководителя, то у бухгалтера нет оснований для начисления дополнительной выплаты. Кстати, привлечение к «сверхурочке» без согласия сотрудника и приказа незаконно, за исключением случаев, которые предусмотрены законом, например, ликвидации ЧС или последствий стихийных бедствий.
Эксперт обращает внимание: у сверхурочной работы есть свои лимиты — не более 120 часов в год и не более 4 часов в течение 2 дней подряд. Основание — статья 99 ТК.
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4. Рассчитать стоимость часа сверхурочной работы
Стоимость будет различаться в зависимости от способа начисления зарплаты.
Общая формула:
Сумма оплаты за сверхурочную работу = количество часов, отработанных сверхурочно за день/смену Х Стоимость часа работы Х коэффициент сверхурочных (1,5 или 2).
Ниже написали, как рассчитать стоимость часа.
Сверхурочные для сотрудника на окладе
Работодатель может самостоятельно выбрать вариант, но закрепить его в ЛНА.
Исходя из среднемесячного числа рабочих часов:
Стоимость часа = (Оклад + компенсационные и стимулирующие выплаты) Х 12 месяцев : Годовая норма рабочих часов по производственному календарю
Исходя из нормы рабочих часов в конкретном месяце со сверхурочной работой:
Стоимость часа = (Оклад + компенсационные и стимулирующие выплаты) : Норма рабочих часов в месяце со «сверхурочкой»
Исходя из среднемесячного числа рабочих часов за учетный период (использовать при суммированном учете рабочего времени):
Стоимость часа = (Оклад + компенсационные и стимулирующие выплаты) Х Количество месяцев в учетном периоде : Норма рабочих часов в учетном периоде
Сверхурочные для сотрудника с дневной или почасовой ставкой
Работодатель также может самостоятельно выбрать вариант, но закрепить его в ЛНА.
Исходя из среднемесячного числа рабочих часов:
Компенсационные и стимулирующие выплаты за час работы = Компенсационные и стимулирующие выплаты за месяц : Среднемесячное количество рабочих часов по производственному календарю
Исходя из нормы рабочих часов в конкретном месяце со сверхурочной работой:
Компенсационные и стимулирующие выплаты за час работы = Компенсационные и стимулирующие выплаты за месяц : норма рабочих часов в месяце привлечения к «сверухрочке»
Сверхурочные для сотрудника при сдельной оплате труда
Если сотрудник работает на «сделке», то первые два часа надо оплачивать в полуторном размере (коэффициент 1,5), а следующие — в двойном размере (коэффициент 2) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.
Сумма оплаты за сверхурочную работу = Сдельная расценка за единицу товара Х Коэффициент сверхурочных (1,5 или 2) Х количество изделий, которые сделали во время сверхурочных
Сверхурочные для сотрудника на суммированном учете оплаты труда
Сверхурочные часы в данном случае исчисляют по производственному календарю. Например, за II квартал 2025 года при 40-часовой рабочей неделе сантехник Петров П.П. с окладом 70 000 рублей должен был отработать 470 часов, но отработал 480.
Сначала надо рассчитать стоимость часа = 70 000 рублей : 164,3 (среднее количество рабочих часов в месяц из производственного календаря).
Итого: 426,05 рубля за час работы.
Всего сверхурочных часов 10 → 480 - 470.
426,05 х 2 (первых часа) Х 1,5 (коэффициент двух первых часов) = 1278,15 рубля.
426,05 х 8 (остальные часы из 10) Х 2 (коэффициент остальных часов) = 6816,8 рубля.
Общая сумма сверхурочных → 8094,95 рубля.
Эксперт обращает внимание: если сотрудник работает сверхурочно ночью, то он должен получить две оплаты — «ночные» и сверхурочные.
5. Выплатить сверхурочные
Дополнительную оплату сотруднику, который переработал, надо рассчитать в день начисления зарплаты, а перечислить в дни, которые установлены у работодателя в общем порядке. Если в компании или у ИП действует суммированный учет, то рассчитывать и перечислять надо по итогам учетного периода.
Если работник требует оплатить сверхурочные сразу, то можно сослаться на позицию Минтруда — чиновники считают допустимым перечислить их в конце месяца или в день аванса за первую половину месяца. Основание — письма Минтруда от 02.07.2024 № 14-1/ООГ-4023, от 10.08.2017 № 14-1/В-725.
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