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Зарплата
Как оплачивать сверхурочные без претензий со стороны работника и Роструда

Как оплачивать сверхурочные без претензий со стороны работника и Роструда

Спойлер: все не так просто, как кажется. Но «Первая Экспертная Бухгалтерия» составила алгоритм, который поможет правильно вознаградить усердных работников. Или можете делегировать расчет зарплаты и кадровый учет нам, а сами заниматься бизнесом.

Как оплачивать сверхурочные в 2025 году

Общее правило — оплачивать, исходя из размера всех начислений. То есть, это и зарплата, и компенсации, и стимуляционные выплаты. Считать только от оклада — неправильно, основание: закон от 22.04.2024 № 91-ФЗ. Такое изменение действует с 1 сентября 2024 года.

Сверхурочные часы оплачивают так:

  • первые два часа — не менее, чем в полуторном размере, 

  • последующие — не менее, чем в двойном. 

Если хотите платить своим работникам больше, то размер можно установить в ЛНА, коллективном или трудовом договоре. Если работник хочет, то оплату за сверхурочную работу можно заменить отгулом, но тогда сверхурочные нужно оплатить в одинарном размере.

Чтобы правильно начислить заработную плату за слишком продолжительный рабочий день, надо придерживаться алгоритма.

1. Определить, что относится к базе для расчета сверхурочных

Это оклад, часовая или дневная ставка, а также стимулирующие и компенсационные выплаты. Универсального перечня доплат и надбавок нет, так как у каждого работодателя они свои.

Но при определении перечня таких выплат надо учитывать условия:

  • Выплата — плата за труд, соответствует определению статьи 129 ТК.

  • Выплата закреплена у работодателя в ЛНА, коллективном или трудовом договоре.

  • Размер выплаты можно рассчитать в значении «за час работы».

  • Выплата носит постоянный характер, а бухгалтер начисляет ее систематически, пока сохраняются условия, из-за которых ее ввели.

Собрали примеры в таблицу.

Примеры компенсаций

Примеры постоянных надбавок

Вредные условия труда, особые климатические условия

За стаж

Ненормированный рабочий день

Фиксированная премия в процентах от оклада

Наставничество, бригадирство

Дополнительный объем работы, совмещение профессий, должностей

Доплата за расширение зоны обслуживания, в том числе географической

Эксперт обращает внимание: доплату до МРОТ тоже надо включать в расчет сверхурочных. Вот как это сделать:

  1. Рассчитать зарплату без учета сверхурочных. Если она меньше МРОТ, то сделайте доплату до «минималки».

  2. С учетом доплаты за МРОТ рассчитайте оплату за часы «сверхурочки».

2. Определить, что не относится к базе для расчета сверхурочных

Самый яркий пример — компенсации личных трат сотрудника, которые не являются оплатой за его труд. Это сохранение работнику среднего заработка, отпускные и компенсация за неиспользованный отпуск.

Собрали примеры в таблицу.

Выплаты

Примеры

Компенсация личных затрат

  • Командировочные

  • За разъездной характер работы

  • Возмещение за использование личного имущества в работе

  • За проезд на работу, сотовую связь, стоимость аренды, медосмотры

  • Возмещение подотчетных расходов

Компенсация неполученных или просроченных выплат

  • Средний заработок за время медосмотра, командировки, диспансеризации, в дни по уходу за ребенком-инвалидом, во время военных сборов, периода кормления ребенка

  • Оплата отпуска

  • За задержку зарплаты, неиспользованный отпуск

  • За моральный вред, выплата по решению суда

Разовые или непостоянные премии

  • За успехи в работе

  • В честь юбилея сотрудника

  • В честь юбилея компании

  • По случаю события в семье: свадьба, рождение ребенка

3. Подсчитать количество часов сверхурочных

К сверхурочным относятся часы, которые:

  • Превысили норму рабочего времени. Если у вас суммированный учет рабочего времени, то надо их посчитать по итогам учетного периода.

  • Закреплены в приказе руководителя о привлечении работника к сверхурочной работе.

  • Отмечены в табеле.

  • Не дублируются с часами ненормированного рабочего дня. Часы ненормированного рабочего дня отдельно нигде не проставляются.

  • Не выпадают на праздники или выходные дни.

В табеле сверхурочные часы надо обозначить кодом «С» или «04». По строке с такими кодами ставят количество часов. Если работник утверждает, что работал сверхурочно, но нет отметки в табеле и приказа руководителя, то у бухгалтера нет оснований для начисления дополнительной выплаты. Кстати, привлечение к «сверхурочке» без согласия сотрудника и приказа незаконно, за исключением случаев, которые предусмотрены законом, например, ликвидации ЧС или последствий стихийных бедствий.

Эксперт обращает внимание: у сверхурочной работы есть свои лимиты — не более 120 часов в год и не более 4 часов в течение 2 дней подряд. Основание — статья 99 ТК.

Начислять заработную плату, учитывая переработки, больничные, отпуски и доплаты довольно сложно, но только не для специалистов «Первой Экспертной Бухгалтерии». Мы поможем рассчитать зарплаты и сверхурочные для бизнеса со штатом любой численности, вовремя сдадим отчетность, а еще возьмем на себя финансовую ответственность за ваш кадровый учет. Посмотрите условия наших тарифов, чтобы подобрать подходящий без переплат.

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4. Рассчитать стоимость часа сверхурочной работы

Стоимость будет различаться в зависимости от способа начисления зарплаты.

Общая формула:

Сумма оплаты за сверхурочную работу = количество часов, отработанных сверхурочно за день/смену Х Стоимость часа работы Х коэффициент сверхурочных (1,5 или 2).

Ниже написали, как рассчитать стоимость часа.

Сверхурочные для сотрудника на окладе

Работодатель может самостоятельно выбрать вариант, но закрепить его в ЛНА.

Исходя из среднемесячного числа рабочих часов:

Стоимость часа = (Оклад + компенсационные и стимулирующие выплаты) Х 12 месяцев : Годовая норма рабочих часов по производственному календарю

Исходя из нормы рабочих часов в конкретном месяце со сверхурочной работой:

Стоимость часа = (Оклад + компенсационные и стимулирующие выплаты) : Норма рабочих часов в месяце со «сверхурочкой»

Исходя из среднемесячного числа рабочих часов за учетный период (использовать при суммированном учете рабочего времени):

Стоимость часа = (Оклад + компенсационные и стимулирующие выплаты) Х Количество месяцев в учетном периоде : Норма рабочих часов в учетном периоде

Сверхурочные для сотрудника с дневной или почасовой ставкой

Работодатель также может самостоятельно выбрать вариант, но закрепить его в ЛНА.

Исходя из среднемесячного числа рабочих часов:

Компенсационные и стимулирующие выплаты за час работы = Компенсационные и стимулирующие выплаты за месяц : Среднемесячное количество рабочих часов по производственному календарю

Исходя из нормы рабочих часов в конкретном месяце со сверхурочной работой:

Компенсационные и стимулирующие выплаты за час работы = Компенсационные и стимулирующие выплаты за месяц : норма рабочих часов в месяце привлечения к «сверухрочке»

Сверхурочные для сотрудника при сдельной оплате труда

Если сотрудник работает на «сделке», то первые два часа надо оплачивать в полуторном размере (коэффициент 1,5), а следующие — в двойном размере (коэффициент 2) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

Сумма оплаты за сверхурочную работу = Сдельная расценка за единицу товара Х Коэффициент сверхурочных (1,5 или 2) Х количество изделий, которые сделали во время сверхурочных

Сверхурочные для сотрудника на суммированном учете оплаты труда

Сверхурочные часы в данном случае исчисляют по производственному календарю. Например, за II квартал 2025 года при 40-часовой рабочей неделе сантехник Петров П.П. с окладом 70 000 рублей должен был отработать 470 часов, но отработал 480.

Сначала надо рассчитать стоимость часа = 70 000 рублей : 164,3 (среднее количество рабочих часов в месяц из производственного календаря).

Итого: 426,05 рубля за час работы.

Всего сверхурочных часов 10 → 480 - 470.

  • 426,05 х 2 (первых часа) Х 1,5 (коэффициент двух первых часов) = 1278,15 рубля.

  • 426,05 х 8 (остальные часы из 10) Х 2 (коэффициент остальных часов) = 6816,8 рубля.

Общая сумма сверхурочных → 8094,95 рубля.

Эксперт обращает внимание: если сотрудник работает сверхурочно ночью, то он должен получить две оплаты — «ночные» и сверхурочные. 

5. Выплатить сверхурочные

Дополнительную оплату сотруднику, который переработал, надо рассчитать в день начисления зарплаты, а перечислить в дни, которые установлены у работодателя в общем порядке. Если в компании или у ИП действует суммированный учет, то рассчитывать и перечислять надо по итогам учетного периода.

Если работник требует оплатить сверхурочные сразу, то можно сослаться на позицию Минтруда — чиновники считают допустимым перечислить их в конце месяца или в день аванса за первую половину месяца. Основание — письма Минтруда от 02.07.2024 № 14-1/ООГ-4023, от 10.08.2017 № 14-1/В-725.

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