Сколько платить НДФЛ с доходов иностранных сотрудников

Государство активно проверяет компании и ИП, которые принимают сотрудников-иностранцев — важно соблюдать все нормы миграционного и налогового законодательства. Рассказали про один из главных налогов, который заинтересует ФНС еще до проверки.

Какой статус может быть у сотрудника-иностранца

Если вы приняли в штат гражданина из-за рубежа, то он может иметь один из трех статусов, которые будут влиять на налогообложение его доходов:

налоговый резидент;

нерезидент;

нерезидент с особым порядком налогообложения.

Эксперт обращает внимание: если у сотрудника есть статус налогового резидента, то гражданство никак не влияет на порядок налогообложения НДФЛ.

Сколько взимать НДФЛ с доходов налоговых резидентов

В том же порядке, что и с доходов российских граждан, применяя прогрессивную шкалу 13–22%. Подтвердить статус налогового резидента надо документально — на сайте ФНС есть специальный одноименный сервис, где после заполнения заявления, приходит документ-подтверждение.

Кстати, эксперты «Первой Экспертной Бухгалтерии» подробно рассказали об изменениях в начислении и уплате НДФЛ, которые вступили в силу в 2025 году после налоговой реформы.

Если иностранец-резидент получает выплаты из-за рубежа, то он будет платить с них налоги самостоятельно, работодатель не имеет к ним отношения. Напомните такому сотруднику, что он должен подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года.

Эксперт обращает внимание: между Россией и страной иностранца может действовать соглашение об устранении двойного налогообложения. Тогда налог, который был уплачен за рубежом, можно зачесть в счет уплаты НДФЛ в РФ. Основание — ст. 232 НК.

Сколько взимать НДФЛ с доходов нерезидентов

Ставка для таких сотрудников — 30%. Удерживать налог надо только с тех денег, которые сотрудник получил в России. Например:

заработная плата, оклад по должности у ИП или компании в России;

плата за услуги, которые ему перечислили российские компании;

дивиденды или проценты от российских организаций.

Нерезидент не должен платить НДФЛ с доходов, которые получил из-за рубежа.

Если регулярно ошибаться в налогах за сотрудников-иностранцев, то можно привлечь внимание контролирующих органов Бесплатно проверим ваш бухгалтерский, кадровый и налоговый учет, приведем в порядок документацию и устраним предлоги для штрафов и претензий Оставьте контакты, мы вам перезвоним Отправить

Сколько взимать НДФЛ с доходов нерезидентов с особым порядком налогообложения

1. Иностранец на патенте.

Сотрудник уплачивает фиксированные авансовые платежи по НДФЛ. Налоговый агент при удержании НДФЛ засчитывает фиксированные авансовые платежи в счет налога.

Кстати, организация или ИП, где работает иностранец, может оплатить за него патент. Налоговые агенты принимают к зачету фиксированные авансовые платежи в общем порядке независимо от того, кто оплатил патент. В статье 227.1 НК никаких ограничений на этот счет нет.

Эксперт обращает внимание: стоимость патента отличается в зависимости от региона. Например, в Москве в 2025 году стоимость патента выросла на 20%. Для расчета стоимости патента используют базовый платеж в размере 1200 рублей, коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент. А еще можно воспользоваться калькулятором на сайте ФНС.

После того как иностранец на патенте устроился в российскую компанию или к ИП, работодатель рассчитывает и удерживает НДФЛ с его доходов по ставке 13–22%. Суммы НДФЛ, которые ранее оплатил сотрудник в качестве фиксированного авансового платежа, нужно зачесть в счет уплаты НДФЛ с зарплаты.

Место уплаты фиксированных платежей не имеет значения. Сотрудник может их оплатить в регионе по месту работу или по месту жительства. ФНС придерживается такой позиции и излагает ее в письме от 16.03.2016 № БС-3-11/1096.

Чтобы работодатель мог правомерно уменьшить НДФЛ на сумму авансового платежа по патенту, нужны документы:

заявление от сотрудника с просьбой уменьшить НДФЛ на сумму фиксированного авансового платежа;

квитанции об оплате фиксированного платежа;

уведомление от ФНС, которое подтверждает, что НДФЛ можно уменьшить на авансовый платеж.

Чтобы получить последний документ из списка, работодатель должен подать в налоговую инспекцию заявление по форме из приказа ФНС от 13.11.2015 № ММВ-7-11/512.

Эксперт обращает внимание: если сотрудник оплатил патент, срок действия которого включает два года, то уведомление нужно получить на каждый год. Уменьшить налог можно только на сумму фиксированных платежей, которые относятся к конкретному налоговому периоду. А еще налоговая может отказать в выдаче уведомления, и вот почему: в этом году уже такое уведомление на данного сотрудника выдавали;

у инспекции нет данных, что работодатель заключил с ним трудовой договор или ГПД.

Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» может помочь не только с налогообложением, кадровым учетом и расчетом зарплаты, но и оказать консультации по миграционному учету. Такая услуга включена в тариф «Бизнес» — компании или ИП, которые привлекают сотрудников из-за рубежа, получают расширенную поддержку по оптимальной цене.

2. Иностранец — гражданин ЕАЭС.

Сотрудник имеет гражданство Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В этом случае его доходы надо облагать по ставке 13–22% в течение налогового периода.

Эксперт обращает внимание: если иностранный работник с гражданством стран ЕАЭС не станет налоговым резидентом до конца года, то налог придется пересчитать по условиям нерезидентов — по ставке 30%.

3. Иностранец — высококвалифицированный специалист.

Если бизнес нанял из-за рубежа высококвалифицированного специалиста, то надо удерживать НДФЛ по прогрессивной шкале ставок 13–22% с зарплаты и других надбавок в рамках трудового договора:

компенсации за проживание;

отпускные;

вознаграждения, премии.

А вот с других выплат, например, материальной помощи, компенсации питания или денежного подарка, который не был прописан в трудовом договоре, надо начислять НДФЛ по ставке 30%.

4. Иностранец — беженец или получивший временное убежище.

Если вы приняли на работу сотрудника из-за рубежа в таком статусе, то надо удерживать НДФЛ по ставкам 13–22% независимо от его срока пребывания в РФ.

Если работник утратил статус беженца, но еще не получил статус налогового резидента, то надо пересчитать налог по условиям нерезидентов — по ставке 30%.

5. Иностранец-участник госпрограммы по переселению соотечественников.

Для таких сотрудников надо считать НДФЛ по обычной прогрессивной ставке 13–22% со всех доходов по трудовому договору или ГПД.

Как делать вычеты или перерасчеты по НДФЛ для иностранных сотрудников

Вычеты по НДФЛ делают в общем порядке только для сотрудников-налоговых резидентов. Если работник нерезидент, то права на вычет он не имеет.

Основанием для вычетов могут быть документы из-за рубежа. Например, если сотрудник-беженец предъявил документы, которые подтверждают у него наличие детей, то он может претендовать на вычеты без оформления российских аналогов.

Перерасчет НДФЛ надо делать с начала отчетного года, если статус иностранного сотрудника изменился, например, стал налоговым резидентом РФ. При этом получение гражданства не влияет на ставку налога.

Кадровая служба в помощь вашему бухгалтеру от 490 р/мес за каждого сотрудника Кадровый учет, подготовка документов, расчет зарплаты, отчетность Узнать условия

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFHVpAH6