Новые правила расчета среднего заработка

А вот социальные пособия решили не трогать — порядок их расчета не изменится.

Поменять положение решили, чтобы учесть все виды вознаграждений в расчете среднего заработка и унифицировать порядок расчета — работники получат более точную сумму выплат. Выгода работодателей — меньше ошибок при начислении, и вопросов по методикам расчета.

Как считать средний заработок по-новому

Подсветили все изменения из нового постановления № 540.

Все доплаты и надбавки надо учитывать

Расчет среднего заработка раньше — это сумма всех надбавок и доплат, которые были привязаны к окладу. Но в новом положении улучшили условия для работников — в тексте убрали привязку к окладу или тарифным ставкам. Теперь надо считать все виды доплат, если определяете средний заработок сотрудника: стаж, классность, особые условия труда, работу ночью, районные коэффициенты. Сделали таблицу, которая поможет определиться. Учитываем при расчете среднего заработка Не учитываем при расчете среднего заработка Оклад или тарифную ставку.

Начисление по сдельным расценкам.

Проценты или комиссию от заказов/реализации.

Выплаты продукцией/в натуральной форме.

Гонорары за публикации в СМИ или гонорары работников искусств.

Надбавки за мастерство, классность, стаж.

Надбавки за особые условия труда: ночные, вредность труда.

Районные коэффициенты и надбавки.

Сверхурочные.

Другие выплаты, если они предусмотрены системой оплаты труда в компании или у ИП. Материальную помощь.

Компенсацию за коммунальные платежи.

Компенсацию за проезд, питание.

Компенсацию за обучение. Эксперт обращает внимание: к другим выплатам относятся, например, денежные поощрения. В старом постановлении не было прямого упоминания о них — это вызывало споры: учитывать или нет их при расчете среднего заработка. Новое постановление внесло ясность — денежные поощрения надо включать в расчет. Например, это могут быть выплаты работникам, если они достигли особых успехов/показателей в труде. Такую разовую выплату, например, за перевыполнение плана лучше зафиксировать в локально-нормативном акте. Кстати, у нас есть подробная статья про оплату сверхурочных.

Изменили порядок учета повышения окладов

Средний заработок надо пересчитывать, если оклад работника повысили — на коэффициент повышения. Но такое требование старого постановления распространялось только на главный офис, филиалы и структурные подразделения, а про представительство забыли. Представительство работодателя — это структурное подразделение юридического лица, которое находится в другом месте, но представляет интересы работодателя и защищает их. Это не самостоятельное юридическое лицо, представительство пользуется Положением, которое создала головная компания, чтобы утвердить его полномочия. В тексте нового постановления закрыли пробел и упомянули представительство — его работникам тоже надо пересчитывать средний заработок, если оклад повысили в расчетном периоде или после него. Специалисты «Первой Экспертной Бухгалтерии» разбираются в нюансах начисления зарплаты и других выплат, знают про «узкие» места кадрового учета. Вы можете доверить только эти участки на аутсорсинг или отдать ведение бухгалтерии полностью, а сами заниматься бизнесом. Если регулярно ошибаться в расчете среднего заработка или отпускных, можно нарваться на штраф трудовой инспекции или суд Бесплатно проверим ваш бухгалтерский, кадровый и налоговый учет, приведем в порядок документацию и устраним предлоги для штрафов и претензий Оставьте контакты, мы вам перезвоним Отправить

Изменили методику расчета выходного пособия

Раньше сумма пособия зависела от конкретного периода — сколько рабочих часов и дней пришлось на расчетный месяц после увольнения. Сотрудники могли получать разные суммы в зависимости от количества рабочих дней, например, в мае или апреле. Теперь надо считать по средней годовой базе: Среднедневной заработок Х Среднее количество рабочих дней/ часов в месяц Последний показатель — это все рабочие дни/часы в году, поделенные на 12. Для наглядности привели пример: Иванов А.А. и Петров П.П. имеют одинаковый среднедневной заработок — 5000 рублей. Иванов решил уволиться в апреле, а Петров — в мае. Раньше бы Иванову полагалось 110 тысяч рублей (за 22 рабочих дня апреля), а Иванову — 90 тысяч рублей (за 18 рабочих дня мая). С 1 сентября 2025 года работники получат примерно поровну, независимо от месяца увольнения. 5000 х 20,58 (среднемесячное число рабочих дней в 2025 году) = 102 900 рублей. Показатель 20,58 нашли так: общее количество рабочих дней в 2025 году разделили на 12 месяцев → 247 : 12.

Изменили порядок расчета среднего заработка для отпуска