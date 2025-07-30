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Трудовые отношения
Новые правила расчета среднего заработка

Новые правила расчета среднего заработка

Начнут действовать уже с 1 сентября 2025 года. Сделали материал, который поможет работодателям подготовиться.

Что изменили в правилах расчета среднего заработка

1 сентября в силу вступит новый документ — постановление Правительства от 24 апреля 2025 года № 540 заменит действующее постановление от 24 декабря 2007 года № 922.

Поменять положение решили, чтобы учесть все виды вознаграждений в расчете среднего заработка и унифицировать порядок расчета — работники получат более точную сумму выплат. Выгода работодателей — меньше ошибок при начислении, и вопросов по методикам расчета.

Новое положение нужно применять для расчета:

  • пособий по временной нетрудоспособности; 

  • отпускных; 

  • командировочных; 

  • оплаты простоев;

  • донорских дней;

  • выходных пособий;

  • компенсаций за неиспользованный отпуск.

А вот социальные пособия решили не трогать — порядок их расчета не изменится. 

Как считать средний заработок по-новому

Подсветили все изменения из нового постановления № 540

Все доплаты и надбавки надо учитывать

Расчет среднего заработка раньше — это сумма всех надбавок и доплат, которые были привязаны к окладу. Но в новом положении улучшили условия для работников — в тексте убрали привязку к окладу или тарифным ставкам. Теперь надо считать все виды доплат, если определяете средний заработок сотрудника: стаж, классность, особые условия труда, работу ночью, районные коэффициенты.

Сделали таблицу, которая поможет определиться.

Учитываем при расчете среднего заработка

Не учитываем при расчете среднего заработка

  • Оклад или тарифную ставку.

  • Начисление по сдельным расценкам.

  • Проценты или комиссию от заказов/реализации.

  • Выплаты продукцией/в натуральной форме.

  • Гонорары за публикации в СМИ или гонорары работников искусств.

  • Надбавки за мастерство, классность, стаж.

  • Надбавки за особые условия труда: ночные, вредность труда.

  • Районные коэффициенты и надбавки.

  • Сверхурочные.

  • Другие выплаты, если они предусмотрены системой оплаты труда в компании или у ИП.

  • Материальную помощь.

  • Компенсацию за коммунальные платежи.

  • Компенсацию за проезд, питание.

  • Компенсацию за обучение.

Эксперт обращает внимание: к другим выплатам относятся, например, денежные поощрения. В старом постановлении не было прямого упоминания о них — это вызывало споры: учитывать или нет их при расчете среднего заработка. Новое постановление внесло ясность — денежные поощрения надо включать в расчет. Например, это могут быть выплаты работникам, если они достигли особых успехов/показателей в труде. Такую разовую выплату, например, за перевыполнение плана лучше зафиксировать в локально-нормативном акте.

Кстати, у нас есть подробная статья про оплату сверхурочных.

Изменили порядок учета повышения окладов 

Средний заработок надо пересчитывать, если оклад работника повысили — на коэффициент повышения. Но такое требование старого постановления распространялось только на главный офис, филиалы и структурные подразделения, а про представительство забыли.

Представительство работодателя — это структурное подразделение юридического лица, которое находится в другом месте, но представляет интересы работодателя и защищает их. Это не самостоятельное юридическое лицо, представительство пользуется Положением, которое создала головная компания, чтобы утвердить его полномочия.

В тексте нового постановления закрыли пробел и упомянули представительство — его работникам тоже надо пересчитывать средний заработок, если оклад повысили в расчетном периоде или после него.

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Если регулярно ошибаться в расчете среднего заработка или отпускных, можно нарваться на штраф трудовой инспекции или суд

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Изменили методику расчета выходного пособия

Раньше сумма пособия зависела от конкретного периода — сколько рабочих часов и дней пришлось на расчетный месяц после увольнения. Сотрудники могли получать разные суммы в зависимости от количества рабочих дней, например, в мае или апреле.

Теперь надо считать по средней годовой базе:

Среднедневной заработок Х Среднее количество рабочих дней/ часов в месяц

Последний показатель — это все рабочие дни/часы в году, поделенные на 12.

Для наглядности привели пример:

Иванов А.А. и Петров П.П. имеют одинаковый среднедневной заработок — 5000 рублей. Иванов решил уволиться в апреле, а Петров — в мае. Раньше бы Иванову полагалось 110 тысяч рублей (за 22 рабочих дня апреля), а Иванову — 90 тысяч рублей (за 18 рабочих дня мая).

С 1 сентября 2025 года работники получат примерно поровну, независимо от месяца увольнения. 

5000 х 20,58 (среднемесячное число рабочих дней в 2025 году) = 102 900 рублей.

Показатель 20,58 нашли так: общее количество рабочих дней в 2025 году разделили на 12 месяцев → 247 : 12.

Изменили порядок расчета среднего заработка для отпуска

В новых правилах уточнили, какие именно периоды и дни не выключать в расчетный период. Из 12 месяцев расчетного периода надо вычеркивать дни, когда сотрудник не работал — болел или взял отпуск по беременности и родам, дополнительные оплачиваемые выходные для ухода за ребенком-инвалидом. В расчет надо брать только фактически отработанные дни и зарплату в этот период.

В общих случаях используют такие формулы:

Отпускные = Средний дневной заработок × Количество дней отпуска

Среднедневной заработок = Сумма заработной платы за 12 месяцев / (12 × 29,3), 

где 29,3 — среднемесячное число календарных дней.

По новым правилам при расчете отпускных надо учитывать все заработки, которые относятся к оплате труда за расчетный период — оклад, премия, надбавки. А не учитывать —  выплаты соцхарактера, которые не связаны с оплатой труда.

Эксперт обращает внимание: не нужно включать в расчет среднего заработка для отпускных выплаты, которые уже рассчитали по среднему, например, командировочные или больничные. Таким образом, средний заработок для отпускных — это только суммы, которые оплатили работнику в расчетный период.

Как считать среднедневной заработок сейчас

Правила нового постановления № 540 надо применять с 1 сентября 2025 года. Если работник уволится 20 августа 2025 года, то выходное пособие ему нужно считать по правилам «истекающего» постановления № 922 — по количеству дней в августе. А вот средний заработок на период трудоустройства надо считать уже в соответствии с новым Положением. 

Пользоваться правилами нового постановления не нужно, если надо рассчитать:

  • выходное пособие в размере среднего двухнедельного заработка;

  • компенсацию при увольнении досрочно, при сокращении;

  • компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка при увольнении руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера.

Что надо учесть работодателю с 1 сентября 2025 года

  • Если повышать оклады, то во всех подразделениях будут действовать общие правила. Методику расчета унифицировали — для головного офиса, филиалов и представительств.

  • Сделать перерасчет планируемых расходов компании. Например, увольнение нескольких сотрудников в месяце с максимальным количеством рабочих дней, означало большие затраты. Теперь применяют усредненный коэффициент — планировать расходы будет легче.

  • Актуализировать документы. Если старые локально-нормативные акты ссылаются на постановление № 922, то обновить их. Это уменьшит риски претензий при проверке контролирующих органов.

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