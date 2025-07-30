Новые правила расчета среднего заработка

Что изменили в правилах расчета среднего заработка
1 сентября в силу вступит новый документ — постановление Правительства от 24 апреля 2025 года № 540 заменит действующее постановление от 24 декабря 2007 года № 922.
Поменять положение решили, чтобы учесть все виды вознаграждений в расчете среднего заработка и унифицировать порядок расчета — работники получат более точную сумму выплат. Выгода работодателей — меньше ошибок при начислении, и вопросов по методикам расчета.
Новое положение нужно применять для расчета:
пособий по временной нетрудоспособности;
отпускных;
командировочных;
оплаты простоев;
донорских дней;
выходных пособий;
компенсаций за неиспользованный отпуск.
А вот социальные пособия решили не трогать — порядок их расчета не изменится.
Как считать средний заработок по-новому
Подсветили все изменения из нового постановления № 540.
Все доплаты и надбавки надо учитывать
Расчет среднего заработка раньше — это сумма всех надбавок и доплат, которые были привязаны к окладу. Но в новом положении улучшили условия для работников — в тексте убрали привязку к окладу или тарифным ставкам. Теперь надо считать все виды доплат, если определяете средний заработок сотрудника: стаж, классность, особые условия труда, работу ночью, районные коэффициенты.
Сделали таблицу, которая поможет определиться.
Учитываем при расчете среднего заработка
Не учитываем при расчете среднего заработка
Эксперт обращает внимание: к другим выплатам относятся, например, денежные поощрения. В старом постановлении не было прямого упоминания о них — это вызывало споры: учитывать или нет их при расчете среднего заработка. Новое постановление внесло ясность — денежные поощрения надо включать в расчет. Например, это могут быть выплаты работникам, если они достигли особых успехов/показателей в труде. Такую разовую выплату, например, за перевыполнение плана лучше зафиксировать в локально-нормативном акте.
Кстати, у нас есть подробная статья про оплату сверхурочных.
Изменили порядок учета повышения окладов
Средний заработок надо пересчитывать, если оклад работника повысили — на коэффициент повышения. Но такое требование старого постановления распространялось только на главный офис, филиалы и структурные подразделения, а про представительство забыли.
Представительство работодателя — это структурное подразделение юридического лица, которое находится в другом месте, но представляет интересы работодателя и защищает их. Это не самостоятельное юридическое лицо, представительство пользуется Положением, которое создала головная компания, чтобы утвердить его полномочия.
В тексте нового постановления закрыли пробел и упомянули представительство — его работникам тоже надо пересчитывать средний заработок, если оклад повысили в расчетном периоде или после него.
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Изменили методику расчета выходного пособия
Раньше сумма пособия зависела от конкретного периода — сколько рабочих часов и дней пришлось на расчетный месяц после увольнения. Сотрудники могли получать разные суммы в зависимости от количества рабочих дней, например, в мае или апреле.
Теперь надо считать по средней годовой базе:
Среднедневной заработок Х Среднее количество рабочих дней/ часов в месяц
Последний показатель — это все рабочие дни/часы в году, поделенные на 12.
Для наглядности привели пример:
Иванов А.А. и Петров П.П. имеют одинаковый среднедневной заработок — 5000 рублей. Иванов решил уволиться в апреле, а Петров — в мае. Раньше бы Иванову полагалось 110 тысяч рублей (за 22 рабочих дня апреля), а Иванову — 90 тысяч рублей (за 18 рабочих дня мая).
С 1 сентября 2025 года работники получат примерно поровну, независимо от месяца увольнения.
5000 х 20,58 (среднемесячное число рабочих дней в 2025 году) = 102 900 рублей.
Показатель 20,58 нашли так: общее количество рабочих дней в 2025 году разделили на 12 месяцев → 247 : 12.
Изменили порядок расчета среднего заработка для отпуска
В новых правилах уточнили, какие именно периоды и дни не выключать в расчетный период. Из 12 месяцев расчетного периода надо вычеркивать дни, когда сотрудник не работал — болел или взял отпуск по беременности и родам, дополнительные оплачиваемые выходные для ухода за ребенком-инвалидом. В расчет надо брать только фактически отработанные дни и зарплату в этот период.
В общих случаях используют такие формулы:
Отпускные = Средний дневной заработок × Количество дней отпуска
Среднедневной заработок = Сумма заработной платы за 12 месяцев / (12 × 29,3),
где 29,3 — среднемесячное число календарных дней.
По новым правилам при расчете отпускных надо учитывать все заработки, которые относятся к оплате труда за расчетный период — оклад, премия, надбавки. А не учитывать — выплаты соцхарактера, которые не связаны с оплатой труда.
Эксперт обращает внимание: не нужно включать в расчет среднего заработка для отпускных выплаты, которые уже рассчитали по среднему, например, командировочные или больничные. Таким образом, средний заработок для отпускных — это только суммы, которые оплатили работнику в расчетный период.
Как считать среднедневной заработок сейчас
Правила нового постановления № 540 надо применять с 1 сентября 2025 года. Если работник уволится 20 августа 2025 года, то выходное пособие ему нужно считать по правилам «истекающего» постановления № 922 — по количеству дней в августе. А вот средний заработок на период трудоустройства надо считать уже в соответствии с новым Положением.
Пользоваться правилами нового постановления не нужно, если надо рассчитать:
выходное пособие в размере среднего двухнедельного заработка;
компенсацию при увольнении досрочно, при сокращении;
компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка при увольнении руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера.
Что надо учесть работодателю с 1 сентября 2025 года
Если повышать оклады, то во всех подразделениях будут действовать общие правила. Методику расчета унифицировали — для головного офиса, филиалов и представительств.
Сделать перерасчет планируемых расходов компании. Например, увольнение нескольких сотрудников в месяце с максимальным количеством рабочих дней, означало большие затраты. Теперь применяют усредненный коэффициент — планировать расходы будет легче.
Актуализировать документы. Если старые локально-нормативные акты ссылаются на постановление № 922, то обновить их. Это уменьшит риски претензий при проверке контролирующих органов.
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