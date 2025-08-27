НДС для УСН, лимиты МРОТ, прогрессивный НДФЛ: как справиться с налоговой нагрузкой и не отдать всю прибыль в бюджет

В 2025 году правила игры для бизнеса изменились радикально. «Упрощенка» больше не выглядит такой простой: часть компаний на УСН платят НДС, лимиты МРОТ выросли, а для физлиц и ИП ввели прогрессивный НДФЛ. Все это увеличивает налоговую нагрузку и заставляет предпринимателей искать новые подходы.

Разбираем, как адаптироваться к новым правилам, минимизировать налоговую нагрузку и сохранить прибыль в бизнесе.

1. НДС для УСН: новая реальность

С 2025 года компании и ИП на УСН с годовым доходом за 2024 год более 60 млн ₽ обязаны начислять и уплачивать НДС с 1 января 2025 года.

Освобождены от НДС:

УСНщики с доходом за 2024 год до 60 млн ₽ ,

вновь зарегистрированные ИП и компании, которые сразу выбрали УСН. Освобождение действует автоматически, без подачи уведомлений в налоговую.

При превышении лимита (доходы более 60 млн ₽):

НДС платят с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита .

Доступны два варианта: Стандартные ставки — 20% (или 10%), с правом вычета входящего НДС, Пониженные ставки — 5% (при доходе до 250 млн ₽) или 7% (до 450 млн ₽), но без права вычета.



Эксперт обращает внимание: после пониженной ставки, перейти на стандартную с вычетами можно будет только через 3 года.

Что делать:

Проверьте, превысили ли вы порог 60 млн ₽ .

Смоделируйте оба варианта ставок и просчитайте, какой выгоднее.

Пересмотрите договоры и цены: закладывать НДС «в лоб» часто ведет к потере клиентов.

Используйте право на вычет входящего НДС, если остаетесь на стандартной ставке.

Подробнее о том, как считать налоговую нагрузку и какую ставку выбрать, мы разбирали в статье «Налоговая реформа-2025: стоит ли менять систему налогообложения?». Там есть пример расчета, где при доходе 120 млн ₽ и расходах 96 млн ₽ выгоднее оказалось применять УСН с НДС 20%.

2. Рост МРОТ: нагрузка на фонд оплаты труда

С 1 января 2026 года в России может вырасти МРОТ. Минтруд опубликовал законопроект, согласно которому новый МРОТ составит 27 093 руб. Это на 20,7% больше действующей величины, установленной на 2025 год — 22 440 руб.

Что можно сделать уже сейчас:

Оптимизируйте зарплаты: часть функций можно перевести на аутсорсинг.

Пересмотрите систему мотивации: больше KPI и нематериальные бонусы вместо голого повышения окладов.

Контролируйте соответствие зарплат МРОТ, чтобы не попасть под штрафы и претензии инспекций.

О новых требованиях для работодателей с учетом МРОТ в 2025 году и о том, как компаниям и предпринимателям подготовиться к изменениям зарплаты и расчетов можно почитать в статье «Как подготовиться бизнесу к увеличению МРОТ».

3. Прогрессивный НДФЛ: кого коснется и сколько придется заплатить

С 2025 года НДФЛ в России стал прогрессивным: теперь действует пять ставок. Повышенные ставки применяются только к доходам, превышающим соответствующие пороги.

Годовой доход Ставка НДФЛ до 2,4 млн ₽ 13% 2,4–5 млн ₽ 15% 5–20 млн ₽ 18% 20–50 млн ₽ 20% свыше 50 млн ₽ 22%

Реформа затронула:

физлиц и топ-менеджеров с высокими зарплатами , если годовой доход превышает 2,4 млн ₽;

ИП на ОСНО , так как их личные доходы теперь облагаются по новым ставкам;

нерезидентов, получающих доходы в России.

Эксперт обращает внимание: доходы в виде дивидендов и операций с имуществом облагаются по отдельным ставкам (13 % или 15 %) и в прогрессивную шкалу не попадают.Подробно о новых ставках и о том, кого они заденут, мы рассказывали в статье «Налоговая реформа-2025: изменения по НДФЛ».

Что делать:

Проверьте, не попадаете ли вы под новые ставки.

Планируйте доходы: часть можно распределить через дивиденды, часть — через договоры.

Используйте налоговые вычеты и льготы, чтобы снизить фактическую нагрузку.

4. Как снизить нагрузку и сохранить прибыль

Пересмотрите налоговый режим. Важно не ждать конца года, а заранее моделировать варианты на 2026. Оптимизируйте расходы. Каждая копейка в кризис — это ресурс для выживания. Используйте региональные льготы. В некоторых регионах действуют пониженные ставки по УСН. Внедрите регулярный аудит учета. Это помогает находить переплаты и ошибки, которые стоят сотен тысяч рублей. Следите за дебиторкой. Замороженные деньги у клиентов — те же потери, что и налоги.

Все это требует не только времени, но и экспертных знаний. Поэтому все больше компаний переходят на бухгалтерский аутсорсинг: вместо содержания штатного бухгалтера бизнес получает целую команду специалистов.

В 2025 году налоговая нагрузка выросла для всех — от микробизнеса до крупных компаний. Ждать послаблений не стоит. Те, кто вовремя пересчитает налоги, оптимизирует расходы и внедрит управленческий контроль, смогут сохранить прибыль и даже использовать реформу себе во благо.

