Как не выгореть предпринимателю в 2025 году

Частые причины выгорания

Законы и налоги

использовать сторонний аудит хотя бы раз в год, чтобы вовремя выявлять ошибки.

вести календарь налогов и платежей (в Excel, CRM или через онлайн-сервисы);

Даже если у бизнеса есть бухгалтер, предприниматель все равно вынужден держать руку на пульсе.

введен рекламный сбор — 3% от дохода за интернет-рекламу (подробности в нашей статье « Рекламный сбор 3%: что нужно знать бизнесу уже в этом квартале »);

вырос МРОТ, что увеличило нагрузку на фонд оплаты труда (об этом можно почитать в статье «Как бизнесу подготовиться к увеличению МРОТ» );

часть компаний на УСН теперь платят НДС (подробно разбирали в статье «Как спланировать налоги на УСН с НДС и не остаться без оборотных средств» );

2025 год показал, что налоговая нагрузка будет только расти. Новые правила:

Операционка: когда бизнес работает против владельца

Задача предпринимателя — думать о клиентах, продукте, стратегиях. Но на практике все чаще это выглядит так:

нужно сдать отчетность в трех разных форматах;

следить за изменениями в законах, чтобы избежать штрафов;

проконтролировать оплату взносов, налогов и зарплат;

отчитаться по новым требованиям регуляторов;

держать под контролем дебиторку и судебные претензии;

разбирать заявки от клиентов и участвовать в продажах лично;

подхватывать маркетинг — от запуска акций до проверки рекламных кампаний;

решать кадровые вопросы — найм, адаптация, удержание сотрудников.

Разделите все важные задачи на два столбика: «Что я хочу делать» и «Что мне надо делать». После составления такого списка стоит перейти к поиску решений — как и кому передать дела из всего столбика «надо», — Бизнес-хаки. Операционка глазами лидера.

Как можно минимизировать свое участие в операционке:

автоматизируйте отчетность (онлайн-сервисы, напоминания о сроках);

используйте шаблоны договоров и кадровых документов;

назначьте ответственного за календарь платежей;

делегируйте продажи и маркетинг — поставьте KPI менеджерам, настройте CRM и автоматические воронки.

в HR-сфере передайте рутину кадрового делопроизводства специалисту или на аутсорс, а себе оставьте стратегические вопросы — кого нанимать и зачем.

Например, в ПЭБ работают команды бухгалтеров, юристов и кадровиков, которые берут на себя всю рутину: от сдачи отчетности и взаимодействия с налоговой до ведения кадровых дел и расчета зарплаты. Предприниматель получает полный сервис «под ключ» и может сосредоточиться на росте бизнеса, а не на бесконечной операционке.

«Создавайте автономный, а не зависимый от вас бизнес. Стоит уделить время и выстроить такую структуру компании, которая не позволит никому из сотрудников и клиентов «умереть», если вы 30 минут или пару часов потратите на себя, не отвечая на сообщения и звонки», — Бизнес-хаки. Операционка глазами лидера.